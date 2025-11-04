Dân vùng 'rốn lũ' TP Huế khổ sở khi 1 tuần 3 lần 'chạy lụt'.

Chiều tối 3/11, PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại phường Hoá Châu, và xã Quảng Điền - những vùng nằm ở hạ du sông Bồ và là “rốn lũ” của TP Huế. Nước sông Bồ hiện rút nhiều so với trước nhưng nhiều nơi ở 2 xã, phường này vẫn còn chìm trong biển nước. Cách duy nhất để tiếp cận các khu vực dân cư này là đi thuyền hoặc ca nô.



Dân địa phương cho biết, nhiều ngày qua, họ chưa thấy cảnh đường khô vì nước chưa kịp rút thì đợt lũ khác lại ập đến, lũ sau cao hơn lũ trước .

Đỉnh điểm, tối 2/11 mưa lớn nước sông Bồ lên cao và đạt đỉnh lúc 13h ngày 3/11 với mực nước đo được tại trạm Phú Ốc là 5,31 mét, phá kỷ lục mới lập lúc 11h ngày 29/10 là 5,15 mét và vượt luôn đỉnh lũ trận “đại hồng thuỷ” năm 1999. Cả một vùng thuộc huyện Quảng Điền (cũ) rộng lớn lại chìm giữa biển nước mênh mông.

Người dân vùng "rốn lũ" Hoá Châu và Quảng Điền (TP Huế) không giấu nổi vẻ mặt mệt mỏi vì 1 tuần có đến 3 lần chạy lũ.

Mới chiều tối mà ngỡ như nửa đêm vì mất điện, xung quanh bốn bề là nước, gió rít từng cơn lạnh tê tái. Thi thoảng mới có ánh sáng leo lét từ đèn sạc, nến phát ra từ các khu dân cư.

Đang căng mắt trong ánh đèn yếu ớt để lo bữa tối cho cả nhà, bà Nguyễn Thị Huệ (65 tuổi, trú phường Hoá Châu, TP Huế) cho biết, nước lũ tràn vào, căn nhà chính của bà ngập sâu gần 1 mét. Trước đó, trải qua 2 trận lụt trong chưa đầy 3 ngày, bà Huệ mệt nhoài khi vừa dọn rửa nhà thì trận lũ khác lại ập tới.

“ Rút kinh nghiệm tại 2 trận lụt kéo dài từ ngày 27 - 29/10, tôi nghe dự báo thấy thời tiết còn phức tạp nên chỉ hạ những vật dụng cần thiết xuống để dùng, còn lại tạm giữ nguyên. Tôi cũng nghỉ đợt này lụt chắc cũng thấp hơn 2 lần trước đó nhưng không ngờ nước lên lớn và nhanh hơn, tôi trở tay không kịp ”, bà Huệ chia sẻ.

Người dân ngâm mình trong nước lũ, nấu bữa cơm cho gia đình.

Theo bà Huệ, cả tuần nay, chưa có đêm nào bà được ngủ trọn giấc, sức khoẻ suy kiệt vì con cái đi làm ăn xa, một mình bà phải thức đêm chạy lũ, vừa phải lo cho 3 đứa cháu ngoại.

Hai lần lụt trước bà còn nhờ được người kê đồ hộ nhưng lần thứ 3 nước lên cao, một mình bà Huệ phải làm hết vì hàng xóm cũng còn phải lo cho nhà họ.

“ Trước lũ tôi cũng có dự trữ đồ ăn nhưng do lũ kéo dài nên thức ăn cũng hết, nhưng may thay mấy ngày qua có các đoàn đến hỗ trợ nhu yếu phẩm như mì tôm, nước lọc ... nhờ vậy mà có đồ để ăn và uống chứ lũ lụt kéo dài và cúp điện thế này cũng không biết phải làm sao… Bây giờ mà thêm trận lụt nữa chắc tôi gắng không nổi, kiệt sức rồi… ”, bà Huệ thở dài.

Đêm đến, mất điện, có nhà trong vùng "rốn lũ" TP Huế chỉ có duy nhất một chiếc đèn sạc để vừa canh lũ, vừa nấu ăn.

Lúc chúng tôi có mặt, dù trời tối nhưng bà Nguyễn Thị Thuỷ 54 tuổi (trú làng Đông Xuyên, xã Quảng Điền) đang chật vật, vất vả ứng phó với trận lũ thứ 3 tràn vào nhà chỉ sau ít ngày.

Nhà bà Thuỷ cách sông Bồ tầm 200 mét, dù xây nền móng cao hơn mặt đường 1,6 mét, song ngày 3/11 nước lũ vẫn tràn vào nhà ngập sâu đến 0,5 mét. Con đường chính trước nhà chị ngập gần 2 mét. Cả ngôi làng Đông Xuyên gần như cô lập hoàn toàn.

" Tối 2/11 trời mưa rất to, khi gia đình tôi vừa dùng cơm xong thì nước bắt đầu tràn lại vào sân, vài tiếng sau thì nhà chính ngập 0,5 mét. Đây là lần thứ 3 trong vòng hơn một tuần nước lũ rút rồi lại dâng cao, tràn vào nhà và cũng chừng đó thời gian vợ chồng tôi phải nghỉ làm, các con nghỉ học.

Ở quê, kinh tế vốn khó khăn, nay gặp thiên tai khiến kinh tế không chỉ nhà tôi mà rất nhiều người dân vùng “rốn lũ” TP Huế rơi vào cảnh túng thiếu đủ đường... ", bà Thuỷ tâm sự.

Người dân vùng "rốn lũ" TP Huế gần như kiệt quệ cả về tinh thần và sức khoẻ sau 3 lần chạy lụt.

Đêm 3/11, mặc dù nước sông Bồ đang hạ dần nhưng vợ chồng bà Thuỷ vẫn thay phiên nhau 15 phút 1 lần cầm đèn pin để “canh lũ”. Nếu nước lũ tiếp tục dâng thì còn kịp kê cao tài sản. Nếu nước rút thì lại dọn nhà ngay vì nếu để bùn khô sau nước rút sẽ rất khó dọn.

Theo bà Thuỷ, 2 đợt lũ trước, cả gia đình phải dậy từ 5h sáng để dọn bùn và lau chùi đồ đạc. Nước hạ đến đâu vệ sinh đến đấy sẽ nhanh và thuận tiện hơn.

Sáng 2/11 khi gia đình vừa hạ tủ lạnh, máy giặt xuống thì lại nghe tin cảnh báo lũ, cả nhà lại tất bật kê đồ lên lại.

Lúc lũ đợt 3 chưa lên, đường làng còn ngập sâu 0,6 mét, bà Thuỷ lội vội để mua thêm lương thực và nước sạch để sẵn sàng "sống chung với ngập lụt".

“ Đợt lụt trước cả làng mất điện suốt 4 ngày, vừa có điện được hơn ngày thì trận lụt thứ 3 ập đến. Ban ngày còn đỡ, ban đêm cả nhà chỉ có chiếc đèn pin, tôi phải một tay cầm đèn, tay kia nấu ăn cho cả nhà.

Mỗi lần lũ đến sợ đủ điều, sợ nước lớn sẽ nhấn chìm tài sản gây hư hại không có tiền để mua lại, sợ cúp nước, mất điện, mất sóng di động. Còn các vật dụng trữ pin được tôi đều cố gắng sạc đầy. Cả nhà có 1 cục sạc dự phòng nên để dành sạc điện thoại để liên lạc ra bên ngoài trong các tình huống bất trắc… ”, bà Thuỷ chia sẻ.

Từ chiều 3/11, nước sông Bồ có xu hướng xuống nhưng các vùng "rốn lũ" ở Hoá Châu và Quảng Điền (TP Huế) nước rút khá chậm và dự kiến tình trạng ngập lụt còn kéo dài thêm 2- 3 ngày nữa.

Cách nhà bà Thủy khoảng trăm mét là nhà ông Phạm Hữu Lân - người từng trải qua trận lũ lịch sử năm 1999 và năm 2020. Ông Lân cho rằng, chính quyền địa phương trong đợt mưa lũ vừa làm rất tốt việc cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân để hạn chế tối đa thiệt hại.

“ Đợt lũ này nước dâng nhanh, nhưng nước rút rất chậm, phần vì triều cường dâng cao, phần vì mưa lớn ở thượng nguồn nên các thuỷ điện điều tiết xả lũ về hạ du… ”, ông Lân nhận định.