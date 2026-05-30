Dàn nam thần bóng rổ học đường Hà Nội gây bão giải VSBL: Có cả "khủng long" cao 1m95, visual chuẩn phim thanh xuân

Thời đi học của mỗi người hầu như ai cũng từng có một hình bóng thanh xuân để thầm thương trộm nhớ. Đó có thể là cậu bạn cùng bàn có nụ cười tỏa nắng, học thần đứng đầu khối với bảng thành tích đáng nể, hay một bóng hình cao ráo lướt nhanh trên sân thể thao. Đặc biệt, các nam sinh chơi bóng rổ luôn sở hữu một sức hút cực kỳ khác biệt, khiến hội nữ sinh đổ rầm rầm. Chỉ cần một khoảnh khắc họ tập trung cao độ, những giọt mồ hôi rơi trên sân bóng hay pha bật nhảy ghi điểm đầy dứt khoát cũng đủ để biến góc sân trường thành sàn diễn chuẩn phim thanh xuân vườn trường.

Và nếu muốn tìm kiếm một nơi quy tụ nhiều nam thần bóng rổ học đường chất lượng nhất ở thời điểm hiện tại, chắc chắn bạn không thể bỏ qua giải đấu Vietnam Students Basketball League (VSBL). Không chỉ khiến khán đài bùng nổ bởi những pha bóng tốc độ cao, mùa giải thứ 5 này đang trở thành nơi hội tụ của hàng loạt gương mặt nổi bật của bóng rổ học đường Hà Nội với visual cực sáng cùng bộ kỹ năng đỉnh cao.

Bùi Quang Vũ (THPT Nguyễn Siêu) - Hậu vệ đa năng sở hữu bảng thành tích khủng

Chơi ở vị trí PG, Bùi Quang Vũ thu hút sự chú ý ngay từ những phút đầu tiên nhờ kỹ năng kiểm soát bóng mượt mà và khả năng tăng tốc linh hoạt để vượt qua hàng thủ đối phương. Player sinh năm 2008 này cao 1m78, nặng 75kg, luôn ra sân với một nguồn năng lượng mạnh mẽ và chủ động.

Bên cạnh việc sở hữu những cú ném ba điểm chuẩn xác từ xa, Vũ còn chơi rất đa năng và tinh quái khi có thể vừa gánh vác khâu ghi điểm, vừa chủ động theo kèm, bắt bài các mũi tấn công bên phía đối phương. Sự toàn diện trong lối chơi giúp nam sinh trường Nguyễn Siêu thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán trên các hội nhóm.

Không dừng lại ở đó, cậu bạn này còn sở hữu bảng thành tích thể thao ấn tượng với Huy chương Vàng U18 Vô địch Quốc gia 2025, hạng ba nội dung 3x3 U16 Vô địch Quốc gia 2024 và từng là thành viên của Đội bóng rổ học sinh Việt Nam tham dự ASEAN School Games.

Nguyễn Đình Khoa (THPT Marie Curie Mỹ Đình) - Điểm tựa vững chắc chuẩn gu bạn trai học đường

Đảm nhận vị trí trung phong với chiều cao 1m82 và cân nặng 88kg, Nguyễn Đình Khoa mang đến một cảm giác vô cùng vững chãi và điềm tĩnh mỗi khi đứng dưới bảng rổ. Nam sinh 2008 này là điểm tựa vững chắc cho toàn đội nhờ nền tảng thể lực lý tưởng, khả năng tranh chấp bóng bật bảng tốt cũng như việc hỗ trợ kiến tạo nhịp nhàng cho các đồng đội xung quanh.

Lối chơi của Đình Khoa không thiên về sự hoa mỹ hay trình diễn, nhưng việc luôn xuất hiện đúng vị trí và xử lý bóng hiệu quả trong các tình huống then chốt chính là lý do giúp chàng trung phong của Marie Curie Mỹ Đình nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ.

Trần An Khánh (THPT Phạm Hồng Thái) - Đội trưởng lạnh lùng cùng lối chơi lăn xả

Dù hành trình tại mùa giải năm nay đã khép lại, nam sinh Trần An Khánh đến từ trường THPT Phạm Hồng Thái vẫn kịp để lại những ấn tượng mạnh mẽ xuyên suốt chặng đường vừa qua. Sở hữu chiều cao 1m85 và nặng 70kg kèm sải tay dài lợi thế, player sinh năm 2008 này luôn ra sân với phong thái lạnh lùng, ít nói nhưng cực kỳ tập trung. An Khánh cho thấy tư duy chọn vị trí và điều phối nhịp độ trận đấu rất tốt ngay cả khi đội nhà phải chịu áp lực phòng ngự lớn.

Cậu bạn được nhận xét là mẫu cầu thủ đa năng khi vừa ném xa ổn định, vừa sẵn sàng đột phá trực diện vào khu vực dưới rổ bằng sự lăn xả, không ngại va chạm. Bộ sưu tập danh hiệu của nam sinh trường Phạm Hồng Thái cũng rất đáng nể với Huy chương Vàng U18 Vô địch Quốc gia 2025, Vô địch 3x3 U16 Vô địch Quốc gia 2024, Vô địch 3x3 U17 SEABA, Vô địch U18 VBA 3X3 EXE GAME 2025 Hanoi SSA và từng góp mặt trong Đội bóng rổ học sinh Việt Nam tại ASEAN School Games.

Phùng Gia Khải (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) - Chàng trai đập tan suy nghĩ "trai Tự nhiên chỉ biết học"

Là người mang băng đội trưởng, Phùng Gia Khải thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh bằng lối chơi chững chạc và sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Player sinh năm 2009 sở hữu chiều cao 1m85 cùng cân nặng 80kg, chơi ở vị trí trung phong với những pha càn lướt mạnh mẽ ở khu vực dưới vành rổ và thường xuyên nằm trong nhóm ghi nhiều điểm nhất cho đội.

Điểm cộng lớn của Gia Khải là khả năng tranh chấp tay đôi tốt kết hợp với tư duy điều phối lối chơi chung cho cả hệ thống. Sự dũng mãnh trong phòng ngự lẫn tấn công giúp chàng trai của THPT chuyên Khoa học Tự nhiên trở thành một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất tại giải đấu.

Nguyễn Xuân Gia Khánh (THCS Vinschool Times City) - "Em út" nhỏ tuổi sở hữu tốc độ đáng gờm

Sinh năm 2011 và thuộc nhóm cầu thủ nhỏ tuổi tại sân chơi năm nay, Nguyễn Xuân Gia Khánh vẫn biết cách khiến khán giả phải nhắc đến tên mình nhờ phong cách thi đấu rực lửa. Dù chưa có lợi thế về thể hình khi sở hữu chiều cao 1m65 và nặng 60kg, cậu bạn lại bù đắp hoàn toàn bằng tốc độ di chuyển chóng mặt và bộ kỹ năng cá nhân khéo léo.

Là ngòi nổ ghi điểm chính của đội, Gia Khánh có cảm giác rổ rất tốt với những pha ném xa chất lượng, điển hình là việc thực hiện thành công bốn cú ném ba điểm trong một trận đấu, kết hợp với các pha đột phá thẳng vào trung lộ. Sự nhiệt huyết của Gia Khánh giúp player này xuất hiện thường xuyên trong các đoạn video ngắn quay lại diễn biến trận đấu. Bên cạnh việc thi đấu, Gia Khánh còn tham gia vào công tác tổ chức giải đấu 3x3 Ball With Heart và từng đạt danh hiệu MVP ở nhiều giải đấu lứa tuổi U15.

Nguyễn Phúc Lâm (THPT Hanoi Academy) - "Khủng long" Hồ Tây chiếm trọn spotlight sân đấu

Với chiều cao vượt trội 1m95 cùng cân nặng 80kg, Nguyễn Phúc Lâm luôn là cái tên dễ nhận diện nhất trên sân ngay khi xuất hiện. Lợi thế về vóc dáng cùng sải tay dài giúp player sinh năm 2008 của Hanoi Academy trở thành một hàng chắn phòng ngự kiên cố dưới rổ, đồng thời đảm bảo những tình huống rebound kịp thời để chuyển đổi trạng thái tấn công.

Phúc Lâm thi đấu rất chủ động, tự tin xử lý cá nhân trong không gian hẹp và không ngại những tình huống tranh chấp tay đôi đòi hỏi thể lực. Lối chơi chắc chắn, hiệu quả kết hợp cùng ngoại hình thể thao giúp nam sinh Hanoi Academy nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cổ động viên theo dõi giải đấu. Phúc Lâm cũng sở hữu bảng thành tích cá nhân dày dặn với Huy chương Vàng U18 Vô địch Quốc gia 2025, Vô địch 3x3 U16 Vô địch Quốc gia 2024, Vô địch U18 VBA 3X3 EXE GAME 2025 Hanoi SSA và từng tham gia Đội bóng rổ học sinh Việt Nam tại ASEAN School Games.

Cho những ai chưa biết, Giải bóng rổ học đường Vietnam Students Basketball League (VSBL) do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Học viện Giáo dục Thể thao ASA và Công ty Cổ phần News Sports phối hợp tổ chức nhằm mang đến một môi trường thể thao lành mạnh, công bằng cho học sinh, đồng thời kết nối phụ huynh đồng hành cùng các hoạt động của con em mình. Qua 5 mùa giải phát triển, VSBL đã trở thành sân chơi có quy mô lớn và sức ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng học đường Hà Nội, đồng thời mở rộng tầm hoạt động đến các tỉnh thành khác như Cần Thơ, Đà Nẵng. Mùa giải năm học 2025 - 2026 chứng kiến sự bùng nổ với 120 đội bóng cùng gần 2.000 học sinh tham gia thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên nội dung Tiểu học dành cho cả nam và nữ được đưa vào hệ thống, nhận được sự ủng hộ lớn từ các nhà trường và phụ huynh.

Để trực tiếp theo dõi các trận so tài kịch tính và chứng kiến màn trình diễn của những gương mặt nổi bật, khán giả có thể đến tham dự ngày hội Chung kết VSBL diễn ra từ 9h00 đến 19h00 ngày 31/05/2026 tại Nhà thi đấu Tương Mai, ngõ 104 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội. Sự kiện này là nơi khép lại hành trình đầy cảm xúc của mùa giải năm nay với những trận chung kết phân định ngôi vương. Với không khí trẻ trung, sôi động cùng sức nóng từ các khán đài, đây chắc chắn là điểm hẹn cuối tuần phù hợp cho những ai yêu mến không khí thể thao học đường. Hãy lên lịch cùng hội bạn thân để có một ngày cuối tuần bùng nổ năng lượng tuổi trẻ nhé!