Dân tình nghi Kylie Jenner bị vỡ túi ngực khi bung xoã cực vui ở Coachella

Lễ hội âm nhạc đình đám nhất hành tinh Coachella 2026 đang nóng hơn bao giờ hết với sự đổ bộ của dàn sao hạng A, và đương nhiên, chị em nhà Jenner không thể nào vắng mặt trong cuộc vui xa hoa này. Vào buổi tối thứ Bảy, Kylie Jenner vừa có một đêm tiệc tùng "để đời" tại thung lũng Coachella cùng chị gái - siêu mẫu Kendall Jenner.

Đẳng cấp của những IT girl hàng đầu thế giới còn nằm ở chỗ họ chẳng cần lo lắng về việc đặt khách sạn, bởi cả hội đang nghỉ dưỡng tại siêu biệt thự trị giá 12 triệu USD của mẹ họ. Căn biệt thự với 7 phòng ngủ và 10 phòng tắm nằm ngay sát vách địa điểm tổ chức lễ hội chính là bến đỗ hoàn hảo để chị em nhà Kardashian - Jenner bung xoã hết mình mà vẫn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Chị em nhà Jenner đang trong những ngày vui vẻ tận hưởng cuộc vui ở Coachella...

...và căn biệt thự chục triệu đô của họ cũng ở ngay sát gần đó.

Nhưng Coachella không chỉ toàn là vui chơi, bữa tiệc này được Kylie và người chị cùng mẹ khác cha - Kourtney Kardashian - tổ chức cũng nhằm để quảng bá cho các thương hiệu của họ là Kylie Cosmetics và Poosh.

Mẹ hai con 28 tuổi xuất hiện đầy nóng bỏng với chiếc bra-top ren đen cổ điển của Chanel, khéo léo khoe trọn những đường cong "dao kéo" trứ danh. Tay cầm đồ uống, Kylie trông hoàn toàn thoải mái và tận hưởng bầu không khí sôi động của âm nhạc. Thế nhưng, đằng sau những nụ cười rạng rỡ và khoảnh khắc vui vẻ đó, một cuộc tranh luận về hình thể của cô nàng lại đang diễn ra âm thầm trên mạng xã hội.

Chiếc bra Chanel khiến người nhìn "đỏ mặt" của Kylie chỉ là 1 trong số các outfit xuất hiện trong những ngày cuối tuần vừa qua.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một đoạn video ngắn mà Kylie Jenner đăng tải trên Instagram cá nhân trước đó, ghi lại cảnh cô diện bra-top sequin trắng và lắc lư theo điệu nhạc để khua chiếc áo tua rua. Cũng từ đó, những cư dân mạng với đôi mắt "cú vọ" đã nhanh chóng phát hiện ra một chi tiết bất thường ở vòng một của Kylie.

Trên diễn đàn Reddit, hàng loạt bài đăng bắt đầu mổ xẻ về hình dạng "lồi lõm" kỳ lạ của túi ngực bên trái khi cô thực hiện các động tác rung lắc. Nhiều người không khỏi bày tỏ sự lo lắng và nghi ngờ rằng túi ngực silicone của Kylie có thể đã gặp sự cố, thậm chí là bị vỡ do vận động quá mạnh hoặc do biến chứng lâu ngày. Những bình luận kiểu như "nhìn chỗ lồi lõm đó thực sự đau đớn" hay "tôi tự hỏi liệu có phải túi ngực đã bị vỡ rồi không" liên tục xuất hiện, khiến đoạn video của Kylie Jenner trở thành tâm điểm của những đồn đoán không mấy vui vẻ.

Mải khoe chiếc áo tua rua, cô nàng lộ điểm bất thường trên khuôn ngực.

Cư dân mạng chỉ là trên ngực trái của Kylie có một điểm lồi lõm nghi là do túi ngực gặp vấn đề.

Dù phía đại diện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những nghi vấn của cư dân mạng, nhưng câu chuyện về "đôi gò bồng đào" của Kylie vốn dĩ đã là chủ đề tốn nhiều giấy mực từ lâu. Hồi tháng 6 năm ngoái, chính chủ đã từng phá lệ công khai chi tiết về ca phẫu thuật của mình để giải đáp thắc mắc cho một TikToker, rằng cô đã sử dụng túi ngực silicone loại 445 cc của bác sĩ Garth Fisher.

Trong ảnh chụp, ngực trái của cô nàng không nhận thấy bất thường như trong video.

Điều đáng nói là vào năm 2023, cô cũng từng thừa nhận bản thân cảm thấy hối hận vì đã can thiệp dao kéo quá sớm khi chỉ mới ngoài 20 tuổi. Cùng với lịch sử lạm dụng filler môi từ năm 2013 và các thủ thuật nâng cấp vòng hông tương tự như hai cô chị Kim và Khloé, hình thể của Kylie luôn là một "kiệt tác nhân tạo" đầy tranh cãi trong mắt công chúng.

Việc một biểu tượng nhan sắc luôn theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ như Kylie Jenner lại để lộ khoảnh khắc hình thể bất thường tại sự kiện lớn như Coachella chắc chắn không phải là một điều nhỏ nhặt. Dù túi ngực của cô có thực sự gặp vấn đề hay chỉ là lỗi do góc quay và ánh sáng, thì sự quan tâm thái quá của dân mạng cũng cho thấy cái giá của việc duy trì một vẻ đẹp "phi thực tế" là không đơn giản.

Dù sao đi nữa Kylie Jenner cũng cho thấy cô thật sự đang tận hưởng bữa tiệc âm nhạc này ra sao bên cạnh bạn bè và những người thân yêu. Từ chuyện support Justin Bieber - chồng của cô bạn thân qua việc mặc áo in hình anh đến việc bị chế hình mặc áo "Future Mrs.Chalamet" (giống như Hailey Bieber diện áo Future Mrs.Bieber ) cũng đủ là minh chứng cho thấy: Nếu chỉ cần là Kylie Jenner thì ảnh thật hay ảnh chế, chuyện thật hay tin đồn thì cũng đủ hot như nhau.

Kylie Jenner khoe chuyến mua sắm ở SKYLRK ủng hộ vợ chồng nhà Biebers.

Cư dân mạng truyền tay bức ảnh chế hình chiếc áo Future Mrs.Bieber bị đổi sang họ Chalamet.

