Dàn tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương Nga lên đường thực hiện nhiệm vụ

Dàn tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.

"Một đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, bao gồm các tàu hộ vệ Sovershenny và Rezky, cũng như tàu chở dầu cỡ trung Pechenga, đã bắt đầu chuyến hải trình dài ngày để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ các hoạt động sắp tới, các tàu hộ vệ và tàu chở dầu sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận trong khu vực và thực hiện các chuyến ghé cảng định kỳ tại các quốc gia thân thiện", thông cáo báo chí của hạm đội ngày 13/2 cho biết.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, sau khi rời căn cứ hải quân tiến vào biển Nhật Bản, các thủy thủ đoàn đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công trên không và các cuộc tấn công của tàu mặt nước không người lái của kẻ thù giả định.

Tại vịnh Peter Đại đế, đơn vị hải quân đã thực hành các nhiệm vụ tác chiến chống tàu ngầm với trực thăng hải quân Ka-27, được trang bị trên một trong các tàu chiến.