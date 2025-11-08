Dân mạng Trung Quốc dậy sóng vì mánh tiếp thị cao tay của CEO Xiaomi: nổ như thật, mà thật hóa ra không nổ

Dân mạng Trung Quốc đang dậy sóng khi "khui" lại hàng loạt chiêu thức tiếp thị đỉnh cao của CEO Xiaomi Lei Jun, nơi những tuyên bố marketing ấn tượng luôn đi kèm với "chữ nhỏ chú thích" thay đổi hoàn toàn ý nghĩa ban đầu. Sự tinh tế trong cách sử dụng ngôn từ của ông Lei Jun đã tạo nên một trường phái marketing độc đáo, khiến người tiêu dùng phải học cách đọc kỹ từng dòng chữ nhỏ để hiểu đúng thông điệp thực sự.

Một trong những ví dụ kinh điển nhất là khi Xiaomi ra mắt laptop với tuyên bố "mỏng hơn cả đồng xu". Nghe qua, người tiêu dùng dễ dàng hình dung một chiếc laptop siêu mỏng vượt trội so với mọi sản phẩm khác trên thị trường. Tuy nhiên, chữ nhỏ chú thích tiết lộ rằng việc so sánh này được thực hiện với "đồng xu dựng đứng", có nghĩa là so với chiều dày của đồng xu khi để thẳng đứng chứ không phải khi nằm phẳng như cách hiểu thông thường.

Laptop mỏng hơn đồng xu - nhưng là đồng xu thẳng đứng

Tương tự, khi giới thiệu mẫu xe Yu7, ông Lei Jun đã khiến người nghe choáng váng với tuyên bố xe có thể đi được 1300km chỉ với một lần sạc. Thông tin này nghe có vẻ như một cuộc cách mạng trong công nghệ pin xe điện, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Những gì CEO Xiaomi muốn nói là xe khi đầy pin có thể đi đến khi hết pin, sau đó sạc một lần nữa và tiếp tục hành trình, với tổng quãng đường là 1300km thay vì chỉ một lần sạc đi trọn vẹn quãng đường đó.

Không dừng lại ở đó, ông Lei Jun còn khéo léo sử dụng thuật ngữ "thép siêu cường" để mô tả chất liệu xe, tạo ấn tượng về một công nghệ vật liệu đặc biệt và tiên tiến. Tuy nhiên, chữ chú thích nhỏ tiết lộ rằng "thép siêu cường" đơn giản chỉ là tên gọi của loại thép được sử dụng, không phải một đặc tính kỹ thuật đặc biệt nào khác.

ông Lei Jun còn quảng cáo xe được làm bằng thép Siêu Cường - nhưng hóa ra đó là tên loại thép, không phải đặc tính của nó

Chiêu thức này còn được ông áp dụng một cách tinh vi khi tuyên bố về "xe thương mại chạy nhanh nhất thế giới". Nghe qua, đây có vẻ như một kỷ lục thực sự mà Xiaomi đã đạt được, nhưng chữ nhỏ lại chỉ ra rằng đây chỉ là "mục tiêu sản phẩm" chứ chưa phải thành tích thực tế đã được xác nhận.

Dòng chữ to tuyên bố Xiaomi SU7 Ultra là xe thương mại chạy nhanh nhất thế giới - nhưng dòng chữ nhỏ bên trên lại chú thích "mục tiêu vươn tới"

Khi giới thiệu flagship Xiaomi 17 Ultra, slogan "Ngược sáng chi Vương" được đưa ra như một danh hiệu uy tín, tạo cảm giác sản phẩm đã giành được một vị trí dẫn đầu nào đó trong lĩnh vực chụp ảnh ngược sáng. Thế nhưng, một lần nữa chữ chú thích nhỏ tiết lộ rằng đây chỉ là "mục tiêu thiết kế sản phẩm" mà không phải thành tích thực tế.

Đặc biệt ấn tượng là tuyên bố "phá kỷ lục điện thoại cao cấp bán chạy nhất Trung Quốc" có vẻ như Xiaomi đã thống trị thị trường smartphone cao cấp. Tuy nhiên, khi đọc kỹ chữ nhỏ, người ta phát hiện ra rằng kỷ lục này chỉ được tính trong nhóm điện thoại sử dụng chip 8 Gen 5, chỉ tính đến ngày 27 tháng 9, trong khi các đối thủ cùng phân khúc mới ra mắt sản phẩm vào tháng 10.

Hình ảnh quảng cáo tuyên bố Xiaomi là vua chụp ngược sáng, nhưng hóa ra đó là "mục tiêu thiết kế sản phẩm"

Nghệ thuật marketing này của ông Lei Jun thể hiện một sự tinh tế đáng kinh ngạc trong việc sử dụng ngôn từ, nơi mọi tuyên bố đều technically correct nhưng có thể dễ dẫn đến hiểu lầm nếu không đọc kỹ những dòng chữ nhỏ. Điều này đã tạo nên một trường phái marketing độc đáo, nơi việc đọc hiểu thông tin trở thành một kỹ năng cần thiết đối với người tiêu dùng.

Mặc dù vẫn được công nhận là bậc thầy trong việc tạo trend và thu hút sự chú ý của công chúng, ông Lei Jun hiện đang đối mặt với một thế hệ người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng tinh tế hơn. Họ đã học cách chú ý đến những dòng chữ chú thích nhỏ nhiều hơn là bị cuốn hút bởi những tính năng sản phẩm được quảng bá rầm rộ.