"Chuyển động 24h" là một chương trình do Trung tâm Tin tức, Đài THVN – VTV24 sản xuất được nhiều người quan tâm, theo dõi. Bên cạnh mục đích nắm bắt thông tin mới nhất về mọi mặt của đời sống xã hội, dân tình đôi khi còn có cơ hội "rửa mắt" với những gương mặt trai xinh, gái đẹp của nhà đài.

Mới đây, một nữ phóng viên của chương trình "Chuyển động 24h" gây xôn xao mạng xã hội vì nhan sắc xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào.

Hình ảnh rạng rỡ của phóng viên Hà My trong chương trình "Chuyển động 24h".

Phạm Ngọc Hà My - cô phóng viên trẻ sinh năm 1996 thực sự là một nhân tố mới và đầy triển vọng của VTV. Mặc dù mới "nhập môn" không lâu nhưng Hà My vẫn gây ấn tượng với khán giả truyền hình với ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp, chất giọng truyền cảm và thần thái tự tin.

Được biết, Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996, từng theo hệ chuyên Pháp THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hiện cô đã tốt nghiệp Học viện Ngoại giao chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Không chỉ giỏi tiếng Anh, Pháp, nữ phóng viên nhà đài còn thành thạo cả tiếng Hàn và Trung.

Hà My và đồng nghiệp dẫn chương trình cho một sự kiện của VTV.

Đặc biệt, Hà My từng gặt hái không ít thành tích đáng nể trong các cuộc thi nhan sắc. Năm 2018, người đẹp tham dự Hoa hậu Việt Nam. Kết quả, cô lọt Top 15 chung cuộc và Top 3 giải phụ Người đẹp truyền thông. Mới đây nhất, Hà My đăng quang Hoa khôi Press Green Beauty 2019 - cuộc thi dành riêng cho những nữ nhà báo.

Phạm Ngọc Hà My đăng quang Hoa khôi Press Green Beauty 2019.

Nhan sắc xinh đẹp của Hà My.

Qua tìm hiểu thì biết được Hà My cũng là một gương mặt quen thuộc, từng được dân tình ráo riết truy lùng thông tin. Năm 2017, ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống sân bay Nội Bài, một nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài màu vàng đã tặng hoa cho vị Tổng thống này.

Hình ảnh Hà My tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 khiến cô bạn trở nên nổi tiếng trên MXH.

Và cô gái ấy chính là Phạm Ngọc Hà My. Khi ấy, cô còn là sinh viên của Học viện Ngoại giao.

Nhan sắc đời thường xinh như mộng của Hà My.

Trong một bài phỏng vấn, Hà My từng chia sẻ bản thân cô bị cho là “chả có gì ngoài cái mặt”. Người đẹp từng rất sốc và tự ái. Thế nhưng thay vì đôi co, cô đã quyết tâm thi đỗ Học viện Ngoại giao và nâng cao thành tích học tập. Và đó cũng là lý do khiến Hà My đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Cô phóng viên xinh đẹp này muốn phá vỡ những định kiến của mọi người về việc nhan sắc tỉ lệ nghịch với trí tuệ.

Hà My cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, thích du lịch và thường chụp ảnh kỷ niệm. Nữ phóng viên chia sẻ: "Mình luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu nhưng cũng không quên chăm sóc bản thân. Vì vậy, mình thường dành 2/3 thời gian cho công việc, 1/3 còn lại để thư giãn và tận hưởng".

Ngoài làm phóng viên, BTV nhà đài, Hà My còn thường tham gia chụp ảnh mẫu.

...và dẫn chương trình tại nhiều sự kiện lớn nhỏ.