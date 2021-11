YouTube hiện là nền tảng xem video phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Mỗi một giờ trôi qua, YouTube có hàng triệu lượt view, hàng nghìn tài khoản đăng ký mới và những video với đủ các chủ đề được tải lên. YouTube hiện nay cũng là mảnh đất "béo bở" cho các nhà sáng tạo nội dung khi họ có thể kiếm tiền từ những video mà mình đăng tải.

Một khoản tiền để chi trả cho những YouTuber đến từ chính những người dùng YouTube khi chúng ta buộc phải xem video quảng cáo trên nền tảng này. Một người từng nói rằng "Nếu bạn không phải trả tiền, thì thực tế bạn chính là sản phẩm" - "If you are not paying for it, you are the product". Nếu bạn chi tiền cho YouTube để mua gói Premium mỗi tháng, tất nhiên bạn không cần xem quảng cáo trên nền tảng này.

Mới đây, nhiều người dùng đã tinh ý nhận ra sự tiến hoá của YouTube qua nhiều thời kỳ. Nếu như từ 2012, người dùng đã quá quen với quảng cáo từ đầu video, đến 2015 quảng cáo đã xuất hiện giữa video. Từ 2018, người dùng đã quá quen với việc 2 quảng cáo trước video và những quảng cáo xen kẽ trong video. Tuy nhiên, đến 2021, nhiều người dùng thật sự "mệt mỏi" khi tần suất xuất hiện của video quảng cáo trên YouTube ngày càng nhiều. Đôi khi video kéo dài chỉ 5 phút nhưng quảng cáo đã xuất hiện đến 3-4 lần. Bên cạnh đó, nhiều quảng cáo còn không thể bỏ qua, buộc phải xem hết với tần suất nhiều.

Nếu muốn giải quyết sự phiền hà này, điều duy nhất bạn có thể làm chính là chi tiền cho YouTube. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng các tiện tích được tích hợp trên các trình duyệt web phổ biến hiện nay. Tại Việt Nam, cách đây không lâu một loạt video quảng cáo về các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc... cũng từng bị lên án gay gắt.

Ảnh minh hoạ