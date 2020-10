Dàn sao School 2013 sau 7 năm: Kim Woo Bin bỏ lỡ thời hoàng kim để chữa ung thư, Jang Nara trẻ hoài trẻ mãi như ma cà rồng?

School 2013 (Học Đường 2013) được đánh giá là phần phim thành công nhất trong series School của KBS, đồng thời, đây cũng là một trong những "tượng đài" của dòng phim học đường, có khả năng làm bệ phóng cho cả dàn diễn viên trẻ.



7 năm qua, dàn sao ngày nào đã có những thay đổi lớn khi người thăng hạng thành ngôi sao Hallyu, kẻ cố mãi vẫn mờ nhạt. Đặc biệt, có người trước đó đạt mức độ phổ biến rộng rãi, nhưng sau này, nếu không xuất hiện với tư cách là cameo cạnh bên Kim Soo Hyun thì chẳng ai nhớ đến.

1. Jang Na Ra - "Mỹ nhân không tuổi" miệt mài tìm lại hào quang, danh tiếng trồi sụt thất thường

Nổi tiếng từ sớm và bỏ túi nhiều tác phẩm truyền hình đình đám như Câu Chuyện Thành Công Của Cô Gái Ngổ Ngáo (2002) hay Công Chúa Bướng Bỉnh (2005), Jang Na Ra từng có sự nghiệp rực rỡ tại Trung Quốc nhưng sự cố vạ miệng "đến Trung Quốc làm việc mỗi khi thiếu tiền" năm 2009 đã chôn vùi hào quang của cô ở thị trường tỉ dân.

School 2013 là tác phẩm có tiếng vang lớn đầu tiên của Na Ra kể từ khi cô trở về gầy dựng lại danh tiếng ở quê nhà Hàn Quốc năm 2011. Vai diễn giáo viên chủ nhiệm Jae In được đánh giá cao và giúp cô được đài KBS trao giải Nữ chính xuất sắc năm đó.

Jang Na Ra nổi tiếng từ sớm với Công Chúa Bướng Bỉnh

Jang Na Ra trong School 2013

Trong suốt 7 năm qua, Jang Na Ra miệt mài đóng phim, thử thách nhiều hình tượng đa dạng và dần được công nhận thực lực. Sau những màn hóa thân gây ý kiến trái chiều trong Hello Monster (2015) hay Go Back Couple (2017), nữ diễn viên thành công lấy lại cảm tình khán giả thông qua hai bộ phim đậm màu nữ quyền có nhiều "drama hạng nặng" The Last Empress (2018) và VIP (2019).

Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ cho công cuộc chinh phục hào quang và danh vọng ở thời điểm hiện tại. Năm 2020, Jang Nara tham gia diễn xuất trong Oh! My Baby . Bộ phim này không hề có thành tích rating ấn tượng (mức trung bình chỉ đạt 2%), cũng không mang lại thành tựu gì đáng kể cho sự nghiệp vốn đã chẳng còn "được thời" như trước đây của Jang Na Ra.

Nữ diễn viên khẳng định đẳng cấp nhờ hai phim đậm màu nữ quyền

Sự nghiệp ổn định, nhan sắc vẫn phơi phới dù đã ở ngưỡng 40, Jang Na Ra hiện tại đã gây dựng lại được vị thế của bản thân trên bản đồ sao Hàn Quốc.

Cũng như nhiều sao nữ nổi tiếng xứ Hàn, "mỹ nhân không tuổi" chẳng mấy vội vàng chuyện hôn nhân mà vẫn chăm chỉ nhận phim đều đặn. Trên thực tế, nhắc đến Jang Nara, người ta thường chỉ nhớ đến cụm từ mỹ nhân không tuổi chứ không phải chuyên môn diễn xuất của cô.

2. Lee Jong Suk - Vụt sáng thành ngôi sao Hallyu, chuyên trị các hình tượng nam thần thiên tài

Trước School 2013, Lee Jong Suk góp mặt trong nhiều phim, bao gồm cả siêu phẩm Secret Garden (2010), nhưng đều chỉ là vai phụ ít nổi bật. Vai diễn Go Nam Soon được xem là bước ngoặt quan trọng giúp mỹ nam này chính thức lên hạng nam chính.

Hậu School 2013, Lee Jong Suk sớm gặt hái thành công vang dội với hiện tượng I Hear Your Voice hợp tác cùng đàn chị Lee Bo Young . Hình tượng nhân vật độc đáo cùng tương tác cực ngọt với bạn diễn giúp Lee Jong Suk được đông đảo khán giả yêu mến, trở thành cái tên mới trong làn sóng Hallyu.

Lee Jong Suk ngời ngời rạng rỡ trong School 2013

Nam diễn viên nhanh chóng nổi đình đám nhờ I Hear Your Voice

Thành công nối thành công, Lee Jong Suk càng khẳng định tên tuổi với Pinocchio (2014), Doctor Stranger (2014), W: Two Worlds (2016), While You Were Sleeping (2017) hay Romance is a Bonus Book (2019). Nam diễn viên nổi tiếng chuyên trị hình tượng soái ca thiên tài, dù thi thoảng bị chỉ trích "một màu" nhưng nhờ diễn xuất ổn định nên vẫn được nhiều người yêu thích.

Các bộ phim có anh đóng chính dù gây không ít tranh cãi vẫn cứ được quan tâm nồng nhiệt. Điểm yếu của Lee Jong Suk là "không có duyên" với màn ảnh rộng khi các tác phẩm điện ảnh của anh, đơn cử như VIP, đều không được đánh giá cao.

Chuyên trị vai nam thần hoàn hảo, Lee Jong Suk là hình mẫu "crush" của nhiều khán giả

"Chàng Vịt" đồng thời là cái tên "không phải dạng vừa" trên Instagram với tận 16,6 triệu người theo dõi - hiên ngang đứng top xứ Hàn cùng những thần tượng đình đám.

Ngoài ra, không biết có phải vì tương tác quá ngọt hay chăng mà anh chàng liên tục vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn nữ từ Park Shin Hye , Han Hyo Joo đến Suzy hay gần nhất còn có "thuyết âm mưu" hẹn hò và nâng đỡ Kwon Nara rộ lên từ tháng 8/2019.

Dù đã lần lượt phủ nhận nhưng tình trường của anh vẫn là đề tài luôn được bàn tán sôi nổi. Nam diễn viên hiện đang phục vụ quân ngũ và sẽ sớm trở về "vòng tay chị em" vào đầu năm 2021.

3. Kim Woo Bin - Ngôi sao trẻ đang lên bỗng phải dừng bước vì căn bệnh ung thư, chuyện tình yêu được người người ngưỡng mộ

School 2013 đã giúp "cặp đôi" Lee Jong Suk - Kim Woo Bin trở thành "huyền thoại" trong làng phim học đường và hai người cũng trở thành bạn thân chí cốt ở đời thật. Tương tự người bạn của mình, Kim Woo Bin nhờ School 2013 mà có được bước đệm vững chắc và sau đó gây sốt với vai nam phụ Choi Young Do cục súc mà cuốn hút trong The Heirs (2013).

Lee Jong Suk - Kim Woo Bin "đẹp đôi" đến mức được yêu thích nồng nhiệt

Sang The Heirs, Kim Woo Bin chuyển phong cách cục súc vẫn khiến hội chị em "đổ rạp"

Được nhận định là có tiềm năng diễn xuất và thần thái rất tốt, Kim Woo Bin ghi dấu ấn chủ yếu với các tác phẩm điện ảnh như The Con Artists (2014), Twenty (2015) và Master (2016). Ở mặt trận truyền hình, màn kết hợp với Suzy trong Uncontrollably Fond (2016) cũng lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

Nhưng rồi con đường sự nghiệp ngỡ rộng mở của Kim Woo Bin bị gián đoạn đột ngột bởi giữa năm 2017 anh được chẩn đoán ung thư vòm họng và phải ngừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung chữa trị.

Kim Woo Bin vốn được đánh giá là một diễn viên tiềm năng của màn ảnh rộng

Trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, bạn gái Kim Woo Bin là Shin Min Ah luôn ở cạnh anh, cùng nhau vượt qua sóng gió. Hai người trở thành cặp đôi kiểu mẫu trong mắt đông đảo người hâm mộ vì tình yêu thầm lặng mà bền chặt.

Sau thời gian dài vắng bóng, trong năm 2020 này nam diễn viên đã tham gia lồng tiếng phim tài liệu và chụp họa báo, báo hiệu sẵn sàng tái xuất. Anh hiện đã xác nhận tham gia phim điện ảnh Alien , dự kiến sẽ công chiếu trong năm 2021 tới đây.

Cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm thầm lặng, bền chặt

Cùng chờ đợi nam thần tái xuất với một tác phẩm chất lượng

4. Choi Daniel - Ngôi sao sáng của mọi nhà một thời nay gần như bay màu trên bản đồ sao Hàn

Choi Daniel đã nổi tiếng từ trước nhờ vai bác sĩ Ji Hoon của Gia Đình Là Số Một phần 2 (2009) và Lee Sang Yong của Cyrano Agency (2010) nhưng không thể thành công duy trì sức nóng tên tuổi. School 2013 là tác phẩm hiếm hoi của Choi Daniel gây tiếng vang lớn trong giai đoạn sau 2010.

Choi Daniel từng là "crush" của nhiều cô gái nhờ vai bác sĩ điển trai Ji Hoon

Nam diễn viên già dặn trong School 2013

Những dự án nam diễn viên tham gia trong 7 năm qua đều không gây được tiếng vang đáng kể. Ba phim truyền hình đóng chính Big Man (2014), Jugglers (2017) và The Ghost Detective (2018) không một phim nào có rating chạm được mốc hai chữ số dù đều chiếu trên đài trung ương, đặc biệt The Ghost Detective chỉ đạt thành tích cao nhất là 5,6% - quá thấp với một phim đài công cộng.

Ở mảng điện ảnh, The Chronicles Of Evil (2015) - phim có thành tích tốt nhất của anh - cũng chỉ thu được 2 triệu vé, còn Untouchable Lawmen (2015) hay The Beast (2019) đều chỉ "lẹt đẹt" vài trăm nghìn vé dù có dàn diễn viên tên tuổi. Choi Daniel suốt 7 năm cũng không có đề cử diễn xuất nào ở các giải danh giá mà chỉ quanh quẩn các giải nhỏ của đài. Có thể thấy, xuyên suốt 7 năm qua, Daniel chăm chỉ góp mặt trong kha khá dự án lớn nhỏ, nhưng không đạt được bất kì thành tựu nào nổi bật. Điều này khiến công chúng dần quên đi cái tên Choi Daniel.

Các phim truyền hình của Choi Daniel đều không có thành tích tốt

Anh ngày càng phong trần, chủ yếu hoạt động trên màn ảnh rộng nhưng ít tác phẩm gây tiếng vang

Gần đây nhất, Choi Daniel xuất hiện chớp nhoáng thông qua vai diễn cameo trong Điên Thì Có Sao . Anh vào vai một "fan hâm mộ" có hành động thân thiết với nữ chính Moon Young (Seo Ye Ji) trong diện mạo và phong độ chuẩn "soái ca". Hình tượng này không khỏi gợi nhắc khán giả nhớ đến hình tượng Ji Hoon đình đám năm nào.

Chính vì vậy, sau rất lâu kể từ lần cuối được chú ý, Choi Daniel lại trở thành cái tên được bàn tán xôn xao. Thực tế, vẫn có một bộ phận khán giả kỳ vọng nam diễn viên sẽ sớm có dự án tái xuất chất lượng của riêng mình.



Choi Daniel có màn xuất hiện ngắn nhưng ấn tượng trong Điên Thì Có Sao

5. Park Se Young - Tréo ngoe cảnh phim nổi không thiếu mà người vẫn "chìm"

School 2013 đã giúp "nàng Song Ha Kyung" Park Se Young có được vai chính đầu tiên trong bộ phim hàng ngày A Tale of Two Sisters (2013), theo sau là các vai chính khác cho phim cuối tuần Glorious Day (2014) và My Daughter, Geum Sa Wol (2015).

Những năm gần đây, nữ diễn viên chuyển hướng thử sức với các hình tượng gai góc hơn trong Whisper (2017), Money Flower (2017) và Special Labor Inspector (2019). Tất cả các phim kể trên đều được đánh giá cao và đạt thành tích rating khá khẩm nhưng bản thân cái tên Park Se Young vẫn không thể bật lên rực rỡ mà cứ "lênh đênh" trong biển sao Hàn.

Park Se Young nền nã trong School 2013

Phim thành tích tốt Park Se Young không thiếu

Nhưng cô vẫn không phải là một cái tên thật sự có sức hút

6. Shin Hye Sun - Từ "nữ phụ quốc dân" thành ngôi sao thực lực

School 2013 là bộ phim đánh dấu màn ra mắt của Shin Hye Sun ở tuổi 24, với một vai phụ không được nhiều khán giả chú ý đến. Miệt mài rèn luyện bản thân với những vai phụ từ ngây thơ đến phản diện đều có đủ, nữ diễn viên đặc biệt gây ấn tượng với vai nữ công tố Eun Soo của Secret Forest (2017) trước khi vụt sáng với vai chính "phim quốc dân" rating gần 50% Golden Life (2018).

Shin Hye Sun chỉ có một vai nhỏ trong School 2013

Cô quen mặt với khán giả Việt qua vai nữ phụ trong Tuổi Thanh Xuân

Nữ diễn viên khẳng định thực lực bằng nhiều vai diễn đa dạng

Đặc biệt trong 1 năm gần đây, Shin Hye Sun ghi dấu ấn ở cả hai địa hạt phim ảnh với Angel’s Last Mission: Love (2019) và Innocence (2020) nhờ những hình tượng nữ chính quật cường cùng diễn xuất rất thuyết phục.

Những cảnh rơi nước mắt của cô đặc biệt được tán dương vì luôn khiến người xem phải đau lòng cùng nhân vật. Nữ diễn viên hiện được đánh giá là gương mặt thực lực của lứa diễn viên trẻ và sẽ sớm tái xuất với phim điện ảnh Tom Robbery.

Shin Hye Sun "xử gọn" loạt hình tượng nặng tâm lý

Cô được dự đoán sẽ còn tiến xa với diễn xuất và nhan sắc của mình





Nguồn ảnh: Tổng hợp