Dàn sao rich kid siêu giàu của Hollywood "tự thân vận động": Taylor Swift, chị em Kardashian chưa phải máu mặt nhất

Ở Hollywood, kiểu người không thiếu nhất là chính là những ngôi sao vừa đẹp, vừa tài năng, nổi tiếng và giàu có. Đương nhiên những tên tuổi có xuất thân nghèo khó tự vươn lên chứng tỏ bản thân luôn nhận được sự quan tâm và nể phục từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, ít ai hiểu rằng việc con nhà giàu "vượt sướng" để khẳng định tên tuổi cũng không hề là chuyện dễ dàng gì.

Trong giới showbiz, có rất nhiều ngôi sao không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn sở hữu gia thế vững vàng kế thừa từ bố mẹ. Những cậu ấm, cô chiêu sinh ra ở vạch đích này đã luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng của cha mẹ, tự mình phát triển sự nghiệp và trở nên thành công rực rỡ.

Taylor Swift

Nếu bạn từng nghe đến những câu chuyện đẹp như cổ tích có nàng tiểu thư xinh đẹp sống trong những khu trang trại, đồn điền rộng lớn thì đó chính là câu chuyện của Taylor Swift. Cô ca sỹ tóc vàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng giàu có tại Preading, Pennsylvania, Mỹ.

Gia đình cô có truyền thống làm việc trong ngành ngân hàng với 3 đời làm chủ. Cha Taylor, ông Scott Kingsley Swift từng là nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng tại ngân hàng đầu tư lớn thứ 3 tại Mỹ và sau đó trở thành chủ ngân hàng này.

Trong khi đó, mẹ của cô, bà Andrea Finlay từng là giám đốc tài chính cho một quỹ hỗ trợ. Gia đình danh gia vọng tộc của Taylor còn có cả ông ngoại - một kỹ sư giàn khoan dầu mỏ nổi tiếng khắp Đông Nam Á.

Tuy nhiên, công chúa nhạc đồng quê không nối nghiệp gia đình mà thử sức và thành công rực rỡ trong lĩnh vực âm nhạc.

Chỉ sau 12 năm bước vào làng giải trí, cô đã mang về một khối tài sản khổng lồ. Theo thống kê mới nhất của Forbes, Taylor là nghệ sỹ được trả cao nhất năm 2019 với ước tính khối tài sản hiện tại trị giá 320 triệu USD (tương đương 7.500 tỷ đồng).

Ariana Grande

Ariana Grande – giọng ca trẻ đầy nội lực với nhiều bản hit trong những năm vừa qua cũng là một tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé.

Cô sinh ra và lớn lên tại Boca Ranton, Florida với mẹ là nhà thiết kế đồ họa Joan Grande kiêm CEO của một công ty lớn và cha là ông Edward Butera sở hữu thương hiệu thiết kế nổi danh toàn nước Mỹ.

Năm 10 tuổi, gia đình cô ca sỹ sáng lập nên quỹ "Kids Who Care" để quyên góp hàng trăm ngàn USD cho những trẻ em nghèo và kém may mắn. Quả thực, gia đình Grande không chỉ có thế mạnh về tài chính mà còn có tầm ảnh hưởng không nhỏ để có thể tổ chức các hành động thiện nguyện thành công như vậy.

Ed Sheeran

Giọng ca mộc mạc với bao khúc nhạc trữ tình Ed Sheeran cũng gây bất ngờ khi xuất hiện trong danh sách những ngôi sao "ngậm thìa vàng" từ bé này. Khác với gu thời trang khá giản dị, nam ca sỹ có một tuổi thơ sung túc, giàu có không kém những nhân vật kể trên.

Cha của anh là một nhà tư vấn nghệ thuật kiêm giảng viên còn mẹ là chủ cửa hàng trang sức tại Framlingham nước Anh. Gia đình Sheeran còn sở hữu một văn phòng tư vấn nghệ thuật riêng mang tên Sheeran Lock đã tồn tại hơn 20 năm.

Bên cạnh tài năng vốn có, những bước đệm tài chính vững mạnh cùng sự nâng đỡ của người cha chuyên về nghệ thuật đã phần nào giúp Ed Sheeran gặt hái nhiều thành công trên con đường âm nhạc: Nghệ sĩ xuất sắc nhất Billboard 2018, Nghệ sĩ Nam toàn cầu tại Giải thưởng âm nhạc NRJ,...

Lana Del Rey

Giọng ca cuốn hút đầy mê hoặc Lana Del Rey cũng có một gia đình quyền lực. Cha của cô là triệu phú Robert England Grant, Jr., người sang lập công ty truyền thông mạng và xuất bản lớn nhất nhì nước Mỹ.

Công ty của bố cô điều hành mạng lưới gồm 8.000 websites có nội dung chuyên ngành và là đối tác của nhiều công ty công nghệ hàng đầu.

Đã có nhiều lời đồn đoán cho rằng Lana có được sự nghiệp thành công là do cha mẹ đổ không ít tiền vào để hỗ trợ. Tuy nhiên, người đứng đầu hãng thu âm của Lana khẳng định ông Robert chưa bao giờ hỗ trợ tài chính cho sự nghiệp nghệ thuật của con gái.

Bên cạnh đó, vị trí "Nữ hoàng của dòng nhạc sadcore" và nhiều hợp đồng người mẫu đã chứng minh cho dư luận thấy giọng hát ma mị đầy ám ảnh đã giúp cô tỏa sáng thay vì sống trong cái bóng của cha mẹ để lại.

Chị em Kardashian - Jenner

Trước khi show truyền hình thực tế Keeping up with the Kardashians làm chị em nhà Kadarshian/Jenner trở nên nổi tiếng thì họ cũng chưa từng phải lo nghĩ tới vấn đề tiền nong. Ông Robert Kadarshian, cha của Kim, từng là luật sư bào chữa.

Một trong những thành công nhất trong sự nghiệp của ông là vụ bào chữa án giết vợ cho cầu thủ O.J.Simpson. Trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư thực quản, ông đã để lại cho vợ là bà Kris Jenner và 4 người con số tiền lên tới 100 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng).

Bà Kris thường bị chỉ trích là lợi dụng họ của chồng cũ để "đào mỏ" thì trên thực tế, người phụ nữ 58 tuổi này cũng không cần phải lao lực bởi người chồng thứ hai là cựu vận động viên giành huy chương vàng Olympics - Bruce Jenner cũng sở hữu khối tài sản lên tới 100 triệu USD. Chính vì lẽ đó, các cô gái nhà Kadarshian - Jenner càng có điều kiện thuận lợi để tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Gigi Hadid và Bella Hadid

Xét về gia thế thì có lẽ chị em nhà Hadid giàu có hơn cả nhà Kardashian - Jenner nói trên. Bố của Gigi và Bella là đại gia đầu tư phát triển chuỗi khách sạn nổi tiếng Ritz Carlton cùng nhiều bất động sản khác. Khối tài sản của ông bố Mohamed Hadid có thể lên tới 400 triệu USD (tương đương 9.400 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, người mẹ là cựu người mẫu Hà Lan Yolanda Foster cũng được ví như bệ phóng giúp sự nghiệp các con phát triển nhanh chóng. Bà nắm trong tay khối tài sản 45 triệu USD (tương đương 1.060 tỷ đồng). Bởi vậy, ngay từ khi còn nhỏ, Gigi và Bella đã sớm có cuộc sống trong mơ và được tiếp xúc với nhiều bữa tiệc thượng lưu nhất.

Adam Levine

Dù là một thiên thần của Victoria’s Secret được nhiều người mến mộ, cuộc sống của người đẹp Behati Prinsloo vẫn như bước sang một trang mới kể từ khi về chung một nhà với trưởng nhóm Maroon 5 .

Dù về tài chính, cô là một siêu mẫu thành công nhưng chính người chồng Adam Levine đã mang đến cho cô sự bảo đảm vững chãi hơn nhiều với khối tài sản 90 triệu USD (tương đương 2.115 tỷ đồng).

Ai cũng biết Adam là một nam ca sỹ tài năng, điển trai, vô cùng thành công và tự tay gây dựng sự nghiệp rực rỡ.

Thế nhưng, ít ai biết anh chàng cũng là một "cậu ấm" chính hiệu. Cha của nam ca sỹ là ca sỹ kiêm doanh nhân Fred Levine, người sáng lập ra một chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang nam, nữ, trẻ em cao cấp tại California.

Nhờ sự giàu có của người cha mà Adam được tạo điều kiện theo học tại trường tư nổi tiếng Brentwood School tại Los Angeles. Đây cũng là nơi mà anh gặp gỡ hai người bạn cũng nhóm nhạc để rồi về sau họ cùng làm thế giới phải nhún nhảy theo những giai điệu của Maroon 5.

Hailey Baldwin

Hailey Baldwin cũng không phải là ngoại lệ bởi chân dài sinh năm 1996 này đích thị là "con nhà nòi" của ông bố diễn viên Stephen Baldwin. Con đường đến với sự nổi tiếng của cô được bố trải sẵn thảm đỏ.

Tuy nhiên bằng nỗ lực cá nhân, cô đã thu về nhiều khoản hợp đồng béo bở. Hailey bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2014 nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó cô đã có độ phủ sóng rộng rãi khi xuất hiện trong hàng loạt show thời trang danh giá.

Jaden Smith

Còn đối với gia đình Smith thì chỉ có thể dành cho họ câu nói "cha truyền, con nối". Cậu cả Jaden đã theo chân bố kiếm tiền từ bé và làm nên tên tuổi trong vai diễn chính của bộ phim "Karate Kid".

Ngay từ khi 15 tuổi, cậu đã nắm trong tay khối tài sản 8 tỷ USD nhờ tham gia vào các bộ phim lớn nhỏ. Jaden cũng là một rapper có tiếng kể từ sau lần đầu kết hợp với Justin Bieber trong ca khúc "Never say never".

Sự đa tài của Jaden có lẽ phần lớn được thừa hưởng từ ông bố điển trai - Will Smith. Will là nam tài tử lịch lãm, tài năng của Hollywood. Anh đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim bom tấn và được đề cử Năm giải Quả cầu vàng, hai giải thưởng của Viện Hàn lâm và bốn giải Grammys trong suốt sự nghiệp.

Smith cũng từng được Forbes miêu tả là nam diễn viên có sức hút lớn nhất hành tinh. Anh thành công ở hầu hết mọi lĩnh vực như âm nhạc hay điện ảnh.

Miley Cyrus

Đối với trường hợp của "công chúa Disney" Miley Cyrus, khán giả thế hệ 9x đã được chứng kiến quá trình trưởng thành của cô với sự giúp đỡ của người bố siêu sao Billy Ray Cyrus.

Billy Ray - ca sỹ, nhạc sỹ dòng nhạc đồng quê sở hữu khối tài sản 20 triệu USD (tương đương 460 tỷ đồng) - đã định hướng con đường nghệ thuật cho con gái và cũng giúp cô trải qua nhiều khó khăn khi sống cuộc sống của một ngôi sao ngay từ khi còn nhỏ.

Từ những bước đầu chập chững trong giới showbiz, bố Billy đã luôn ở bên cạnh đồng hành cùng con gái: trên phim trường, trong sự kiện và cả ở ngoài đời.

Hai bố con đã có không ít những màn trình diễn ăn ý và cảm xúc trên sân khấu. Ngay kể cả khi Miley tuột dốc và phải đối mặt với rất nhiều biến cố, Billy Ray vẫn luôn ủng hộ và giúp đỡ con gái mình.

Colin Hanks

Danh sách con nhà nòi này không thể không nói tới Colin Hanks, con trai của diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ nổi tiếng Tom Hanks.

Có một người cha đã đạt hai giải Oscar và là một trong ba diễn viên duy nhất từng đóng bảy phim bom tấn liên tiếp có doanh thu lên tới trên 100 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng), Colin đã tạo được khá nhiều sự chú ý khi bước chân vào làng giải trí.

Anh chàng có được vai diễn Alex Whitman trong loạt phim viễn tưởng "Roswell" năm 1999. Dù khó có thể sánh bằng cha ở sự nổi tiếng, Colin cũng có cho riêng mình một lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh đó, anh không hề dựa vào sự nổi tiếng của cha mà luôn nỗ lực hết mình cho sự nghiệp riêng.

Bằng chứng là nam diễn viên từng tăng 10kg cho một vai diễn chính trong phim "Alone with her". Điều này đã chứng tỏ cho khán giả thấy anh cũng sẵn sàng cống hiến cho điện ảnh như Tom Hanks đã từng làm.

Kristen Stewart

Một cái tên đáng chú ý khác của Hollywood cũng thừa hưởng tố chất từ gia đình làm nghệ thuật. Vai nữ chính của loạt phim "Chạng vạng" Kristen Stewart chính là một người may mắn như vậy.

Cô sinh ra và lớn lên trong một ngôi biệt thự tọa lạc tại Hollywood Hills được trang trí theo chủ đề phim "Alice in Wonderland" trị giá 1,25 triệu USD (tương đương 30 tỷ đồng). Kristen có mẹ là bà Jules Mann-Stewart, một biên kịch gốc Úc còn cha thì là nhà sản xuất phim danh tiếng.

Nhờ có những vị phụ huynh am hiểu về lĩnh vực điện ảnh, cô không gặp nhiều khó khăn khi theo đuổi nghiệp diễn khi trưởng thành.

Kristen chỉ nổi tiếng sau loạt phim "Chạng vạng" dù đã từng tham gia khá nhiều các vai diễn lớn nhỏ khác. Cho tới nay, cô càng ngày càng nổi bật trong mắt công chúng không chỉ bởi khả năng diễn xuất mà còn bởi cuộc sống đời tư phức tạp.

Tuy nhiên, người đẹp lưỡng tính đang có sự nghiệp lên như diều gặp gió khi liên tục nhận được các vai diễn hay mà sắp tới sẽ là một "thiên thần" trong tác phẩm remake đáng được mong đợi "Những thiên thần của Charlie".