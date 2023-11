Dàn sao Việt quy tụ trong đêm nhạc "Xmas concert"

Sáng 10/11, ban tổ chức "Xmas concert" đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ về chương trình. Theo đó, "Xmas concert" sẽ diễn ra hai đêm 24 và 25/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của dàn ca sĩ tên tuổi như: Hồ Ngọc Hà, Vũ Cát Tường, Hà Lê, Nguyên Hà, Vicky Nhung, Phương Phương Thảo, nhóm Oplus...

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cho biết, đêm nhạc hướng tới thế hệ khán giả gen z. Do vây, "Xmas concert" sẽ mang tinh thần của công nghệ, của thời đại cùng sự khoáng đạt và tươi trẻ.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh chia sẻ về đêm nhạc

"Thế hệ gen z không phải chỉ có những bạn trẻ thích hip hop, pop, r&b... vẫn có những bạn trẻ thích không gian tinh tế, bay bổng. Và chúng tôi hướng đến đối tượng các bạn trẻ này, những người có chiều sâu trong việc cảm thụ âm nhạc", đạo diễn Nguyễn Việt Thanh nói.

"Xmas concert" sẽ bao gồm 3 chương: I Oh Holy Jolly - Đêm Thánh; The Miracle - Ánh sáng diệu kì; Safe and Sound - Giáng sinh an lành với các ca khúc quốc tế kinh điển về giáng sinh cùng những bài hát nhạc Việt quen thuộc về Noel, mùa đông và tình yêu được chính đạo diễn Nguyễn Việt Thanh biên tập, chọn bài lên kịch bản cũng như làm tổng đạo diễn.

Hé lộ thêm về sân khấu đêm nhạc, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cho biết, sân khấu sẽ vô cùng lộng lẫy và mở ra nhiều triết lý bất ngờ. Toàn bộ cảnh quan bên trong và bên ngoài của Nhà hát Lớn sẽ rực rỡ, choáng ngợp cùng nhiều phần quà đặc biệt do chính các ông già Noel, bà chúa tuyết trao tặng cho khán giả ngay khi bước chân vào sân khấu…