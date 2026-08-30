Dàn sao Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh ở Siêu cúp Quốc gia

Sau bàn mở tỷ số, đội bóng của HLV Mano Polking tiếp tục duy trì sức ép. Phút 13, Alan đón quả tạt của Lê Văn Đô và đánh đầu, nhưng lần này Patrik Lê Giang kịp thời cứu thua. Ít phút sau, tiền đạo người Brazil lại có cơ hội từ một tình huống phạt góc, song cú dứt điểm của anh đưa bóng đi vọt xà.