Dù đã trải qua 16 năm dài đằng đẵng, nhưng khi được phát sóng lại vào tháng 7 vừa qua trên sóng truyền hình Hàn Quốc, bộ phim "Nấc Thang Lên Thiên Đường" vẫn nhận được sự đón xem của khán giả.

Người hâm mộ vẫn chia sẻ lại những hình ảnh liên quan đến bộ phim và bình luận diễn xuất của dàn diễn viên chính. Có thể nói bộ phim chính là bước đệm tạo nên sự thành công của những diễn viên như Choi Ji Woo , Kwon Sang Woo , Kim Tae Hee hay Park Shin Hye...

Choi Ji Woo - Tìm được hạnh phúc bên chồng kém 9 tuổi

Khác với các diễn viên còn lại trong đoàn, ở thời điểm tham gia bộ phim "Nấc Thang Lên Thiên Đường" Choi Ji Woo đã là một ngôi sao có tiếng thuộc hàng Hallyu trong làng giải trí xứ Hàn nhờ sự thành công của "Bản Tình Ca Mùa Đông".

Sau "Nấc Thang Lên Thiên Đường" Choi Ji Woo được người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng "người đẹp khóc".

Theo People with Money, năm 2013 thu nhập của Choi Ji Woo vào khoảng 75 triệu USD (gần 2 nghìn tỷ đồng), đứng ở top cao trong giới diễn viên nữ thế giới. Thu nhập này đến từ rất nhiều nguồn thu khác nhau chứ không chỉ phim ảnh.

Tuy có được sự nghiệp thành công, nhưng con đường tình duyên của Choi Ji Woo lại gặp nhiều chông gai. Kể từ khi bước chân vào làng giải trí, Choi Ji Woo liên tục dính tin đồn hẹn hò với các bạn diễn, tuy nhiên cô chưa từng một lần thừa nhận.

Mãi tới năm 2008, sau khi bị bắt gặp đi chơi cùng nam tài tử Lee Jin Wook, bạn diễn kém 6 tuổi trong phim "Thành phố trên không", Choi Ji Woo mới chính thức công khai chuyện hẹn hò.

Với khoảng cách sự nghiệp quá xa, khi Choi Ji Woo đã là tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh Hàn Quốc, thì Lee Jin Wook vẫn là tên tuổi khá mới, cặp đôi liên tục bị soi mói và đặt lên bàn cân. Vậy là sau 3 năm công khai hẹn hò cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".

Kể từ đó, Choi Ji Woo tiếp tục "đi về lẻ bóng", nhiều người luôn đạt dấu chấm hỏi trước chuyện tình cảm của "người đẹp khóc".

Bất ngờ vào năm 2018 khi bước sang tuổi 43, Choi Ji Woo đã đăng tải những hình ảnh cô mặc váy cưới và tuyên bố đã kết hôn. Theo đó, chồng Choi Ji Woo là CEO của một công ty ứng dụng điện thoại mang tên O2O và kém nữ diễn viên 9 tuổi.

Tuy nhiên chỉ vài tháng sau đám cưới, Lee - chồng Choi Ji Woo bị đồn có quá khứ làm "trai bao", chuyên mua vui cho các quý bà ở quán bar.

Nguồn tin cho biết anh đã thay tên đổi họ trước khi gặp Choi Ji Woo. Sau mọi ồn ào, Choi Ji Woo sống kín tiếng và hầu như không xuất hiện trong một năm trở lại đây.

Kwon Sang Woo - Thánh "cuồng vợ"

Trong "Nấc Thang Lên Thiên Đường", Kwon Sang Woo vào vai Cha Song Joo, một chàng công tử giàu có, chung tình.

Anh tạo nên câu chuyện tình yêu da diết, ngọt ngào nhưng cũng đầy bi thương trên màn ảnh cùng với Choi Ji Woo. Từ bộ phim này, nam diễn viên được khán giả hâm mộ trao tặng biệt danh "ông hoàng nước mắt".

Năm 2008, khi tên tuổi đang ở đỉnh cao thì Kwon Sang Woo bất ngờ hé lộ chuyện hẹn hò và thông báo sẽ kết hôn với Son Tae Young , cựu Á hậu Hàn Quốc.

Nhiều người việc lựa chọn kết hôn với Son Tae Young, người vốn không được lòng công chúng Hàn Quốc có thể làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của Kwon Sang Woo.

Quả đúng như vậy, sau khi kết hôn, tài tử "Nấc Thang Lên Thiên Đường" chia sẻ, trước khi tiết lộ chuyện hôn nhân, fan café của anh có 240.000 thành viên vậy mà sau đó sụt xuống còn 135.000 trong thời gian rất ngắn.

Trước khi kết hôn, Kwon Sang Woo nắm trong tay 7 hợp đồng quảng cáo vậy mà chỉ nửa năm sau, chẳng còn có công ty nào muốn mời anh làm người đại diện khi anh bị người hâm mộ quay lưng như thế. Dù vậy, Kwon Sang Woo vẫn quyết tâm bảo vệ vợ cùng gia đình nhỏ của mình.

Bẵng đi đã hơn 10 năm, gia đình nhỏ của Kwon Sang Woo - Son Tae Young đã đông gấp đôi với hai nhóc tì chào đời. Mỗi khi được hỏi về vợ mình, Kwon Sang Woo không giấu được vẻ hạnh phúc tỏa ra từ ánh mắt hay nụ cười.

Mới đây, tài tử "Nấc Thang Lên Thiên Đường" thừa nhận anh luôn nhớ nhung Son Tae Young rất nhiều mỗi khi phải xa vợ. "Son Tae Young đang có lịch trình ở nước ngoài và sẽ trở về sớm thôi. Nhưng tôi đã ở một mình suốt một tuần rồi, vô cùng chán và buồn vì không có vợ kề bên", nam diễn viên chia sẻ.

Kim Tae Hee - Hạnh phúc bên "ông hoàng Kpop" cùng hai con nhỏ

Sau thành công của vai diễn nữ thứ trong "Nấc Thang Lên Thiên Đường", Kim Tae Hee đã trở thành nữ diễn viên hạng A được được mệnh danh "con dâu quốc dân" thuộc hàng ngôi sao tài đức khiến cả Hàn Quốc yêu mến.

Mặc dù không được đánh giá cao về khoản diễn xuất, nhưng Kim Tae Hee luôn xuất hiện trong các danh sách bình chọn về nhan sắc.

Ai cũng phải công nhận rằng Kim Tae Hee là một tường thành nhan sắc của Hàn Quốc, từ thời đi học Kim Tae Hee đã được mọi người ưu ái đặt cho tên gọi “nữ thần Đại học Quốc gia Seoul” nhờ vẻ đẹp mỹ miều, không những thế cô luôn gây ấn tượng bởi thành tích học tập cao.

Về chuyện tình cảm, Kim Tae Hee từng hẹn hò với Im Hyung Gu trong 5 năm đại học. Tuy nhiên vì Kim Tae Hee quá nổi tiếng nên cuộc sống đời tư của cô cũng được khai thác, không ít người đã làm phiền đến người bạn trai, điều đó khiến cặp đôi phải "đường ai nấy đi".

Vào tháng 9/2012, sau nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò bí mật với nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Bi Rain thì đại diện của Kim Tae Hee đã lên tiếng xác nhận là sự thật. Trong suốt 5 năm yêu nhau, cặp đôi luôn là tâm điểm của giới truyền thông chú ý.

Ngày 19/1/2017, đôi uyên ương bất ngờ kết hôn với đám cưới diễn ra riêng tư tại nhà thờ Cơ đốc giáo. Họ tối giản mọi nghi lễ và chỉ chi 1.100 USD (hơn 24 triệu đồng) cho ngày trọng đại. Đây được xem là một trong những đám cưới tiết kiệm nhất của showbiz Hàn Quốc.

Tháng 10 năm đó, Kim Tae Hee sinh con đầu lòng cho nam ca sĩ Bi Rain. Hai năm tiếp theo vào ngày 19/9/2019, nam diễn viên vui vẻ chia sẻ gia đình anh hạnh phúc chào đón con gái thứ 2 ra đời.

Park Shin Hye - Sao nhí thành công nhất

Sinh năm 1990, Park Shin Hye bắt đầu được công chúng để ý tới nhờ việc đóng phiên bản trẻ của Choi Ji Woo trong bộ phim "Nấc Thang Lên Thiên Đường". Vai diễn mang về cho cô giải thưởng Best Young Actress tại lễ trao giải SBS Drama Awards vào năm 2003.

Vào năm 2013, Park Shin Hye tham gia phim điện ảnh "Miracle in Cell No. 7" mang về cho cô 3 giải thưởng và 2 đề cử tại các Lễ trao giải Mnet 20’s Choice Awards, 20’s Movie Star, Baeksang Arts Awards lần thứ 49, Puchon International Fantastic Film Festival lần thứ 17, Korean Association of Film Critics Awards lần thứ 33.

Park Shin Hye được xem là nghệ sĩ nữ đào hoa nhất làng giải trí xứ Kim chi, khi sở hữu một danh sách dài "tình tin đồn" toàn những mỹ nam hàng đầu như: Lee Min Ho, Jang Geun Suk, Jung Yong Hwa, Lee Jong Suk...

Tuy nhiên, đại diện công ty quản lý của Park Shin Hye khẳng định, mối quan hệ giữa cô cùng các mỹ nam chỉ dừng lại ở mức bạn bè đồng nghiệp thân thiết.

Tháng 3/2018, Dispatch đã đăng tải những hình ảnh nữ diễn viên đình đám xứ Hàn Park Shin Hye và nam diễn viên Choi Tae Joon đang hẹn hò.

Sau khi liên tục phủ nhận tin đồn thì đại diện truyền thông của cả 2 diễn viên đã chính thức lên tiếng và khẳng định cặp đôi đang hẹn hò.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon có cơ hội quen biết sau lần nữ diễn viên xinh đẹp nhận lời làm khách mời xuất hiện trong The King of Dramas - bộ phim Choi Tae Joon đóng.

So với bạn gái, sự nghiệp của Choi Tae Joon khá chật vật, vì dù sở hữu ngoại hình điển trai nhưng bạn trai Park Shin Hye thường chỉ đảm nhật tuyến nhân vụ phụ trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Vào thời điểm khi tham gia bộ phim "Doctors", Park Shin Hye từng bị cư dân mạng chỉ trích vì thái độ với khán giả.

Một số cư dân mạng lên tiếng vạch lỗi trong phim Doctors, chủ yếu cho rằng, nhân vật của Park Shin Hye thường xuyên đi giày cao gót cùng sơn móng tay hoàn toàn không phù hợp với một bác sĩ.

Phản ứng lại những chỉ trích của cư dân mạng, Park Shin Hye thể hiện thái độ không hài lòng khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh móng tay sạch sẻ kèm dòng trạng thái: "4 tập còn lại tôi xin được gửi lời chào bằng cách để móng tay phù hợp hơn".

"Quyết định giấu đi sự tự tin của chính mình vì tôi muốn xóa bỏ cái nhìn khó chịu với những ai đang đào xới vấn đề nóng này trên mạng xã hội. Xóa bỏ đi là được chứ gì. Có gì khó đâu chứ" – Park Shin Hye viết tiếp. "Các bạn, thời tiết hôm nay rất nóng phải không. Đừng có làm cho nhiệt độ nóng thêm nữa bởi cách này".

Những lời nói của Park Shin Hye bị cư dân mạng Hàn cho rằng cô có thái độ không tôn trọng nhận xét góp ý của người xem. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã xóa bỏ phần lớn lời chia sẻ của mình và gửi lời xin lỗi tới khán giả.