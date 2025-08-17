Dàn thiết giáp thế hệ mới tham gia duyệt binh của Trung Quốc

.t1 { text-align: justify; }

Trong những loại thiết giáp thế hệ mới của Trung Quốc có xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT), xe chiến đấu đổ bộ đường không (BMD) và xe chiến đấu bộ binh (BMP).

Các nhà phân tích xe bọc thép lưu ý rằng kỹ sư Trung Quốc đã đi theo con đường riêng của họ khi chế tạo MBT, khi không chạy theo xu hướng toàn cầu là phát triển xe tăng hạng nặng hơn 60 tấn với pháo mạnh và giáp dày.

Ngược lại, Trung Quốc đã giữ nguyên kích thước nhỏ gọn và thậm chí còn giảm trọng lượng. Điều này cho phép xe tăng mới được định vị là một phương tiện hạng trung cơ động cao, giá thành tương đối rẻ, dễ dàng sản xuất hàng loạt.

Khối lượng của xe tăng hạng trung được trình diễn vào khoảng 35 - 40 tấn. Xe được trang bị hệ thống truyền động hybrid 1.500 mã lực (kết hợp động cơ diesel, pin và hai động cơ điện công suất cực đại), điều này giúp tăng phạm vi hoạt động.

Xe tăng hạng trung thế hệ tiếp theo của Trung Quốc.

Với hệ thống động lực trên, tốc độ tối đa của xe tăng này đạt 84 km/h, và khi chạy trên địa hình gồ ghề là 40 - 60 km/h.

Vũ khí của xe tăng bao gồm một khẩu pháo 105 mm. Mặc dù cỡ nòng nhỏ hơn so với các mẫu pháo 120 - 125 mm hiện đại, vận tốc ban đầu của đạn xuyên giáp dưới cỡ lên tới 1.706 m/s. Điều này khiến động năng của nó tương đương với các hệ thống pháo mạnh hơn.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không thế hệ mới của Trung Quốc.

Ngoài xe tăng, một loại xe chiến đấu đổ bộ đường không mới cũng đang được chuẩn bị cho cuộc duyệt binh.

Chiếc BMD này được thiết kế với khoang chở quân ở phía sau. Nó được trang bị pháo mới thay cho loại 2A72 lỗi thời, có lớp giáp cải tiến với các chi tiết gốm và tổ hợp phòng vệ chủ động.

Xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới của Trung Quốc.

Một xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới cũng sẽ được giới thiệu, phương tiện trên được trang bị pháo tự động cỡ nòng 30 - 35 mm, giúp tăng cường hỏa lực.

Rõ ràng tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ thể hiện tầm nhìn riêng của mình về việc phát triển xe bọc thép cho các hoạt động chiến đấu hiện đại.