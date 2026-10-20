"Đàn ông bất tài nhìn đâu cũng thấy phụ nữ thực dụng?": Xem một tin nhắn đòi hoa ngày 20/10 là rõ

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"Đàn ông bất tài nhìn đâu cũng thấy phụ nữ thực dụng?"

Một tài khoản tạm gọi là A. gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tin nhắn với người khi cô ngỏ ý muốn anh mua cho mình một bó hoa dịp 20/10. Nhưng không những không nhận được một bông hoa nào mà còn bị nói là thực dụng, hai người cãi cọ và đi đến quyết định chia tay, đòi lại quà.

Cô chia sẻ: “Đàn ông bất tài nhìn đâu cũng thấy thực dụng?. Quen nhau 1 năm, tính cuối năm nay cưới, vậy mà từng ly trà sữa, cái bánh ngọt anh ấy cũng tính toán với mình. Trong khi quen nhau, anh đòi góp cái iPhone 18 mình cũng cho anh vay, đi ăn lúc thì share bill, lúc thì mình trả. Vậy mà hôm nay mình đòi có bó hoa 20/10 mà ảnh nói mình thực dụng Giờ anh hẹn mình ra gặp lần cuối chia tay, và trả lại tiền, mình phải làm sao ạ?”.

Tất nhiên, đây chỉ là chia sẻ từ phía cô gái.

Chỉ với 1 tin nhắn mua hoa 20/10 mà tranh cãi. Ảnh Pinterest.

Trong đoạn tin nhắn, khi cô gái gửi ảnh bó hoa và hỏi “Dễ thương hem”, bạn trai lập tức hiểu thành cô muốn anh mua tặng mình. Thế nhưng, thay vì chiều người yêu, anh chàng liên tục than thở chuyện cô hết đòi trà sữa, tiramisu lại đến hoa, thậm chí hỏi ngược: “Em yêu anh hay yêu ví tiền anh vậy?”. Cuối cùng, anh chốt hạ bằng câu con gái ngày nay quá thực dụng và muốn chia tay.

Ngay lập tức, cô gái liền nhắn một tràng dài bày tỏ sự thất vọng: “Anh đúng là đồ bất tài, có mỗi việc tặng em một bó hoa mà anh cũng chẳng làm được. Em đâu có đòi hỏi gì quá đáng, em chỉ muốn được người yêu mình quan tâm, chiều chuộng một chút thôi mà cũng khó khăn đến vậy. Em không cần hoa đắt tiền, em cần cảm giác mình được yêu thương, được trân trọng. Người ta yêu nhau còn chẳng cần nhắc cũng tự biết làm người yêu vui, còn em phải nói ra rồi vẫn chẳng có được. Thật sự em thất vọng về anh, không phải vì một bó hoa, mà vì em cảm thấy ngay cả một điều nhỏ nhặt khiến em vui, anh cũng không muốn làm…”

Cô còn nói thêm suốt một năm yêu nhau, mình chủ yếu nhận được những bữa ăn lặt vặt, đến một cây son cũng chưa từng được tặng. Dịp Tết, cô còn phải mua quà cho gia đình bạn trai, còn cho anh vay tiền để mua iPhone 18,... Đôi bên cãi vã qua lại, so bì những điều thiệt hơn dành cho đối phương rồi đi đến quyết định chia tay, gặp nhau đòi quà.

Đọc tin nhắn đến đâu sượng trân đến đó. Ảnh Pinterest.

Không mua hoa không phải vấn đề, cách anh chàng nói người yêu thực dụng mới gây tranh cãi

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không chỉ xoay quanh chuyện chia tay, đòi lại tiền hay lời khuyên có nên gặp người yêu lần cuối, netizen còn tranh luận về câu nói: “Đàn ông bất tài nhìn đâu cũng thấy phụ nữ thực dụng”. Từ một bó hoa 20/10, câu chuyện mở ra nhiều góc nhìn về tiền bạc, sự quan tâm và cách mỗi người đặt kỳ vọng trong tình yêu.

Một bộ phận netizen đứng về phía cô gái, cho rằng vấn đề không hẳn nằm ở giá trị bó hoa mà ở cách người yêu phản ứng trước mong muốn của cô. Quà cáp không nhất thiết phải đắt tiền, nhưng nếu một lời đề nghị nhỏ cũng bị xem là đòi hỏi, thực dụng thì cảm giác chạnh lòng cũng không khó hiểu. Nhất là khi theo chia sẻ của cô gái, trong suốt thời gian yêu nhau, cô cũng từng chủ động chi trả cho nhiều buổi hẹn và hỗ trợ bạn trai khi cần.

Những bình luận của cư dân mạng:

“Từ khi nào bó hoa khi yêu là thực dụng vậy”.

“Nói này không biết có bị ném đá không chứ thôi nếu mà mình không có tiền thì nên cân nhắc lại chuyện yêu đi ạ”.

“Có bó hoa thôi mà sao nói ‘yêu chỉ vì ví tiền”, ‘thực dụng’ nếu mà vậy phải đòi vàng bạc kim cương chứ ạ”

“Thôi không hợp nhau rồi, nói chung quan niệm khác chia tay đi, với bạn nó là bó hoa mà với họ đó là nhiều tiền”,...

Đàn ông bất tài nhìn đâu cũng thấy phụ nữ thực dụng?. Ảnh Pinterest.

Theo nội dung tin nhắn, những thứ cô gái muốn người yêu mua chỉ là bó hoa, ly trà sữa hay chiếc bánh ngọt - những món đồ bình thường, không phải quà cáp đắt tiền. Nếu chưa có điều kiện, anh chàng hoàn toàn có thể nói rõ hoặc chọn cách khác để chiều lòng bạn gái. Thế nhưng, anh lại liên tục nhắc chuyện cô đòi hỏi, thậm chí hỏi: “Em yêu anh hay yêu ví tiền anh vậy?”. Khi những món quà nhỏ cũng bị xem là bằng chứng của sự thực dụng, câu hỏi đặt ra là liệu cô gái đang đòi hỏi quá nhiều, hay anh chàng đang nhìn nhận mọi thứ qua chính khả năng tài chính của mình? Có lẽ đây cũng là lý do câu nói “Đàn ông bất tài nhìn đâu cũng thấy phụ nữ thực dụng” được nhắc đến trong cuộc tranh luận.

Ở chiều ngược lại, chuyện tặng quà cũng không nên trở thành thước đo duy nhất của tình yêu. Mỗi người có điều kiện kinh tế và cách thể hiện tình cảm riêng; không phải cứ không mua hoa là không quan tâm, cũng không phải cứ mong được tặng quà là thực dụng. Nhưng giữa việc không thể đáp ứng một mong muốn và việc khiến đối phương cảm thấy mình đang đòi hỏi quá nhiều vẫn có sự khác biệt. Đôi khi, chỉ cần cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn, câu chuyện đã có thể không căng thẳng đến vậy.

Khi một người muốn được quan tâm bằng những điều nhỏ nhặt, còn người kia cảm thấy mình đang bị đòi hỏi, hai bên sẽ nói với nhau thế nào để không biến mong muốn của người này thành áp lực của người còn lại? Và trong một mối quan hệ, liệu những gì mỗi người đã cho đi có được nhìn thấy đầy đủ, hay chỉ đến khi xảy ra mâu thuẫn, người ta mới bắt đầu đem chuyện tiền bạc ra cân đo?