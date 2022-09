Dàn sao Việt - Thái diện phụ kiện Pedro, khoe gu thời trang ấn tượng tại New York

Cả hai người đẹp đã có những màn xuất hiện ấn tượng tại các show diễn thời trang của các thương hiệu như Coach, PUMA. Mới đây, cả hai tranh thủ dạo phố trong trang phục năng động, thanh lịch của hãng Pedro, thu hút mọi ánh nhìn tại kinh đô thời trang New York.



Ngoài việc gây ấn tượng bằng sự xuất hiện chỉn chu và cực kỳ nổi bật tại các show diễn của nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York (New York Fashion Week), Á hậu Thảo Nhi Lê còn khiến người hâm mộ thời trang Việt Nam cảm thấy tự hào về những bộ cánh "chất chơi" của mình khi dạo phố giữa trời tây New York.

Trong bộ ảnh gần đây được thực hiện tại New York, nàng Á hậu chọn cho mình loạt outfit đơn giản nhưng không kém phần sành điệu, đặc biệt tạo điểm nhấn với những chiếc túi đeo vai của thương hiệu Pedro.

Chiếc túi Pedro với họa tiết trắng đen xen kẽ trên nền vải tweed khiến tổng thể outfit của nàng Á hậu hài hòa, sang trọng và thanh lịch. Chỉ với 2 gam màu đơn giản nhưng nàng "Á hậu Việt kiều" thực sự tỏa sáng giữa kinh đô thời trang New York.

Với outfit thứ hai này, Thảo Nhi Lê vô cùng tự tin khi xuất hiện chung khung hình cùng nữ diễn viên Thái Lan Suzana Renaud. Cả hai mỹ nữ đều chọn cho mình chiếc túi của thương hiệu Pedro phù hợp với trang phục, và ghi điểm bởi thần thái chất ngất.

Thảo Nhi Lê khéo léo chọn phụ kiện là chiếc túi màu xanh làm bằng da và đôi sandals cùng màu của thương hiệu Pedro. Chiếc túi với điểm nhấn khóa vàng được thiết kế cách điệu đằng trước khiến trang phục được tô thêm nét cá tính. Đôi sandals vừa mang đến sự thoải mái cho buổi dạo phố, khiến Thảo Nhi Lê tự tin sải bước giữa trời tây.

Nàng hotgirl gen Z Linh Ka đã có chuyến tham dự Fashion Week đầu tiên đầy thành công tại New York. Hậu sự kiện, Linh Ka tiếp tục khiến người hâm mộ phải trầm trồ với diện mạo khỏe khoắn, năng động nhưng không kém phần quyến rũ.



Trong bộ ảnh gần đây, cô nàng khéo léo khoe vòng 1 và vòng 2 đáng mơ ước bằng chiếc áo hai dây croptop màu trắng. Linh Ka còn thông minh tạo điểm nhấn cho outfit với chiếc túi đeo màu nâu da của thương hiệu Pedro. Với phần cách điệu ở nút khóa, chiếc túi tô điểm cho trang phục của nàng hot girl thêm phần ấn tượng, mới lạ.

Chiếc túi Pedro phối hợp ăn ý chính là điểm nhấn cho lần xuất hiện này của Linh Ka.

Linh Ka ngày càng nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp cùng gu thời trang vô cùng sành điệu

Được thành lập từ năm 2006, Perdo là thương hiệu thời trang đến từ Singapore, luôn mang đến những sản phẩm với phong cách tinh tế, sang trọng và nắm bắt xu hướng của giới trẻ. Những thiết kế của Pedro đã thổi một làn gió mới, tạo ra các bản phối thời trang đậm sắc. Chính vì thế, những thiết kế này đã nhận được sự chú ý của những cái tên nổi bật trong làng thời trang, gần đây nhất là Á hậu Thảo Nhi Lê, hot girl Linh Ka, và cả sao quốc tế là nữ diễn viên Thái Lan Suzana Renaud. Mỗi người đẹp đã có cách kết hợp trang phục đặc sắc theo phong cách riêng, thể hiện đúng tinh thần tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền cá tính, thanh lịch nhưng vẫn thoải mái, phóng khoáng của thương hiệu đến từ Singapore - Pedro.