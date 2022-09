Dân tăng tích vàng, PNJ báo lãi kỷ lục 1.246 tỷ sau 8 tháng

CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa có KQKD tháng 8/2022, ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.328 tỷ đồng - tăng đến 1.338% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 78 tỷ đồng do thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội của nhà nước ở nhiều tỉnh thành.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thuần đạt 23.049 tỷ đồng (tăng 87,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.246 tỷ đồng (tăng 99,4% so với cùng kỳ) – vượt con số cả năm 2021 cũng như của nhiều năm liền trước.

Đây cũng là mức lãi kỷ lục của PNJ. Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành 94,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Theo PNJ, tình hình kinh doanh của công ty đều có sự tăng trưởng đồng đều ở từng kênh. Cụ thể:

Doanh thu bán lẻ: Doanh thu 8 tháng của PNJ tăng 96,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu sỉ: Doanh thu 8 tháng ở mảng này tăng 67,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, doanh thu vàng 24K lũy kế 8 tháng tăng 87,5% so với cùng kỳ do nhu cầu khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát.

Tính đến cuối tháng 8/2022, hệ thống PNJ có 353 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty đã mở mới 21 cửa hàng và nâng cấp 18 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 2 cửa hàng Style by PNJ. Công ty cũng đã đóng 6 cửa hàng PNJ (bao gồm PNJ Gold và PNJ Silver) để tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nhận định thị trường tại kỳ ĐHĐCĐ đầu năm nay, ông Lê Trí Thông - CEO PNJ - chia sẻ: "Theo xu hướng đô thị hoá, xu hướng của giới trẻ... thì sức mua năm 2022 dự kiến sẽ tốt hơn so với năm 2021. Trên cơ sở đó, trong năm 2022, PNJ đã có những chiến lược tiếp cận những vị trí/cửa hàng tiềm năng.

Mặc dù Công ty đã chiếm hơn 50% thị phần nhưng PNJ vẫn sẽ có tiềm năng phát triển trong tương lai vì xu hướng này. Và quan trọng phân khúc trung cao cấp liên tục mở rộng hàng năm tại Việt Nam theo cùng với sự phát triển nền kinh tế".

Riêng vàng miếng, dù tăng trưởng mạnh nhưng mảng này với biên lợi nhuận thấp vẫn không là chủ trương trọng điểm của PNJ thời gian tới. Dù rằng, giá trị của mảng kinh doanh này lớn và tạo thêm một nguồn lợi nhuận cho Công ty.

Ngược lại, với nhận định dư địa phát triển vẫn có nên PNJ sẽ tiếp tục tăng tốc để mở rộng thị trường bằng việc phát triển công nghệ, mở rộng cửa hàng, ngành hàng...

Tại báo cáo mới nhất, quan điểm Chứng khoán SSI cũng cho rằng với mảng trang sức, mặc dù môi trường lạm phát đầy thách thức có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng vàng trang sức trong 6 tháng cuối năm, nhưng tăng trưởng doanh thu của các công ty vẫn sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi sau Covid-19, vì mức nền so sánh thấp trong 6 tháng cuối năm 2021 do tình trạng giãn cách xã hội kéo dài.

Trong đó, lĩnh vực bán lẻ trang sức đang trong giai đoạn phục hồi theo hình chữ K trong 2 năm qua, nên các công ty hàng đầu như PNJ đã ghi nhận doanh thu vượt xa mức năm 2019. Do đó, trong năm 2023, doanh thu của PNJ vẫn sẽ tăng trưởng so với giai đoạn trước đại dịch, mặc dù sẽ chậm lại so với mức tăng trưởng năm 2022.