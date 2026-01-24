Dân mạng Việt Nam nói gì về chiến thắng "vừa thở oxy vừa xem" của U23 trước Hàn Quốc?

Có thể nói, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam vừa trải qua khoảng thời gian 120 phút “dài nhất cuộc đời” khi chứng kiến màn tranh tài giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Nhập cuộc sau trận thua trước đó với U23 Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ trong top 4 Châu Á. Tuy nhiên khi gặp các cầu thủ của U23 Hàn Quốc, các chiến binh sao vàng vẫn giữ được sự tự tin, nhịp thi đấu chắc và các những pha xử lý khéo léo.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam còn là đội mở tỷ số cho trận đấu, bàn thắng được ghi do công của Đình Bắc và Quốc Việt. Sau đó khi Hàn Quốc gỡ hòa, Đình Bắc tiếp tục trở thành “người hùng” khi ghi bàn đẹp mắt, làm thủng lưới đội bạn, nâng tỷ số lên 2 - 1.

Quốc Việt (số 9) là người mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Ted Trần)

Những tưởng thế trận đang nghiêng về Việt Nam với lợi thế dẫn điểm, song vì 1 pha bóng lăn xả, Đình Bắc nhận thẻ đỏ, buộc phải rời sân. U23 Việt Nam chơi với đội hình chỉ còn 10 người. Dẫu vậy trong suốt hơn 90 phút của trận đấu chính, thủ môn Cao Văn Bình cũng như các cầu thủ Nhật Minh, Ngọc Mỹ, Khuất Văn Khang,... đều hết mình cản phá những pha tấn công, tạo sức ép dồn dập từ đội bạn.

Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười, đội tuyển Việt Nam gặp thử thách khi để Hàn Quốc gỡ hòa khi chỉ còn 30 phút cuối trận. Điều này khiến cả hai đội bước vào 2 hiệp phụ.

Với tinh thần quả cảm, dù có thể kiệt sức nhưng vẫn rất hết mình, hừng hực trên sân bóng, các chàng trai Việt Nam đã giữ sạch lưới, bước vào loạt sút luân lưu cân não với Hàn Quốc. Và ngay tại chấm phạt đền, 7 cầu thủ Việt Nam sút nét căng, liên tục đánh lừa được thủ môn đội bạn để ghi bàn đẹp mắt. Trong khi đó, Cao Văn Bình cũng xuất sắc không kém khi thành công phá bóng từ cầu thủ đối phương. Tất cả đã tạo nên một chiến thắng hết sức kịch tính, xúc động cho đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam mãi đỉnh! (Ảnh: AFC)

MXH bùng nổ, vỡ òa vì chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

Theo dõi loạt diễn biến này, người hâm mộ bóng đá “đừng ngồi không yên”, cảm xúc liên tục thay đổi từ vui mừng sang tiếc nuối, hụt hẫng và rồi vỡ òa vì cuối cùng, Việt Nam vẫn giành được tấm huy chương đồng.

Nhiều người cho rằng, đây có thể là thứ hạng không cao như kỳ vọng ban đầu nhưng lại là trận đấu đáng xem nhất đến hiện tại. Sự kiên cường, tinh thần rực lửa, không dừng bước của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam khiến cả cõi mạng bùng nổ, ai nấy đều dành lời chúc mừng, cảm ơn đến HLV Kim Sang-Sik cũng như toàn đội vì loạt phút thi đấu quả cảm.

Mạng xã hội ngập tràn các bài đăng về bóng đá. Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng như “hóa điên” vì quá hạnh phúc, thậm chí mất ngủ sau những màn tranh giành tỷ số nghẹt thở.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đây mới chính là đội tuyển Việt Nam mà tôi vẫn mong muốn được thấy. Quá kiên cường, trận đấu đáng nhớ nhất hiện tại!”.

- “Có thể là thở oxy liên tục, đội bạn chơi dồn sức ép cỡ đó mà tinh thần bên mình vẫn không nao núng”.

- “Vừa rớt nước mắt vừa muốn rớt tim ra ngoài. Cảm giác Thường Châu năm ấy quay trở lại”.

- “Hồi hộp muốn khóc luôn. Xem mà không dám rời vị trí vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc xuất thần. Quá nhiều khó khăn, quá nhiều thử thách nhưng chúng ta đã làm được”.

- “Việt Nam mãi đỉnh! Cao Văn Bình quá vuýp!”.

- “Tôi cảm giác như mình vừa xem một trận chung kết. Kịch tính, nghẹt thở và mãn nhãn”.

- “Chiến thắng quá xứng đáng. Kiên cường lắm những chiến binh sao vàng”.

- “Đội bạn giỏi nhưng vẫn phải nể phục mình thôi. Chơi thiếu người mà còn cỡ đó”.

- “Quá xúc động, quá kiên cường, quá quả cảm, quá tuyệt vời các em U23 ơii!! Cảm ơn rất nhiều”.

- “Bóng đá là vậy! Tôi thực sự đã nín thở loạt sút luân lưu cuối cùng. Quá nhiều cảm xúc, không biết phải diễn tả sao. Tôi yêu U23 Việt Nam”.

- “Không nói nhiều nữa, đêm nay không ngủ. Chúc mừng HLV Kim Sang-Sik và các cầu thủ”.

- “Chấn động địa cầu, top 3 châu Á chính là chúng ta!!! Huy chương đồng mà mình nhảy cẫng lên hơn cả xem trận chung kết. Một trận đấu sẽ còn được nhắc mãi về sau”.