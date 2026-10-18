Dân tình phát hiện ra người phụ nữ “khôn nhất” gần thời điểm Tôn Bằng bị bắt

Thế nhưng chỉ vài tháng sau, chính T.T lại khiến cuộc hôn nhân bị đặt dấu hỏi.

Ngay khi thông tin Tôn Bằng, chồng cũ Hằng Du Mục, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xuất hiện, cuộc sống hiện tại của người đàn ông này cũng được dân mạng chú ý trở lại. Trong đó, N.T.T, người vợ kém Tôn Bằng 26 tuổi, bất ngờ được nhắc đến bởi những diễn biến từng gây bàn tán về cuộc hôn nhân của họ.

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Hai người bắt đầu công khai mối quan hệ khoảng năm 2025. Khoảng cách 26 tuổi khiến chuyện tình này nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhất là khi Tôn Bằng trước đó vừa trải qua cuộc hôn nhân nhiều ồn ào với Hằng Du Mục.

Tuy vậy, bất chấp những lời bàn luận, Tôn Bằng và T.T vẫn tiến tới hôn nhân. Cuối năm 2025, Tôn Bằng công khai ảnh cưới và cho biết đây là lần đầu anh thực sự tổ chức một đám cưới dù trước đó đã trải qua ba cuộc hôn nhân. Đầu năm 2026, cả hai tổ chức hôn lễ. Sau đó, họ tiếp tục chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội.

Đến cuối tháng 5/2026, T.T sinh con gái. Tôn Bằng từng đăng video chăm sóc vợ sau sinh và sau đó tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc chơi cùng con. Những hình ảnh này cho thấy ít nhất trên mạng xã hội, cuộc sống gia đình của họ vẫn được duy trì khá bình thường.

Thế nhưng chỉ vài tháng sau, chính T.T lại khiến cuộc hôn nhân bị đặt dấu hỏi. Khi một người dùng TikTok hỏi “Chồng chị đâu?”, cô đáp: “Chị sắp bỏ rồi”. Một bình luận khác nhận xét cô giống vợ Tôn Bằng, T.T trả lời: “Không phải đâu ạ”. Những câu trả lời ngắn này nhanh chóng khiến mạng xã hội xuất hiện nghi vấn hai người đã rạn nứt.

Cô vợ khiến Tôn Bằng tự hào nhất

Điều đáng nói là sau đó T.T giải thích đây chỉ là màn trêu đùa với người quen. Cô cho rằng chị em trêu nhau vui và không có ý thông báo chuyện chia tay. Các nguồn tin thời điểm đó cũng ghi nhận chưa có căn cứ để khẳng định Tôn Bằng và T.T ly thân hay ly hôn. Ngược lại, những hình ảnh được chia sẻ sau đó vẫn cho thấy hai người cùng chăm sóc con gái.

Chính vì vậy, khi Tôn Bằng vướng vụ án mới, một bộ phận cư dân mạng gọi T.T là người “khôn nhất”, theo cách nói mang tính bình luận trên mạng xã hội: cô từng đứng trước tin đồn rạn nứt nhưng không có phát ngôn xác nhận chia tay, đồng thời cuộc sống riêng cũng không được đưa ra quá nhiều tranh luận. Tuy nhiên, đây là cách diễn giải của cộng đồng mạng, không phải một kết luận về việc Thanh Thảo đã chủ động rời khỏi Tôn Bằng hay biết trước vụ việc pháp lý của chồng.

Thực tế, chưa có thông tin cho thấy T.T có liên quan đến vụ án mà Tôn Bằng đang bị điều tra. Theo thông tin được công bố, vụ án hiện tập trung vào việc Tôn Bằng bị cáo buộc sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh táo đỏ.