Dân tình đòi giải cứu "người tình" Lan Ngọc ở show Chông Gai

Màn lập đội của team BB Trần tại tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận nhiều tranh luận.

Sau khi tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng, nhóm Biệt Đội Tái Xuất gồm 5 Anh Tài mùa 1 là Jun Phạm, Thanh Duy, Neko Lê, Duy Khánh và BB Trần vấp phải loạt ý kiến trái chiều. Đặc biệt trên Threads, nhiều khán giả cho rằng màn trở lại của các Anh Tài K24 không như kỳ vọng. Việc nhận số phiếu bình chọn cao sau tiết mục được cho là dưới phong độ của Biệt Đội Tái Xuất trở thành đề tài tranh luận kịch liệt.

Khi tranh cãi về chuyên môn vẫn chưa khép lại thì netizen tiếp tục "ném đá" thái độ bị cho là EQ thấp của BB Trần và Duy Khánh. Nguồn cơn xuất phát từ vòng lập đội. Với số điểm cá nhân cao, BB Trần trở thành đội trưởng ở công diễn 1. Nam diễn viên đã chọn bài hát Buông Tay và số lượng thành viên để lập nhóm là 5 người.

Theo luật chơi, các Anh Tài vào phòng lập đội theo thứ tự điểm cá nhân, và mỗi người đều có quyền tự quyết để chọn đội cho mình. Lần lượt, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn và cuối cùng Lê Xuân Tiền chọn về đội của BB Trần. Khi hoàn tất đội hình, đội trưởng BB Trần và Duy Khánh có chia sẻ khiến khán giả xem show phải tranh luận.

Màn chọn đội gây tranh cãi nhất tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Cả Toki Thành Thỏ và Thuận Nguyễn đều chia sẻ ban đầu đã dự định về chung đội với BB Trần và Duy Khánh. 2 Anh Tài không chọn sẽ hát bài nào cho công diễn 1 mà chọn đồng đội cho hành trình đầu tiên. Về Lê Xuân Tiền, nam diễn viên cho biết mong muốn chung đội với Jun Phạm nhưng đã đủ người, thế nên cuối cùng chọn team BB Trần. Lê Xuân Tiền nói: "Nếu là bình hoa thì mình sẽ làm sao cho nó đẹp nhất, chứ không phải là bình hoa di động".

Khi Lê Xuân Tiền vừa "chốt sổ" đội hình Buông Tay, BB Trần liền đưa ra nhận xét: "Chết rồi, team này chỉ có đẹp thôi đó" . Sau đó, Duy Khánh cũng đứng lên cùng đội trưởng nhấn mạnh việc cả team không có ai là producer hay vocalist, "không có cái gì cả". Ở phần phỏng vấn hậu trường, BB Trần chia sẻ: "Khi tham gia chương trình, không thể việc nào cũng theo mong muốn của mình đâu. Mình phải gặp những thử thách thế này, để cùng nhau kết hợp với nhau vượt qua, đúng với tính chất của chương trình".

Biểu cảm của 3 Anh Tài chung đội trước những lời nhận xét "team này không có gì" từ BB Trần và Duy Khánh

Sau khi tập 2 lên sóng, phát ngôn của BB Trần và Duy Khánh nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Nhiều khán giả cho rằng cả hai đã có màn tung hứng thiếu tinh tế khi liên tục nhấn mạnh đội hình "không có producer, không có vocalist" và "chỉ có đẹp thôi", trong khi ngay bên cạnh là những thành viên như Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn hay Lê Xuân Tiền.

Không ít ý kiến nhận xét câu nói của BB Trần và Duy Khánh vô tình phủ nhận nỗ lực cũng như khả năng của chính đồng đội. Đặc biệt, Toki Thành Thỏ được nhiều người bênh vực khi cho rằng anh vốn có khả năng hát, nên việc khẳng định đội "không có vocalist" là thiếu phù hợp. Trong khi đó, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền cũng được nhắc đến vì cả hai từng nhiều lần nỗ lực thoát khỏi định kiến chỉ có ngoại hình, nhưng lại bị chính đồng đội gắn với hình ảnh "đội chỉ có đẹp".

Phản ứng của khán giả trước phát ngôn của BB Trần và Duy Khánh

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng phát ngôn của BB Trần và Duy Khánh chỉ mang tính tự trào, xuất phát từ tâm lý lo lắng khi đội hình không có những gương mặt mạnh về sản xuất âm nhạc. Theo nhóm khán giả này, cả hai không có chủ đích hạ thấp năng lực của đồng đội mà chỉ muốn tạo không khí hài hước đúng với phong cách quen thuộc. Dẫu vậy, việc câu nói bị hiểu theo nhiều hướng khác nhau vẫn khiến màn lập đội của Biệt Đội Tái Xuất trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhắc đến Lê Xuân Tiền trong tình huống này và chia sẻ lại màn trình diễn đầy bất ngờ của nam diễn viên. Tại vòng thi solo chào sân, Lê Xuân Tiền đã chọn Đường Cong để thể hiện. Chất giọng khàn và cách cố tình nhấn nhá trên sân khấu của "người tình" trên màn ảnh của Lan Ngọc nhận được nhiều lời khen. Tiết mục solo của Lê Xuân Tiền được đánh giá ổn áp và tạo bất ngờ bởi khả năng ca hát.

Chia sẻ tại chương trình, Lê Xuân Tiền cảm thấy tiếc nuối khi không thể tham gia mùa 1, và sự góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 chính là cơ hội để Lê Xuân Tiền chứng minh bản thân, không chỉ diễn xuất mà còn làm hơn nhiều thứ, thoát khỏi cái mác "bình hoa di động".

Tiết mục Đường Cong của Lê Xuân Tiền ở vòng chào sân

Ảnh: FBNV