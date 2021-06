Dàn sao phim “Trái tim mùa thu” ngày ấy giờ ra sao?

Trái tim mùa thu kể về chuyện tình đẹp thấm đẫm nước mắt giữa Jun Suh và Eun Suh, khởi đầu trào lưu tình cảm bi kịch với nhân vật mắc bệnh hiểm nghèo và kết thúc bi thương.



Sự thành công của phim giúp tên tuổi dàn diễn viên trở nên quen thuộc với khán giả, là bệ đỡ hoàn hảo của loạt sao hạng A như: Song Hye Kyo, Song Seung Hun, Won Bin.

"Trái tim mùa thu" là bộ phim gắn với tuổi thơ nhiều người.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính Eun Suh khi vừa tròn 19 tuổi. Eun Suh là cô gái trong sáng, ngây thơ nhưng gặp nhiều bất hạnh: Bị tráo đổi ngay từ khi sinh ra, mắc bệnh máu trắng và ra đi trong vòng tay người mình yêu. Nét đẹp thuần khiết cùng đôi mắt đượm buồn của Song Hye Kyo giúp bi kịch cuộc đời Eun Suh lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Nét đẹp thuần khiết cùng đôi mắt đượm buồn của Song Hye Kyo giúp bi kịch cuộc đời Eun Suh lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Sau Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo tiếp tục ghi dấu ấn với Một cho tất cả (2003), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Ngọn gió đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016), Gặp gỡ (2018)...

Sau thành công, nữ diễn viên vươn lên thành sao hạng A, nắm giữ nhiều hợp đồng quảng cáo bạc tỷ. Năm 2017, cô đứng thứ 7 trong danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc và đứng thứ 6 năm 2018 do tạp chí Forbes bình chọn.

Dù vậy, đời tư của Song Hye Kyo khá lận đận. Cô từng có mối tình với hai nam thần Lee Byung Hun và Hyun Bin trước khi kết hôn cùng Song Joong Ki năm 2017.

Cặp đôi Song-Song từng gây "bão" mạng xã hội vì quá đẹp đôi

Tổ ấm đáng ngưỡng mộ của "cặp đôi Song- Song" đột ngột tan vỡ giữa năm 2019. Sự kiện này gây chấn động làng giải trí xứ Hàn, kéo theo nhiều lùm xùm trong thời gian dài.

Song Hye Kyo mặn mà ở tuổi 40

Ngoài ra, năm 2014, cô phải nộp phạt khoản tiền lớn và cúi đầu xin lỗi người dân cả nước vì trốn thuế. Dù vướng nhiều thị phi, nữ diễn viên được khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp tuổi 40 và sự miệt mài hoạt động hậu ly hôn.

Song Seung Hun

Trong Trái tim mùa thu, Song Seung Hun vào vai nam chính Yun Joon Suh khi đã trưởng thành. Nhờ tác phẩm, tài tử sinh năm 1976 trở thành một trong những nam thần màn ảnh nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Anh liên tiếp "ghi điểm" qua các vai diễn trong loạt tác phẩm đình đám như: Hương mùa hè (2003), Phía đông vườn địa đàng (2008), My Princess (2011), When A Man Falls In Love (2013)...

Năm 2015, anh công khai hẹn hò Lưu Diệc Phi và tuyên bố chia tay 2 năm sau đó.

Dù đảm nhận vai nam chính trong nhiều bộ phim ăn khách, Song Seung Hun vẫn vấp phải tranh cãi trái chiều về kỹ năng diễn xuất. Nam diễn viên bị chê diễn một màu, biểu cảm kém.

Năm 2004, bê bối trốn nghĩa vụ quân sự của Song Seung Hun khiến nam diễn viên đánh mất toàn bộ danh tiếng và cảm tình của khán giả. Từ đó về sau, Song Seung Hun luôn trở thành "cái gai" trong mắt công chúng Hàn. Năm 2015, anh công khai hẹn hò Lưu Diệc Phi và tuyên bố chia tay 2 năm sau đó.

Song Seung Hun hiện tại "độc thân vui vẻ" ở tuổi 44

Ở tuổi 44, Song Seung Hun là một trong những "quý ông" độc thân quyến rũ nhất xứ Hàn.

Won Bin

Tài tử sinh năm 1977 vào vai chàng trai si tình Han Tae Seok. Nhân vật của Won Bin dành cho Eun Suh (Song Hye Kyo) tình yêu sâu đậm và cao thượng, luôn mong cô có được tình yêu và hạnh phúc đích thực của đời mình. Với bệ đỡ Trái tim mùa thu, Won Bin cũng trở thành ngôi sao hạng A của Hàn Quốc.

Với bệ đỡ Trái tim mùa thu, Won Bin cũng trở thành ngôi sao hạng A của Hàn Quốc.

Cùng vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất ấn tượng, anh được coi như "quốc bảo" của ngành điện ảnh xứ kim chi. Tuy nhiên, từ năm 2002 tới nay, tài tử 42 tuổi không nhận đóng phim truyền hình mà chỉ xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh như: My Brothers (2004), Mother (2009), Cờ thái cực giương cao (2010) và Man From Nowhere (2010).

Được tôn vinh là tài tử số một showbiz nhưng Won Bin là người kín tiếng về đời tư.

Được tôn vinh là tài tử số một showbiz nhưng Won Bin là người kín tiếng về đời tư. Năm 2015, anh và diễn viên Lee Na Young tổ chức hôn lễ riêng tư tại quê nhà Gangwon và hiện đã có một con trai 5 tuổi. Cặp đôi nổi tiếng hạn chế xuất hiện trước công chúng khiến khán giả càng tò mò về đời tư anh.

Theo Osen, thu nhập của đôi vợ chồng chủ yếu đến từ quảng cáo và đầu tư bất động sản tại các khu đắt đỏ và thu lợi từ việc cho thuê.

Han Chae Young

Nữ diễn viên 39 tuổi là người có cuộc sống êm đềm nhất trong dàn diễn viên Trái tim mùa thu. Cô khởi nghiệp vào thập niên 1990 với vai trò người mẫu.

Han Chae Young nổi bật sau phim "Trái tim mùa thu"

Đảm nhận vai diễn phản diện Shin Ae bên cạnh Song Hye Kyo , Song Seung Hun và Won Bin cũng giúp mỹ nữ họ Han trở thành ngôi sao nổi bật của showbiz. Tuy chưa từng thật sự lọt vào danh sách ngôi sao hạng A, Han Chae Young vẫn có vị thế riêng trong ngành giải trí.

Han Chae Young sở hữu vẻ đẹp kiều diễm

Cô được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "búp bê barbie của Hàn Quốc" nhờ vẻ đẹp hút mắt và thân hình chuẩn mực. Thực tế, Han Chae Young không xuất hiện trong nhiều tác phẩm phim ảnh vì cô vẫn bị dư luận chê là "bình hoa di động", chỉ đẹp mà không biết diễn.