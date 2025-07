Dàn sao Việt "khuấy đảo" đại nhạc hội ở Huế

Sự kiện có sự góp mặt của hơn 17 nghệ sĩ tên tuổi. Với sự dẫn dắt của MC Quang Huy, chương trình diễn ra trong gần 5 tiếng đồng hồ mà âm nhạc được thiết kế thành ba chương. Hơn 10 nghìn khán giả đã đổ về trong không gian âm nhạc này.

Mở đầu chương trình, rocker Phạm Anh Khoa khuấy động sân khấu bằng chất rock dân gian trong các ca khúc "Lý kéo chài" và "Lý quạ kêu", kết hợp cùng phần solo guitar đầy ngẫu hứng của Shumo AG – người lần đầu biểu diễn tại Việt Nam.

Khán giả tiếp tục được dẫn dắt qua những miền ký ức dịu dàng với "Lý ngựa ô Huế" của Bạch Trà, hay "Diễm xưa" phiên bản tiếng Nhật đến từ nghệ sĩ Akari Nakatani.

Các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình.

Phần thứ hai được khởi động bằng loạt ballad của Anh Tú với bản mashup "Đôi mắt, Chiếc khăn gió ấm". LyLy sau đó cùng Anh Tú mang đến tiết mục "Lời tỏ tình dễ thương".

Sân khấu tiếp tục với Quân A.P bằng các bản hit quen thuộc, để rồi nhường sân cho Gemini Hùng Huỳnh. Cả sân khấu thực sự bùng nổ khi ba cái tên Gemini Hùng Huỳnh – Quân A.P – HURRYKNG hội tụ trong bản hit "Đầu đội sừng".

Ngay sau đó, HURRYKNG tiếp tục solo với loạt tiết mục mang màu sắc riêng, trước khi bắt tay cùng MANBO trong "Hẹn gặp em dưới ánh trăng". Quốc Thiên mang tới loạt mashup giàu cảm xúc, và sau đó là chất âm nhạc hiện đại trong phần biểu diễn của WEAN.

Kay Trần và Isaac đảm nhận vai trò "giữ lửa" cho những khoảnh khắc cuối của đại tiệc âm nhạc. Kay Trần với loạt ca khúc mang đậm bản sắc cá nhân như "Đường vào tim em", "Chỉ có em", "Nước hoa"… còn Isaac kết thúc phần này bằng các bài hát được khán giả đồng thanh hát theo như "Gọi cho anh", "Bống bống bang bang".

Sự kiện thu hút 10.000 khán giả, kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ.

Chương trình khép lại bằng một sân khấu mang tính biểu tượng: sự trở về của Quang Hùng MasterD. Anh mở đầu bằng phần trình diễn đánh trống và gõ chuông cùng vũ đoàn mặc Việt phục, tiếp nối bằng các ca khúc "Tình đầu quá chén", "Catch Me If You Can", "Đã có anh" và "Thủy triều".

Điểm nhấn đặc biệt của đêm còn có thể nhắc đến việc khi hàng nghìn drone đồng loạt thắp sáng bầu trời, xếp hình thành hai dòng chữ "Quang Hùng MasterD" và "MUZIK".