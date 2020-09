Dàn sao Vòng Xoáy Tình Yêu sau 15 năm: Cao Minh Đạt trở lại làm soái ca vạn người mê, hội nữ chính lui về ở ẩn

Vòng Xoáy Tình Yêu khi mới ra mắt năm 2005 đã gây ra rất nhiều tranh cãi giữa khán giả và cả giới chuyên môn. Nhiều tờ báo cho rằng kịch bản Vòng Xoáy Tình Yêu quá xa rời thực tế, càng xem càng tức v.v... Khán giả cũng từng cho rằng, phim có kịch bản quá là "ảo". Thế nhưng dù càng chê càng xem nhưng không biết từ lúc nào phim đã trở thành "huyền thoại" trong làng truyền hình mà mỗi khi nhắc tới, hẳn là đa số khán giả đều biết.

Thành công của phim phải nhắc đến đóng góp không nhỏ của dàn diễn viên. Những gương mặt trong Vòng Xoáy Tình Yêu lúc bấy giờ đều là những cái tên triển vọng, nếu không nói là diễn xuất "cứng cựa" như: NSƯT Kim Xuân , Cao Minh Đạt , Thanh Thúy, Như Phúc ,... Chính nhờ lối diễn tự nhiên và nhập tâm của các diễn viên đã tạo nên thành công của phim. 15 năm trôi qua kể từ ngày tập đầu của Vòng Xoáy Tình Yêu lên sóng. Giờ đây, dàn diễn viên tài năng ngày nào đều đã có số phận riêng. Người thì yên bề gia thất, người thì tỏa sáng trong mảng truyền hình với vị trí riêng.

Đoạn trích "Vòng Xoáy Tình Yêu"

1. Cao Minh Đạt - Khiêm soái ca: Bền bỉ khẳng định năng lực qua mảng phim truyền hình

Khiêm - nam chính của Vòng Xoáy Tình Yêu do Cao Minh Đạt thủ vai một thời từng là "soái ca" màn ảnh. Là một chàng trai, nhà giàu và mạnh mẽ, Khiêm lại trở thành quân cờ hôn nhân do người lớn sắp đặt. Anh trở thành nạn nhân của trò chơi "hoán đổi" do mẹ con bà Kim (NSƯT Kim Xuân) và Liễu (Như Phúc) gây ra. Đáng lẽ phải cưới Liễu nhưng cô dâu của Khiêm lại là Na ( Thanh Thúy ) - vốn chỉ là người giúp việc.

Na bị gài về làm vợ Khiêm thay cho Liễu.

Những năm 2005, khi Vòng Xoáy Tình Yêu lên sóng, Cao Minh Đạt đã được nhiều người biết đến nhờ nét điển trai thư sinh và khả năng diễn xuất đa dạng. Ngoài Vòng Xoáy Tình Yêu, khán giả còn biết đến Cao Minh Đạt qua những vai trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng: Mùi Ngò Gai (2005), Blouse Trắng (2002), Lục Vân Tiên (2004).

Cao Minh Đạt trong "Vòng Xoáy Tình Yêu"

Sau Vòng Xoáy Tình Yêu, nam diễn viên trung thành với ngành phim truyền hình bằng cách đều đặn đóng phim hàng năm như: Tấm Lòng Của Biển (2015), Tía Ơi Đừng Say (2017), Tiếng Sét Trong Mưa (2019) chứ không chuyển ngạch sang đóng phim điện ảnh. Cuộc sống riêng của anh cũng được bảo mật khá kỹ càng. Trong một bài phỏng vấn, Cao Minh Đạt chia sẻ anh thậm chí còn không sử dụng mạng xã hội.

Cao Minh Đạt bên vợ

Năm 2019, Cao Minh Đạt khẳng định phong độ diễn xuất bền bỉ của mình qua phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa đã được rất nhiều khán giả mến mộ. Trong đó, "Cậu ba Duy" tuy tàn ác nhưng yêu đương nhiệt thành do Cao Minh Đạt thể hiện trở thành một biểu tượng "soái ca" trong lòng nhiều khán giả.

Tiếp nối thành công của Tiếng Sét Trong Mưa, năm 2020 nam diễn viên sẽ có dự án truyền hình Vua Bánh Mì bản Việt ra mắt khán giả. Trong Vua Bánh Mì, Cao Minh Đạt vào vai một doanh nhân trong ngành làm bánh mì. Anh sẽ lại tái ngộ Quốc Huy, Nhật Kim Anh và Bạch Công Khanh - những bạn diễn của mình từ phim Tiếng Sét Trong Mưa.

Cao Minh Đạt và Quốc Huy trong "Vua Bánh Mì"

2. Thanh Thúy - cô Na hiền lành: Lui về đảm nhận hậu phương cho chồng

Cao Minh Đạt và Thanh Thúy từng là "cặp đôi" màn ảnh khá nổi tiếng của ngành truyền hình những năm 2000. Những phim có hai người xuất hiện đều được khán giả theo dõi nhiệt tình như: Blouse Trắng (2002), Lẵng Hoa Tình Yêu (2004), Mùi Ngò Gai (2005),...

Tương tự như trong Vòng Xoáy Tình Yêu, sự kết hợp của cặp đôi màn ảnh này cũng đóng góp không nhỏ cho thành công của phim.

Na trong "Vòng Xoáy Tình Yêu"

Ở Vòng Xoáy Tình Yêu, Thanh Thúy vào vai Na - một cô gái hiền lành, tốt bụng và trầm tĩnh. Na là cháu gái của bà Kim nhưng lại sống như người ở trong gia đình. Vì tính tình hiền lành, ít nói nên Na dễ dàng trở thành quân cờ của mẹ con bà Kim.

Cô trở thành thế thân cho Liễu nhưng rồi lại bị Liễu "giật chồng" khi ả biết Khiêm là một chàng trai tốt, tài giỏi và giàu có. Na của Thanh Thúy trong Vòng Xoáy Tình Yêu là hình ảnh nữ chính tiêu biểu trong truyền hình giai đoạn thập niên 2000. Những cô gái hiền lành, nhu mì, thụ động lại luôn được hưởng phước.

Na nhu mì - nữ chính tiêu biểu của truyền hình những năm 2000

Tương tự như Cao Minh Đạt, Vòng Xoáy Tình Yêu cũng là bệ phóng rất tốt cho tên tuổi Thanh Thúy. Nhưng đến năm 2008, tức là chỉ ba năm sau khi Vòng Xoáy Tình Yêu lên sóng, nữ diễn viên kết hôn với đạo diễn Đức Thịnh, từ đó lui về ở ẩn với vai trò nhà sản xuất tại công ty giải trí chung của hai vợ chồng.

Có thể nói, Thanh Thúy chọn phương án yên bề gia thất hơn là dấn thân sâu hơn vào thế giới giải trí. Tuy nhiên, trong những dự án mà công ty của Thanh Thúy - Đức Thịnh sản xuất, chúng ta vẫn có thể tái ngộ nữ diễn viên ở những vai khách mời cô đảm nhận.

Thanh Thúy kết hôn với đạo diễn Đức Thịnh và hai người có công ty giải trí riêng.

Gia đình hạnh phúc của Thanh Thúy - Đức Thịnh ngày nay

3. NSƯT Kim Xuân - bà Kim: Bền bỉ với những dự án phim ngày một nặng ký

Bà Kim (NSƯT Kim Xuân) là một người xảo quyệt với thói quen mài mặt bên chiếu bạc mỗi ngày. Tài sản của bà cũng vì thế mà ra đi không ngày trở lại. Bị các chủ nợ đòi gắt gao, bà Kim không còn cách nào khác phải về ở nhờ nhà Khiêm, một mặt để trốn nợ, mặt khác là để gài cho Liễu về làm dâu nhà hào môn.

Bà Kim là một người phụ nữ thủ đoạn

Đối với NSƯT Kim Xuân, vai bà Kim trong Vòng Xoáy Tình Yêu giống như một sự bổ sung vào kho tàng diễn xuất đồ sộ của cô. Tính cả điện ảnh lẫn truyền hình, cô đã tham gia vào trên dưới 50 tác phẩm. Trong đó, vai diễn ấn tượng của cô phải kể đến những phim như: Quả Tim Máu (2014), Có Ngôi Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa (2017),...

NSƯT Kim Xuân trong "Có Ngôi Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa"

Diễn xuất đầy nội lực của NSƯT Kim Xuân

Diễn xuất của NSƯT Kim Xuân bao hồm một nội lực không thể coi thường. Cô có thể dễ dàng miêu tả một người phụ nữ khắc khổ mà chẳng cần phải gào thét như bà Tư trong Có Ngôi Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Nhưng thoáng cái, cô đã trở thành bà Xíu - người mẹ thương con đến tiêu cực trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai?

NSƯT Kim Xuân trong "Ghe Bẹo Ghẹo Ai?"

Năm 2020, NSƯT Kim Xuân sẽ đến với khán giả qua vai diễn trong Trói Buộc Yêu Thương. Cô sẽ vào vai bà Lan - một người mẹ hà khắc, can thiệp vào cuộc sống của từng người con của mình để rồi, tức nước vỡ bờ, những đứa con đều chống lại quyết định của bà.

Vai diễn mới của NSƯT Kim Xuân trong "Trói Buộc Yêu Thương"

4. Như Phúc - cô Liễu đanh đá: viên mãn với gia đình đầm ấm

Liễu đanh đá của Vòng Xoáy Tình Yêu có thể được xem là vai diễn ấn tượng nhất nhì của Như Phúc. Cô thể hiện thành công nhân vật tiểu thư đanh đá qua từng ánh mắt. Từng cú liếc xéo xắt, câu cạnh khóe sắc bén của Liễu đều cực kỳ "văn nói", đậm chất đánh đá.

Liễu đanh đá trong "Vòng Xoáy Tình Yêu".

Như Phúc luôn là một trong những gương mặt ấn tượng, tài năng của dàn nhân lực ngành truyền hình những năm 2000. Vai Liễu là một chuyện, nữ diễn viên còn "cân" tốt các dạng vai khác như hiền lành, nghị lực, thông minh lanh lợi qua những phim như: Hướng Nghiệp (2005), Ngã Rẽ Cuộc Đời (2006), Phận Đàn Bà, Niềm Đau Chôn Giấu,... Cô vốn được đánh giá là gương mặt trẻ, triển vọng của ngành truyền hình bấy giờ.

Như Phúc và vai diễn trong "Hướng Nghiệp"

Hiện tại, Như Phúc đang viên mãn cùng gia đình gồm chồng và 4 tiểu thiên thần. Cô từng trả lời báo chí rằng hiện tại, nội chăm lo cho chồng con và công việc nhà thôi là đã hết thời gian. Cô nhận xét rằng cô không có nổi thời gian tự chăm lo cho mình.

Vừa tiếc vừa mừng cho nữ diễn viên, khi mà giờ đây những nhân vật như cô Liễu ngày nào đã vắng bóng truyền hình nhưng bù lại, sau lần đầu tan vỡ hôn nhân, Như Phúc giờ đây xứng đáng với hạnh phúc.

Như Phúc 15 năm sau "Vòng Xoáy Tình Yêu"

Như Phúc khoe con gái lớn đã tốt nghiệp

Như Phúc bên gia đình

5. Đức Tiến - Vũ: gã bạn trai "thợ bào" giờ đã hạnh phúc cùng gia đình bên Mỹ

Đức Tiến khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Anh từng lọt top 10 cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2002. Vai diễn trong Vòng Xoáy Tình Yêu đánh dấu bước chân đầu tiên của Đức Tiến với sự nghiệp phim ảnh. Nhân vật của Đức Tiến - Vũ là một gã lêu lổng, chỉ biết moi tiền Liễu để ăn chơi. Về sau Liễu dọn đến nhà Khiêm ở, Vũ vẫn mò đến với ý định moi tiền.

Liễu - Vũ trong "Vòng Xoáy Tình Yêu"

Vòng Xoáy Tình Yêu có thể được xem là bước ngoặt giúp Đức Tiến bẻ hướng sự nghiệp sang diễn xuất. Anh đóng chính nhiều phim như Chuyện Tình Đảo Ngọc, Mộng Phù Du, Dốc Sương Mù,...

Đức Tiến trong "Vòng Xoáy Tình Yêu"

Năm 2010, Đức Tiến kết hôn với Hoa hậu Áo dài Bình Phương sau gần ba năm yêu nhau. Năm 2013, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đức Tiến bất ngờ sang Mỹ định cư cùng vợ. Anh theo học thêm những lớp về đạo diễn, ca hát, làm MC,... Cuộc sống ở Mỹ của anh ban đầu có hơi khó khăn nhưng dần dần mọi thứ đang biến chuyển tốt hơn. Chia sẻ với báo chí, giờ đây thu nhập hàng tháng của cựu siêu mẫu - diễn viên đã vào khoảng 7 - 10,000$ mỗi tháng.

Hiện tại, vợ chồng Đức Tiến đang có một cuộc sống yên ấm bên Mỹ.

Mỗi người một sự nghiệp, nhưng có thể thấy dàn diễn viên chính của Vòng Xoáy Tình Yêu năm nào giờ đây, phần lớn ai nấy đều đã chọn cho mình cuộc sống gia đình, yên ổn và rời khỏi thị phi showbiz.

Ảnh: Tổng hợp