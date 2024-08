Dân tình đua nhau review bánh Trung thu của Quang Linh Vlogs: Vị mochi chà bông được khen hết lời, có người săn 3 phiên live mới mua được

TikToker Yummi lại review bánh Trung thu vị mơ dẻo dừa non. Bánh nhân mơ dẻo kết hợp dừa non nên cũng hợp với người ăn chay. Riêng vị này có phần nhân mơ chua nên giúp bánh bớt ngọt đi phần nào, tuy nhiên so với thập cẩm và mochi khoai môn thì mơ dẻo dừa non ngọt hơn đôi chút. Cô nàng còn chia sẻ, 30 giây đầu tiên mà có 500 bánh được bán hết sạch. (Nguồn:@ a.yin.yummy).