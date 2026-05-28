Dàn nghệ sĩ góp mặt trong concert về thiên nhiên sắp lên sóng VTV

Ca sĩ Marzuz.

Sau khi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, chương trình nghệ thuật “true Concert 2026 - Tình Đất” sẽ chính thức phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.

Tiếp nối hành trình của “true Concert” qua các chủ đề Nước (2019) và Thanh âm của thiên nhiên (2021), chương trình năm nay chọn “đất” làm cảm hứng xuyên suốt. Nếu ở những mùa trước, thiên nhiên hiện lên qua thanh âm và không gian trình diễn thì “Tình Đất” đi sâu hơn vào cảm xúc con người, từ ký ức quê hương, sự gắn bó với thiên nhiên cho tới cảm giác bình yên từ những điều giản dị trong đời sống.

Chương trình được chia thành 5 phần gồm: “Cánh đồng”, “Hoa trái”, “Nước”, “Rừng” và “Tình đất” kết nối bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu để tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu bên dàn ca sĩ chương trình.

Chia sẻ về chương trình, Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết anh tiếp tục đồng hành cùng “true Concert” sau nhiều mùa và xem đây là hành trình đặc biệt. Theo nam đạo diễn, “Tình Đất” mang màu sắc khác với nhiều concert thông thường khi đặt thiên nhiên vào trung tâm cảm xúc, truyền tải thông điệp về sự trân quý mẹ thiên nhiên và môi trường sống.

Để truyền tải tinh thần ấy, ê-kíp đưa nhiều công nghệ sân khấu hiện đại vào Nhà hát Hồ Gươm như trình chiếu mapping, màn hình LED tương tác cùng hệ thống ánh sáng đa tầng. Tuy nhiên, thay vì tạo cảm giác choáng ngợp, chương trình giữ tiết tấu mềm mại, tiết chế để khán giả có thể chậm lại và cảm nhận.

Giám đốc âm nhạc Trần Thanh Phương cho biết phần âm nhạc của concert được xây dựng trên nhiều chất liệu khác nhau. Âm hưởng giao hưởng tạo cảm giác rộng lớn như núi rừng hay đại dương; jazz gợi sự tự do, ngẫu hứng của thiên nhiên; rock diễn tả nguồn năng lượng mãnh liệt của giông bão, còn acoustic đem lại cảm giác gần gũi, mộc mạc như cây cỏ và cánh đồng.

Những hình ảnh ấn tượng trong “true Concert 2026 - Tình Đất”.

Một trong những tiết mục nhận nhiều chú ý sau đêm diễn là “Mãi nương tựa bên người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ do Pia Linh và nhóm Oplus thể hiện. Giữa tổng thể giàu cảm xúc của concert, tiết mục trở thành khoảng lặng nhẹ nhàng với màu giọng trong trẻo của Pia Linh kết hợp cùng phần hòa giọng trầm ấm từ Oplus, mang đến cảm giác bình an và gần gũi.

Lý giải việc lựa chọn một ca khúc còn khá mới, nhạc sĩ Trần Thanh Phương cho biết anh bị thuyết phục bởi cảm xúc chân thành và tinh thần chữa lành của bài hát. Ê-kíp còn đưa thêm tiếng chim, tiếng gió vào bản phối để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên, phù hợp tinh thần chung của chương trình.

“true Concert 2026 - Tình Đất” quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau như danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz… tạo nên không gian kết nối giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ trong cùng một tinh thần âm nhạc.

Là người thể hiện hai ca khúc “Hoa mặt trời” và “Từ đó”, Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh cảm thấy đồng điệu với tinh thần của chương trình bởi trong âm nhạc của mình luôn có sự hiện diện của thiên nhiên, ký ức và cảm xúc đời sống. Nam ca sĩ đặc biệt ấn tượng với hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương được tái hiện trên sân khấu, gợi nhắc quê hương xứ Nghệ của anh.

Phan Mạnh Quỳnh.

Ca sĩ Bảo Yến.

Trong khi đó, Marzuz mang đến không gian âm nhạc đương đại với “Nước sâu”, còn Hà An Huy và Thùy Chi tạo dấu ấn qua bản mashup “Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về” giàu chất thơ.

Sau chương trình, quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy chia sẻ rằng điều anh thích nhất ở “Tình Đất” là cách những thông điệp về môi trường và sự kết nối với thiên nhiên được truyền tải nhẹ nhàng thông qua âm nhạc thay vì áp đặt.

Sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với ca khúc “Tình cây và đất” cũng mang lại nhiều cảm xúc, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ và làm đầy thêm tinh thần hoài niệm của concert.

Đại tá - nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ cảm nhận về chương trình: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở "true Concert - Tình đất" là chương trình không cố tạo ra sự choáng ngợp mà chọn sự dịu dàng. Giữa thời đại sân khấu ngày càng ồn ào, 'Tình Đất' đi theo một hướng rất khác, tiết chế, tinh tế và đặt thiên nhiên vào vị trí trung tâm của cảm xúc nghệ thuật.

Tôi nghĩ đây không chỉ là một concert âm nhạc mà còn là một thông điệp văn hóa, nhân văn về mối quan hệ giữa con người với đất đai, môi trường và những giá trị bền vững. Điều đáng quý là mọi yếu tố trong chương trình, từ âm nhạc, dàn dựng đến những chi tiết rất nhỏ như món quà cây xanh dành cho khách mời, đều tạo cảm giác chân thành. Đó là lý do 'Tình Đất' để lại dư âm rất lâu sau khi khép lại".