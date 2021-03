Dàn sao Harry Potter sau 20 năm: Hermione sắp cưới, Harry phải cai rượu, bất ngờ nhất là Voldemort 58 tuổi vẫn phong trần, quyến rũ!

Còn nhớ năm 2001 là thời điểm ra mắt bộ phim Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy - phần phim chuyển thể đầu tiên từ loạt sách thiếu nhi Harry Potter ăn khách. Những nhân vật bước ra từ óc sáng tạo của tác giả J.K.Rowling đã thực sự đi vào huyền thoại và trở thành kỷ niệm khó quên trong lòng khán giả. Thời gian tới, phim cũng sắp quay trở lại rạp chiếu tại Việt Nam để kỷ niệm 20 năm thương hiệu phim ra mắt.

Cho đến hiện giờ, sau đúng 20 năm thì dàn diễn viên Harry Potter vẫn được nhiều người nhớ đến trong hình tượng phù thủy "ngầu lòi". Có người tiếp tục tỏa sáng trên trời sao Hollywood, có người chọn cuộc sống yên bình, có người thì lại ra đi vĩnh viễn để lại nhiều tiếc nuối.

Harry Potter chiếu từ 20 năm trước rồi á?

Bộ ba phù thủy nhỏ làm nên tuổi thơ của bao nhiêu người

Daniel Radcliffe vẫn luôn cố gắng vượt qua cái bóng Harry Potter, thừa nhận quá khứ nghiện rượu và bước đầu "bắt tay" với Netflix

Khó ai quên được một Harry Potter đeo kính cận, mắt sáng, mặt mũi ngây ngô nhưng đáng yêu "hết phần thiên hạ" qua màn hóa thân của Daniel Radcliffe . Sau gần chục năm làm phù thủy ở Hogwarts thì anh đã có thêm nhiều vai diễn ấn tượng khác, nổi bật như: The Woman In Black, Kill Your Darlings, Victor Frankenstein hay vai phụ phản diện trong Now You See Me.

Daniel Radcliffe "dành cả thanh xuân" để làm Harry Potter

Những hình ảnh mới nhất của Daniel Radcliffe

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh thì Daniel còn lấn sân nhạc kịch, trình diễn tại Broadway trong các vở: How To Succeed In Business Without Really Trying, The Cripple Of Inishmaan và gần đây nhất là Endgame. Năm 2020 vừa rồi, anh cũng hợp tác lần đầu tiên với Netflix thông qua dự án phim tương tác (interactive special) Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. The Reverend.

Anh lấn sân sang nhạc kịch và gặt hái được thành công nhất định

Daniel Radcliffe đồng thời xuất hiện trên chương trình Desert Island Discs của BBC Radio 4 để kể lại quãng thời gian lạm dụng rượu ở tuổi niên thiếu. Mặc dù hiện tại nam diễn viên đã cai nghiện nhưng anh vẫn chọn ở lại Anh Quốc để gần gũi với gia đình và tập trung cho mảng kịch nói.

Emma Watson bị đồn rời khỏi showbiz để chuẩn bị đám cưới, chị đại "ba đầu sáu tay" cân từ diễn xuất sang làm đại sứ Liên Hiệp Quốc

Nữ phù thủy gốc Muggle - Hermione Granger qua lối diễn xuất ấn tượng của Emma Watson đã trở thành một trong những nhân vật nữ nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh. Cũng giống như Daniel Radcliffe, Emma dành phần lớn thời gian hậu Harry Potter để đóng thêm nhiều thể loại phim khác, nỗ lực vượt qua danh xưng "sao nhí" để được giới chuyên môn công nhận rộng rãi. Có thể kể tới thành công lớn nhất của cô nàng là vai Người Đẹp Belle trong phiên bản live-action của Beauty And The Beast. Gần đây nữa thì là vai chị cả Meg trong Little Women , đóng chung cùng Saoirse Ronan và Meryl Streep .

Một Emma Watson dễ thương và lém lỉnh trong Harry Potter

Màn đọc thần chú "Leviosa" đã có tuổi thọ lên tới 20 năm

Nữ diễn viên sở hữu tính cách thông minh và độc lập tương tự hình mẫu Hermione. Sau khi lấy bằng cử nhân Văn Học Anh tại Đại học Brown, cô tiến tới trở thành đại sứ thiện chí của UN Women và khởi động chiến dịch HeForShe đình đám - đi đầu trong phong trào bình đẳng giới.

Vẻ đẹp mặn mà của Emma Watson ở tuổi 30

Sau Beauty And The Beast, Emma Watson đã phần nào vượt qua được cái bóng Hermione

Emma Watson hiếm khi update lên mạng xã hội nên vừa rồi nhiều trang báo nước ngoài tung tin đồn rằng cô có ý định từ bỏ công việc diễn xuất để ổn định cuộc sống bên bạn đời Leo Robinton. Tin đồn ngay lập tức được phủ nhận khi Jason Weinberg, quản lý của Emma khẳng định với báo chí: "Emma ngưng hoạt động trên mạng xã hội chứ không có nghĩa là dừng luôn sự nghiệp điện ảnh".

Emma Watson và bạn trai Leo Robinton

"Phù thủy tóc đỏ" Rupert Grint có cuộc sống bình yên bất ngờ bên vợ và con gái, mới đây còn tiết lộ chưa từng xem hết Harry Potter

Rupert Grint là nam diễn viên thủ vai Ron Weasley - mảnh ghép còn lại trong bộ ba nhân vật chính, bạn thân của Harry và Hermione. Sau Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần - Phần 2 , Rupert tiếp tục tham gia Into The White, Charlie Countryman, CBGB, Moonwalkers…rồi sau đó đóng kịch ở Broadway từ năm 2014. Rupert Grint hiện nay không còn đóng phim nhiều nhưng vẫn gặt hái thành công nhất định thông qua series Servant của Apple TV+ và Sick Note trên Netflix.

Rupert Grint xưa và nay

Hình ảnh hiện tại của Rupert Grint trong phim Servant

Về đời tư, Rupert và bạn gái lâu năm Georgia Groome vừa hạ sinh con gái đầu lòng trong năm 2020. Anh cũng bất ngờ thừa nhận rằng mình chưa xem hết 8 phần phim Harry Potter trong một buổi phỏng vấn. "Tôi có thể đã xem ba bộ phim đầu tiên trong buổi công chiếu nhưng sau đó ngừng xem chúng", Rupert trả lời trên tạp chí Variety tháng 2 năm nay, "Tuy nhiên hiện giờ có con gái rồi thì phải siêng năng xem lại với bé thôi".

Gia đình nhỏ của sao Harry Potter

Tom Felton nỗ lực thoát vai không kém, mới ngày nào làm "cậu ấm" Draco tóc vàng hoe mà nay đã bước sang tuổi 33 rồi

Draco Malfoy - "hotboy" Slytherin mang dòng máu phù thủy thuần chủng tuy không phải nhân vật chính nhưng lại sở hữu lượng fan đông đảo nhờ vào ngoại hình tỏa sáng của nam diễn viên Tom Felton . Sau khi Harry Potter kết thúc, Tom tham gia Rise Of The Planet Of The Apes và một vài tác phẩm khác - chủ yếu là phim truyền hình kinh phí nhỏ và phim kinh dị độc lập.

Mới ngày nào Tom Felton còn là công tử Draco Malfoy tóc vàng hoe

Màn dậy thì của anh không được khán giả đánh giá cao lắm

Thời gian vừa qua, Tom Felton thành công hơn trên màn ảnh nhỏ. Anh có vai diễn ấn tượng trong Murder In The First của kênh TNT, The Flash của The CW Network và vai chính trong loạt phim gốc YouTube - Origin.

Vai diễn gai góc của Tom Felton trong Origin

Vẫn phải nhắc lại màn dậy thì thành công của diễn viên phụ Matthew Lewis, từ vịt hóa thiên nga và sự nghiệp ổn định tránh xa thị phi nhất

Matthew Lewis xuất hiện trong Harry Potter với vai diễn Neville Longbottom, một cậu nhóc mập mạp ở phần phim đầu và càng về cuối thì càng trổ mã siêu gắt. Matthew khiến hầu hết khán giả choáng váng vì dậy thì thành công rực rỡ, cùng với đó là con đường sự nghiệp ổn định và lối sống lành mạnh, nói không với scandal.

Ai ngờ cậu nhóc Nevil Longbottom lại trở thành cực phẩm như thế này khi lớn lên

Matthew Lewis từng xuất hiện trong bom tấn tình cảm Me Before You, Terminal, phim truyền hình The Syndicate và Ripper Street của BBC One. Vừa năm ngoái xong thì thêm 2 tác phẩm là Baby Done và All Creatures Great And Small.

Nếu thắc mắc anh có người yêu chưa thì xin thưa là người ta lấy vợ luôn rồi nhé!

"Vợ yêu" một thời của Harry Potter lột xác mặn mà theo năm tháng, cực phẩm IQ cũng ngang ngửa Ginny Weasley chứ chẳng thua gì đâu

Bonnie Wright đảm nhận vai Ginny, em gái Ron Weasley kiêm vợ tương lai của Harry Potter. Ban đầu, vai diễn này bị chê về ngoại hình và diễn xuất nhưng càng về sau - khi Ginny đóng vai trò quan trọng trong nhiều sự kiện - thì càng trở nên lôi cuốn.

Khác với dàn đồng nghiệp "chạy show" miệt mài sau khi hết phim, Bonnie tập trung việc học hơn và đã xuất sắc tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Nghệ thuật London. Giống Evanna Lynch, cô cũng là đại sứ cho Lumos, ngoài ra chuyển sang làm người mẫu, đạo diễn và sản xuất phim truyện.

Chúa tể Voldemort là phản diện nhưng nhiều fan nhất nhì vũ trụ Harry Potter, sắp tới còn có luôn phim riêng kể về thời thanh xuân dữ dội



Ralph Fiennes đã có một trong những vai diễn độc đáo nhất sự nghiệp, chính là chúa tể Voldemort "mũi tẹt" hay còn được học sinh Hogwarts đặt biệt danh "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy". Nhân vật này đông fan tới độ sắp tới đây còn có ngay phiên bản spin-off siêu thú vị, mang tên The House of Gaunt: Lord Voldemort Origins - kể về quá khứ lẫy lừng của Tom Marvolo Riddle và hành trình trở thành Voldemort.

Sự khác biệt giữa tạo hình Voldemort và diễn viên Ralph Fiennes ngoài đời thật

Phim riêng về Voldemort chuẩn bị ra mắt vào tháng 5 năm nay

Về phần Ralph Fiennes thì không cần giới thiệu nhiều vì ông là một trong những diễn viên nam thành công nhất Anh Quốc, được biết đến qua loạt tác phẩm chất lượng Wuthering Heights, Schindler's List, Maid in Manhattan... Sau này, vai diễn "tưng tửng" trong The Grand Budapest Hotel còn đem lại cho ông nhiều đề cử danh giá.

Ralph Fiennes hiện tại đã quay xong phim điệp viên Bond 25: No Time To Die và chuẩn bị trở lại trong dự án Kingsman: The Great Game đáng mong đợi nhất 2021.

Ít ai biết Robert Pattinson từng thuộc nhà Hufflepuff, làm phù thủy chán rồi thì sang thế giới Ma Cà Rồng và Người Dơi

Ai cũng nhớ tới Robert Pattinson qua vai diễn Ma Cà Rồng Edward Cullen cực "mlem" trong Twilight . Thế nhưng, diễn xuất đầu tay của anh chàng lại đến từ phần phim Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa , hóa thân thành Cedric Diggory - học sinh tiêu biểu nhà Hufflepuff, được chọn tham dự cuộc thi Tam pháp thuật nhưng tiếc là bị cho "bay màu" sớm quá!

Trước khi trở thành Ma Cà Rồng quyến rũ thì Robert Pattinson từng là con ngoan trò giỏi tại Hogwarts

Ngoài Twilight thì Robert Pattinson còn tham gia nhiều phim khác, bao gồm Remember Me, The Lost City of Z, The Lighthouse, The Devil All the Time, Tenet ... Anh được xác nhận là sẽ trở thành Người Dơi Bruce Wayne thế hệ mới trong siêu phẩm The Batman năm 2022.

Tạo hình Người Dơi của Robert Pattinson

Nguồn ảnh: Tổng hợp