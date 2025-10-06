Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 5 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến 6/2025, hệ sinh thái kinh doanh của Hoàng Hường bị cáo buộc để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, kê khai sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng.

Hoàng Hường bị khởi tố. Ảnh của VTV

Đáng nói, trong đoạn phóng sự "Bắt tạm giam Hoàng Hường" được phát sóng trên bản tin thời sự VTV1 tối 3/10, hình ảnh nữ doanh nhân này nở nụ cười tươi, tỏ ra rất tự tin và bình tĩnh đã khiến nhiều người chủ ý.

Theo dõi đoạn phóng sự, doanh nhân nghìn tỷ Hoàng Hường được áp giải bởi đội ngũ cán bộ công an, phục trang nghiêm ngắn, đặc biệt thần thái rạng rỡ, luôn nở nụ cười. Doanh thu 2.100 tỷ, trong đó có tới 1.800 tỷ “để ngoài sổ sách” để trốn thuế, đồng nghĩa một án phạt rất nặng đang chờ đợi. vậy điều gì khiến Hoàng Hường tự tin đến mức dường như là thách thức công luận như vậy?

Hình ảnh Hoàng Hường nở nụ cười rạng rỡ khi bị áp giải nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người bức xúc cho rằng nụ cười ấy chẳng khác nào lời thách thức pháp luật và công luận, nhất là khi nữ doanh nhân này bị cáo buộc để ngoài sổ sách tới 1.800 tỷ đồng doanh thu. Thái độ bình thản, tự tin đến khó hiểu của Hoàng Hường khiến công chúng càng phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin của người dân.

Trước loạt hình ảnh Hoàng Hường nở nụ cười tươi khi bị áp giải, trao đổi với Đời sống pháp luật, Thượng tá, Tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng đây là một thủ pháp truyền thông cá nhân thông điệp “tôi không sợ hãi, tôi vẫn nắm quyền kiểm soát”, nhằm trấn an người hâm mộ, duy trì hình ảnh bản lĩnh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học hành vi, nụ cười ấy chỉ là “mặt nạ tâm lý” che giấu lo âu nội tâm.

Hoàng Hường cũng thường xuyên gây tranh cãi vì phát ngôn miệt thị vùng miền, hành động phản cảm như rải tiền và phong cách livestream phô trương, thổi phồng công dụng sản phẩm.

“Trong tình huống căng thẳng, việc giữ bình tĩnh và nụ cười có thể là cách gửi thông điệp đến người ủng hộ rằng bà ta “có lực lượng bảo vệ”, rằng hậu quả sẽ không nghiêm trọng, hoặc rằng bà ta tin vào khả năng “giảm nhẹ” như nhiều người từng bàn luận về việc các hoạt động từ thiện có thể được xem xét khi lượng hình. Về mặt tâm lý, nó là cách che giấu lo âu, chuyển trọng tâm dư luận sang hình ảnh bản lĩnh hơn là tội phạm bị vạch trần”, Tiến sĩ Hiếu phân tích.

“Dù thế nào, thái độ ngạo mạn trước pháp luật không thể giúp tránh trách nhiệm, mà chỉ cho thấy mức độ thao túng và coi thường chuẩn mực xã hội,” ông nhận định.

Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, vụ Hoàng Hường là lời cảnh tỉnh rõ ràng về sức mạnh của tâm lý đám đông trong kỷ nguyên mạng xã hội: khi niềm tin bị dẫn dắt bởi chiêu trò, lý trí dần bị tê liệt và đó là lúc người tiêu dùng trở thành nạn nhân tự nguyện.

Tiến sĩ Hiếu cũng khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo: “Không có thứ thần dược nào chữa được bách bệnh. Thực phẩm chức năng không phải thuốc và không thể thay thế điều trị y khoa.” Người dân nên kiểm tra giấy phép, công bố chất lượng, tránh mua hàng theo cảm xúc; con cháu nên hỗ trợ người lớn tuổi để tránh bị lôi cuốn bởi hình ảnh hào nhoáng trên mạng. “Càng quảng cáo rầm rộ, càng hứa hẹn kỳ diệu, càng phải nghi ngờ,” ông nói.

Hoàng Hường (tên thật Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) là người đại diện của nhiều thương hiệu như Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường…

Bắt đầu nổi tiếng từ các buổi livestream bán hàng, Hoàng Hường nhanh chóng được biết đến không chỉ vì sản phẩm mà còn bởi phong cách phô trương, tặng quà giá trị lớn và những phát ngôn gây chú ý. Hoàng Hường sở hữu nhiều fanpage, kênh TikTok với hàng triệu lượt theo dõi.

Trong quảng cáo, Hoàng Hường từng giới thiệu sản phẩm có khả năng “chữa hôi miệng từ kiếp trước”, “giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân”. Năm 2022, doanh nghiệp của bà bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì quảng cáo sai lệch. Trước đó, bà ta cũng liên tục vướng nhiều ồn ào liên quan hoạt động kinh doanh và hình ảnh cá nhân.

Theo điều tra, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng khác. Dù trực tiếp điều hành, Hường khai chỉ tập trung vào quảng bá, bán hàng, còn khâu quản lý, kế toán do “một ê-kíp riêng” phụ trách.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường chỉ đạo nhân viên hợp thức doanh thu bằng cách áp vào các hộ kinh doanh, cá nhân khác để che giấu nguồn thu, bỏ ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng và kê khai sai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hơn 2.100 tỷ đồng.



