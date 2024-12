Dàn trai đẹp quy tụ trong show diễn của NTK Nguyễn Trường Duy ở Đà Lạt

Tham gia trình diễn cho bộ sưu tập "Long Phượng" của NTK Nguyễn Trường Duy có nhiều gương mặt quen thuộc như: Quán quân The Face Mạc Trung Kiên, quán quân The Next Gentleman Phạm Kiên, siêu mẫu Phạm Ngọc Quý, hoa hậu Nông Thuý Hằng.