Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á - SEA Games 31 đã chính thức diễn ra tại Việt Nam. Bên cạnh sự quan tâm dành cho những nội dung thi đấu sôi động, khán giả còn theo dõi "từng centimet" đối với các vận động viên thi đấu. Đặc biệt, bơi lội là bộ môn được người hâm mộ mong chờ nhất.



Môn bơi sẽ diễn ra từ ngày 14/5 đến 19/5 tại Cung Thể Thao Dưới Nước (Hà Nội). Đây cũng là bộ môn được ban tổ chức quyết định mở cửa tự do để người hâm mộ có thể vào xem và cổ vũ cho các tuyển thủ. Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự SEA Games 31 năm nay đều là những cái tên tiềm năng như: Hoàng Quý Phước, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Nguyên Hưng, Lê Nguyễn Paul,...

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã nhận được niềm vui bất ngờ khi về đích thứ ba sau Malaysia và Singapore nội dung 4x100m tiếp sức tự do nam nhưng được Ban tổ chức đôn lên nhận tấm HCV do đối thủ phạm quy. Giữ vững thành tích cùng sự may mắn này, người hâm mộ kì vọng các kình ngư sẽ giành đúng chỉ tiêu từ 6-8 HCV.

Bơi lội là một trong những môn thể thao được mong chờ nhất tại SEA Games 31.

Nhiều cực phẩm bơi lội của đội tuyển Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khiến khán giả "lụi tim"

Sang ngày thi đấu thứ 2, các vận động viên nam tham gia tranh tài ở nội dung 100m tự do nam và 50m bơi bướm nam. Đáng chú ý, Hoàng Quý Phước và Lương Jeremie Loic Nino giành quyền vào bơi chung kết 100m tự do nam. Ngoài ra, Việt Nam có 2 đại diện lọt vào chung kết 50m bơi bướm nam là Lê Nguyễn Paul và Nguyễn Hoàng Khang.

Những "nam thần" của đội tuyển bơi Việt Nam

Không khí tại Cung Thể Thao Dưới Nước trở nên vô cùng náo nhiệt mỗi khi các vận động viên bước ra chuẩn bị thi đấu. Đặc biệt, hội những người mê trai đẹp cũng nhân dịp này để "tăm tia" những hot boy bơi lội vừa sở hữu body 6 múi, vừa có visual cực phẩm như người mẫu.



Hầu hết, các anh chàng đều có vóc dáng khỏe khoắn, săn chắc, múi nào ra múi nấy. Hình thể đẹp thôi chưa đủ, dàn vận động viên này còn khoe trọn nhan sắc điển trai, cuốn hút khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Lê Nguyễn Paul - nam thần điển trai của thể thao Việt Nam

Lê Nguyễn Paul khởi động trước khi bước vào nội dung thi đấu

Các kình ngư Việt Nam không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng vượt trội mà còn sở hữu thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn cùng những sải tay khỏe khoắn. Mặc dù trong ngày thi đấu thứ 2, đội tuyển bơi nước nhà chưa giành thêm tấm HCV nhưng vẫn nhận được sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ thể thao.

Chia sẻ sau khi thi đấu, Nguyễn Hoàng Khang ở nội dung 50m bơi bướm nam cho biết: "Đây là nội dung thi đấu cuối cùng của mình ở SEA Games năm nay. Hiện tại mình cảm thấy mệt sau khi thi và cũng hơi buồn vì chưa giành được tấm huy chương. Tuy nhiên, đây cũng là thành tích tốt nhất mà mình đạt được".

Vận động viên Nguyễn Hoàng Khang cho biết đã đạt được thành tích tốt nhất của bản thân

Hoàng Quý Phước gây ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng

VĐV Việt kiều Lương Jeremie Loic Nino giành HCB nội dung 100m tự do nam

Bên cạnh các tay bơi chủ nhà, dàn vận động viên nước bạn cũng điển trai và thu hút không kém. Được người hâm mộ săn đón nhiều nhất phải kể đến Supha Sangaworawong - kình ngư nổi tiếng của đội tuyển Thái Lan.

Được biết, hot boy này sinh năm 2001, sở hữu chiều cao lên tới 1m80. Với ngoại hình thu hút, Supha Sangaworawong ngoài gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp vận động viên, anh chàng còn là người mẫu, diễn viên tại xứ chùa Vàng.

Kình ngư Thái Lan - Supha Sangaworawong được nhiều fan girl Việt săn đón

Có thể nói, dàn nam thần vận động viên góp mặt tại SEA Games 31 đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả. Từ những kĩ năng chuyên môn đến hình thể, sắc vóc đều vô cùng cuốn hút.

Một số hình ảnh khác của các cực phẩm bơi lội trong ngày thi đấu thứ 2 tại SEA Games 31:

Vận động viên đội tuyển Malaysia thu hút bởi gương mặt thư sinh, chuẩn nam thần

Góc nghiêng "thần thánh" của các vận động viên khiến hội chị em xốn xang

Kình ngư nào cũng sở hữu body siêu phẩm, cơ bắp cuồn cuộn

Vẻ đẹp rắn rỏi của các kình ngư mỗi khi bước lên khỏi bể bơi "đốn tim" không ít khán giả

