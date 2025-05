Dàn sao “đổ bộ” chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng

"Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình" sẽ diễn ra vào tối ngày 13/5 tại Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, TP Hải Phòng, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài PT-TH Hải Phòng, tiếp sóng các đài khác và các nền tảng số. Đây là buổi Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2025, do Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng thực hiện.

Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật là lời tri ân sâu sắc tới tinh thần yêu nước, sự hy sinh và ý chí kiên cường của các thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân Hải Phòng qua từng giai đoạn lịch sử, đồng thời tiếp thêm lửa cho phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng Bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra năm 2026, mở đầu kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh của dân tộc.

Chương trình “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình” dự kiến kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ chia thành hai phần chính. Phần lễ kỷ niệm trang trọng với lời phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Diễn văn Lễ kỷ niệm; Công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Thành phố Anh hùng cho thành phố Hải Phòng cùng những chia sẻ ý nghĩa từ nhân chứng lịch sử và thế hệ trẻ tiếp nối. Có hai đại cảnh mở màn và kết thúc phần lễ vô cùng hoành tráng, ấn tượng, như khúc tráng ca kết hợp thị giác, thính giác và cảm xúc, nơi từng nhịp điệu, ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn cùng hòa ca để kể câu chuyện 70 năm kiêu hãnh của thành phố Cảng.

Divo Tùng Dương.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Phần hai là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: Hải Phòng - địa linh nhân kiệt; Khúc tráng ca trung dũng, quyết thắng và Hải Phòng - niềm tin và khát vọng vươn mình để khắc họa những dấu ấn lịch sử quan trọng của Hải Phòng từ thuở hồng hoang, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cho đến ngày nay.

Những ngôi sao đã xác nhận tham dự chương trình gồm: Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi, Soobin Hoàng Sơn, Phương Linh, Hoàng Bách, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc… Những nghệ sĩ gốc Hải Phòng cũng vinh dự được thành phố mời trở về biểu diễn tại quê hương như NSƯT Khánh Hoà, NSƯT Phương Anh (Sao Mai điểm hẹn), ca sĩ Phạm Thu Hà, ca sĩ Đinh Quang Đạt (Vietnam Idol)…

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc: Lá cờ Đảng, Đảng là cuộc sống của tôi, Tiến về Thành Tô, Khúc tráng ca Hải Phòng, Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng, Bến cảng quê hương tôi, Hải Phòng tuổi thơ tôi, Những nụ cười Việt Nam, We Are the World… Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp âm nhạc, hát, biểu diễn, múa, vũ đạo, dàn dựng sân khấu...