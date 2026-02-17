Dân tẩy chay nhưng hàng Thái Lan vẫn tràn sang, Campuchia lên tiếng giải thích

Tháng 1, nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan của Campuchia với tổng giá trị hơn 151 triệu USD bất chấp việc người dân Campuchia tẩy chay hàng Thái vì xung đột biên giới.

Giải thích về con số này, Tiến sĩ Kun Nhem, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng kiêm Tổng Giám đốc Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt cho biết phần lớn hàng hóa nhập khẩu là thiết bị và dụng cụ phục vụ công nghiệp và nông nghiệp, bao gồm máy móc nông nghiệp như máy kéo, máy gặt..., cũng như nguyên liệu công nghiệp đầu vào của các công ty Nhật Bản. Ngoài ra, Campuchia cũng nhậpl khẩu thiết bị lắp ráp phục vụ bảo trì sản xuất của một số công ty lắp ráp ô tô và xe máy.

Ông Kun Nhem cho biết, đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ nhu cầu hàng ngày, lượng nhập khẩu từ Thái Lan đã giảm khoảng 60%, trong khi các mặt hàng bị cấm như nhiên liệu, rau quả đã giảm xuống còn 0%.

Ông nói rằng do phong trào tẩy chay, hàng hóa nhập khẩu không bán được đã được xuất khẩu, và một số hàng hóa khác thì bị thiêu huỷ vì hết hạn sử dụng.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia, trong tháng 1/2026, nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan vào Campuchia đạt hơn 151 triệu USD, giảm 49,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Campuchia sang Thái Lan đạt hơn 58 triệu USD, giảm 19,6%, đưa tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước xuống còn hơn 209 triệu USD, giảm 43,5%.

Theo Khmer Times﻿