Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu

Tối 12/12, dàn nghệ sĩ đình đám từ ba "vũ trụ" điện ảnh - âm nhạc - thời trang và phong cách sống đã cùng hội tụ tại một sự kiện lớn. Rất đông fan có mặt để được tận mắt nhìn thấy idol và hò hét không ngừng.

Ngay từ sớm, thảm đỏ của sự kiện đã trở thành "điểm nóng" khi hàng loạt gương mặt nam thần của Vbiz đồng loạt xuất hiện như: HIEUTHUHAI, Isaac, Liên Bỉnh Phát, Song Luân… mỗi người một phong cách nhưng đều toát lên vẻ lịch lãm, chỉn chu và cuốn hút.

“Thị đế” Liên Bỉnh Phát xuất hiện với vẻ điềm đạm, phong trần, thu hút sự chú ý bởi thần thái điện ảnh đặc trưng.

HIEUTHUHAI tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất hiện nay. Với phong thái tự tin, nụ cười đặc trưng và gu thời trang ngày càng trưởng thành, nam rapper trở thành tâm điểm của nhiều ống kính. Anh khoác lên người set đồ trong BST Pre-Spring 2026 mới nhất của Louis Vuitton - áo khoác họa tiết Monogram, quần jeans với phần gấu quần tạo điểm nhấn, đi kèm chiếc túi Speedy P9 Bandouliere màu hồng thời thượng.

Lựa chọn hai item basic là áo khoác da và quần jeans nhưng Song Luân vẫn khiến tổng thể set đồ nổi bật nhờ thần thái cuốn hút.

Thiên Minh, Isaac, Tăng Duy Tân đều cuốn hút khi xuất hiện.

Không chỉ các nam thần, dàn mỹ nhân cũng khiến thảm đỏ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những gương mặt nổi bật của Vbiz như Tóc Tiên, Bích Phương, Min, Orange… đều xuất hiện với phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi người một cá tính, một màu sắc nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần thời trang hiện đại, sang trọng và đầy cảm hứng. Sự kiện trở thành nơi để các nghệ sĩ phô diễn gu thẩm mỹ, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc "so kè nhan sắc" khiến netizen không khỏi thích thú.

Bích Phương hiếm hoi xuất hiện trong một sự kiện thời trang. Giọng ca Nâng chén tiêu sầu chinh phục mọi ánh nhìn với set đồ thanh lịch cùng lối trang điểm ngọt ngào, nữ tính.

MIN cực nổi bật với mái tóc cam rực rỡ. Nữ ca sĩ chọn chiếc đầm tweet phối cùng túi đen nền nã.

Diện một set đồ đen thanh lịch, Tóc Tiên (bên trái) tạo điểm nhấn bằng chiếc Capucines Bag tua rua lấp lánh và một Orange rất ngọt ngào và nữ tính.

Sự kiện cũng đánh dấu sự hội tụ hiếm hoi của các fashionista hàng đầu Việt Nam. Khánh Linh (Cô Em Trendy), Dahan Phương Oanh, Tuyết Lan… xuất hiện với phong cách thời trang ấn tượng. Họ đại diện cho những góc nhìn khác nhau về thời trang Việt: từ sự tinh tế, sang trọng đến cá tính, hiện đại. Sự góp mặt của nhóm fashion influencer này giúp sự kiện trở thành một "bản đồ thời trang" thu nhỏ, nơi các xu hướng mới được thể hiện rõ nét.

Không chỉ mời những ngôi sao hạng A, sự kiền còn có sự góp mặt của các gương mặt nghệ sĩ mới như LAMOON, Mỹ Mỹ, Juky San, Han Sara hay các gương mặt mới như Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Steven Nguyễn.

Han Sara nữ tính khoe vòng eo con kiến.

Quỳnh Anh Shyn và phong cách nổi bật, độc đáo thường thấy.

Juky San gây ấn tượng với mái tóc ngắn và set đồ "all black" cực thần thái.

"Em xinh" LAMOON và nhan sắc rạng rỡ trong set đồ gợi nhớ không khí lễ hội cuối năm.



