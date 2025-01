Trên Instagram Story và bản tin On the Jlo ngày 2/1, Jennifer Lopez chia sẻ những bức ảnh khoe vóc dáng không tuổi trong bộ bikini đen, kết hợp mũ cao bồi và boot lông. Theo Page Six, nữ ca sĩ sinh năm 1969 đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng ngập tuyết ở Aspen, tiểu bang Colorado, Mỹ. Hai con song sinh Max và Emme (17 tuổi) cùng mẹ bà Guadalupe, chị gái Lynda, người quản lý Benny Medina cũng có mặt trong chuyến đi. Ảnh: IG.