Dân mạng soi lại ảnh Doãn Hải My so kè nhan sắc với Tiểu Vy, sau 3 năm khi đã là vợ Văn Hậu nhan sắc thay đổi thế nào?

Trên các nền tảng mạng xã hội sức hút của Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu cực lớn. Dù cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020 đã khép lại được hơn 3 năm nhưng mới đây loạt ảnh Hải My so kè nhan sắc với hoa hậu Tiểu Vy ở cuộc thi năm ấy được được dân tình đào lại.

Doãn Hải My thời đi thi hoa hậu

So kè nhan sắc của vợ Văn Hậu và Tiểu Vy năm 2020

Nhiều ý kiến cho cho rằng với nhan sắc và tài năng của nàng WAG sinh năm 2001 xứng đáng phải lọt sâu hơn nhưng chỉ dừng ở tốp 10. Nhiều fan không khỏi tiếc nuối cho người đẹp Hà thành, cho rằng lý do cô không thể đi xa hơn tại cuộc thi là vì chiều cao còn hạn chế: 1m67. Dù vậy, Hải Mỹ khẳng định sẽ không thi thêm cuộc thi về sắc đẹp nào nữa.

Đến cuối năm 2023, Doãn Hải My chính thức “chốt đơn” với hậu vệ đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu. Đám cưới của cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Kể từ khi lấy chồng Hải My cũng ít chia sẻ những hình ảnh về bản thân lên mạng xã hội. Thay vào đó cô nàng luôn đồng hành trong mọi sự kiện có mặt của Văn Hậu. Đáng chú ý, dân tình vẫn đang rất mong chờ cặp đôi sẽ thông báo tin vui sau loạt động thái lộ vòng 2 lùm lùm của Doãn Hải My.

Doãn Hải My khi đã là vợ Văn Hậu

Cô nàng mặc áo dài khá rộng để che đi vòng 2 nghi vấn mang bầu