Dàn sao Bộ Tứ 10A8 sau 17 năm: Người là phú bà VTV, người vướng vòng lao lý

Từng là một bộ sitcom đình đám màn ảnh, cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên Bộ Tứ 10A8 càng khiến nhiều người tò mò.

Lên sóng lần đầu vào năm 2009, Bộ Tứ 10A8 từng là một trong những sitcom học đường được khán giả trẻ yêu thích trên sóng VTV. Với câu chuyện xoay quanh cuộc sống lớp học, tình bạn, gia đình và những rung động tuổi mới lớn, bộ phim đưa hàng loạt gương mặt trẻ đến gần hơn với công chúng, và mỗi nhân vật đều để lại dấu ấn riêng.

Sau 17 năm, những cô cậu học trò ngày nào đã bước sang một chương khác của cuộc đời. Có người trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh giờ vàng, có người ngày càng quyến rũ và đang tìm kiếm những dấu mốc mới ở điện ảnh, nhưng cũng có những cái tên gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz.

Huyền Lizzie: Từ cô nàng Lily đến mỹ nhân giàu có, đắt giá của VTV

Trong Bộ Tứ 10A8, Huyền Lizzie đảm nhận vai Lily, cô nữ sinh ngoan ngoãn, học giỏi và có hình tượng chuẩn mực. Dù không xuất hiện từ những tập đầu tiên, nhân vật này vẫn giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với khán giả.

Sau phim, Huyền Lizzie hiện theo đuổi phong cách trưởng thành, sang trọng và quyến rũ thay vì vẻ trong trẻo ngày nào. Không còn là hot girl đóng phim, nữ diễn viên liên tục làm mới mình qua những vai diễn có màu sắc khác nhau. Cô ghi dấu ấn trên màn ảnh VTV với diễn xuất ấn tượng trong các phim như Thương Ngày Nắng Về, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Cách Em 1 Milimet... Mới đây, cô khiến khán giả bất ngờ khi trở lại với vai diễn người mẹ trong Căn Nhà Không Mái Che, lần đầu thử sức với hình tượng người phụ nữ thôn quê nghèo khó, khác hẳn vẻ ngoài kiêu sa quen thuộc.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Huyền Lizzie còn được chú ý bởi cuộc sống độc lập. Sau khi ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, cô phát triển công việc kinh doanh bên cạnh hoạt động nghệ thuật, có khối tài sản đáng ngưỡng mộ khiến nhiều khán giả ưu ái gọi là “phú bà VTV”.

Thùy Anh: Từ cô bé Phan Linh đến mỹ nhân ngày càng thăng hạng nhan sắc

Nếu Huyền Lizzie ngày càng khẳng định vị thế trên màn ảnh VTV, Thùy Anh lại có một hành trình phát triển đáng chú ý ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Năm 2009, khi tham gia Bộ Tứ 10A8, nữ diễn viên mới 14 tuổi. Nhân vật Phan Linh với vẻ ngoài nhí nhảnh, tính cách hồn nhiên và những tình huống vụng về đã trở thành một trong những hình tượng học trò quen thuộc với khán giả thời bấy giờ.

Thế nhưng, Thùy Anh không lựa chọn mãi gắn bó với hình ảnh trong sáng đó. Năm 2014, cô gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong Đập Cánh Giữa Không Trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đưa nữ diễn viên từ một gương mặt tuổi teen sang những vai diễn gai góc, phức tạp hơn về tâm lý. Bộ phim góp phần đưa cô đến với các liên hoan phim quốc tế, trong đó có Liên hoan phim Venice năm 2014.

Sau khi Nam tiến, Thùy Anh tiếp tục mở rộng hoạt động ở cả điện ảnh và truyền hình. Cô góp mặt trong các dự án như Gái Già Lắm Chiêu 2, Gái Già Lắm Chiêu 3, Rừng Thế Mạng, đồng thời xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như Cả Một Đời Ân Oán, Tình Yêu Và Tham Vọng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Đừng Nói Khi Yêu và Không Giới Hạn. Năm 2026, tên tuổi cô viral hơn qua vai diễn trong Vì Mẹ ANh Phán Chia Tay.

Cùng với sự nghiệp, nhan sắc của Thùy Anh cũng có sự thay đổi rõ rệt. Từ cô bé có gương mặt bầu bĩnh, nét diễn tự nhiên trong Bộ Tứ 10A8, nữ diễn viên hiện theo đuổi phong cách trưởng thành, nữ tính, vóc dáng cũng nóng bỏng hơn. Mới đây, Thùy Anh có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan ở Hàn Quốc để quảng bá cho phim điện ảnh 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Tại Busan, Thùy Anh gây chú ý với hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa khiến người hâm mộ "nở mày nở mặt".

Cao Dương Dương: Cô lớp trưởng Mai Lâm cá tính đã rời xa màn ảnh

Một gương mặt khác từng được khán giả yêu thích là Cao Dương Dương, người đảm nhận vai Mai Lâm - cô lớp trưởng có vẻ ngoài tomboy, tính cách thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm cao. Với hình tượng mạnh mẽ, có phần khác biệt so với những nữ sinh thường thấy trên màn ảnh, Mai Lâm từng là nhân vật tạo dấu ấn riêng trong bộ phim.

Sau Bộ Tứ 10A8, Cao Dương Dương tiếp tục tham gia một số dự án như Vũ Điệu Đam Mê và Hai, Tư, Sáu. Dù có cơ hội thử sức với những hình tượng khác nhau, cô không duy trì hoạt động diễn xuất lâu dài mà chuyển hướng làm truyền thông sau 2, 3 năm. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu cập nhật những khoảnh khắc đời thường, công việc, gia đình. Về ngoại hình, Dương Dương vẫn cá tính và giàu năng lượng như ngày nào nhưng sẽ khiến nhiều khán giả khó nhận ra khi để mái tóc dài thay cho tóc tém.

Mai Chi: La La rời showbiz làm giáo viên, nhan sắc tuổi U40 vẫn gây chú ý

Trong Bộ Tứ 10A8, Mai Chi là người đảm nhận vai La La - cô nàng nhí nhảnh, yêu thời trang, sở hữu tạo hình đáng yêu với những chiếc bím tóc đặc trưng. Thời điểm bộ phim lên sóng, Mai Chi từng là gương mặt được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Tuy nhiên, khác với Thùy Anh hay Huyền Lizzie, cô không lựa chọn tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất sau khi nổi tiếng. Lần cuối cùng khán giả nhìn thấy cô trên màn ảnh là qua bộ phim ngắn Ai Còn Sống, Giơ Tay Lên.

Tuy nhiên, ít lâu sau đó, Lala Mai Chi bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho việc học và kinh doanh. Năm 2013, nàng hot girl sinh năm 1990 này đã "về chung một nhà" cùng bạn trai Bùi Đức Tuấn, một biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam. Cô nàng không tham gia bất kỳ hoạt động nào của showbiz mà có cuộc sống lặng lẽ bên gia đình nhỏ.

Hiện tại, Mai Chi đã là mẹ của ba con, đồng thời theo đuổi công việc kinh doanh và trở thành giáo viên dạy lặn. Trên trang cá nhân, Mai Chi thường đăng tải những hình ảnh gắn với hoạt động dưới nước, những chuyến đi và cuộc sống đời thường.

Tăng Nhật Tuệ: Đô Đô của tuổi thơ và diễn biến gây chú ý trong năm 2026

Bên cạnh 4 nàng hot girl, Bộ Tứ 10A8 còn có nhân vật Đô Đô do Tăng Nhật Tuệ đảm nhận. Là anh trai của Phan Linh, Đô Đô nổi bật với tính cách ham kinh doanh, có phần keo kiệt, hiếu thắng nhưng đôi khi vẫn thể hiện sự quan tâm dành cho em gái. Lối diễn hài hước của Tăng Nhật Tuệ góp phần tạo nên màu sắc riêng cho những tập phim đầu tiên.

Khác với các bạn diễn trẻ, Tăng Nhật Tuệ vốn đã hoạt động nghệ thuật trước khi tham gia sitcom. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, đồng thời sáng tác nhiều ca khúc dành cho giới trẻ. Âm nhạc cũng là lĩnh vực giúp anh xây dựng dấu ấn riêng sau khi rời Bộ Tứ 10A8.

Tuy nhiên, hồi tháng 7/2026, nam ca sĩ, nhạc sĩ, tên thật Lê Duy Linh, nằm trong nhóm người bị bắt giữ tại TP.HCM trong vụ việc liên quan đến ma túy. Cơ quan chức năng cho biết anh và một người khác có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc khiến hình ảnh nam nghệ sĩ từng quen thuộc với khán giả qua Bộ Tứ 10A8 và các hoạt động âm nhạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện chưa có thông tin xác thực về kết quả xét xử cuối cùng của vụ án.