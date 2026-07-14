Dân mạng ngán ngẩm khi "Cô Gái Có Râu" lại ké drama, chính chủ không ngại chất vấn đanh thép

Làm video về lùm xùm của hotgirl TikTok, "Cô Gái Có Râu" nhận về vô vàn phẫn nộ.

Giữa lúc cựu vận động viên Louis Phạm đang phải đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng sau sự cố riêng tư, mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng bởi những luồng ý kiến bên lề. Đáng chú ý, thay vì đồng cảm hay im lặng chờ cơ quan chức năng làm việc, một số nhà sáng tạo nội dung lại chọn cách "bắt trend" theo hướng đầy tranh cãi.

Mới đây, TikToker thị phi "Cô Gái Có Râu" đã đăng tải một video với tiêu đề đầy tính khiêu khích: "Louis Phạm Lại Đói View?", ngầm ý nghi ngờ nữ TikToker tự tung clip để đánh bóng tên tuổi. Ngay lập tức, động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Không dừng lại ở đó, chính chủ Louis Phạm cũng có màn "gầm vang" đanh thép, trực tiếp chất vấn và đưa ra những lời thề độc để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Dân mạng ngán ngẩm với những Content bất chấp của "Cô Gái Có Râu"

"Cô Gái Có Râu" từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ đối với những ai thường xuyên "nằm vùng" trên các nền tảng mạng xã hội. Nổi lên từ những video review mang tính chất drama, chê bai và "bóc phốt", TikToker này nhiều lần trở thành tâm điểm gạch đá của dư luận vì lối tư duy chủ quan, thích can thiệp vào chuyện của người khác.

Trong vụ việc của Louis Phạm, khi cơ quan chức năng còn chưa đưa ra kết luận cuối cùng và bản thân cô gái trẻ đang là nạn nhân của tội phạm công nghệ, "Cô Gái Có Râu" lại tung video định hướng dư luận theo chiều hướng: Cáo buộc nạn nhân tự dàn dựng. Chính điều này đã thổi bùng cơn giận dữ của cộng đồng mạng.

Dạo một vòng quanh các diễn đàn thảo luận như Threads hay TikTok, có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt bình luận bày tỏ sự mệt mỏi và khinh miệt đối với nam TikToker này:

"Thấy *** mẹ có râu đó mới đói view á!";

"Cha này từng nổ phốt rồi mà vẫn chứng nào tật nấy à";

"Đứa đói view là tài khoản râu ấy, lạ gì content của nó nữa. Toàn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện người khác dù chính chủ đã đính chính";

"Ác ạ, chuyện không liên quan cũng lên video!"...

Sự phẫn nộ của dư luận là có cơ sở: Người ta đã quá mệt mỏi với việc các "KOL nửa mùa" lợi dụng danh dự, nhân phẩm và những góc khuất nhạy cảm nhất của một cô gái trẻ để biến thành thứ mồi câu view rẻ tiền.

Màn vỗ mặt đanh thép của Louis Phạm, không ngại thề độc và thách thức kẻ vu khống

Cựu vận động viên sinh năm 2003 đã có màn phản pháo "gắt" chưa từng có. Cô chia sẻ lại video của "Cô Gái Có Râu" trên story cá nhân kèm theo một đoạn văn dài, sử dụng những lời lẽ đanh thép để chất vấn ngược lại nam TikToker.

Để đập tan luận điệu vu khống rằng mình tự tung clip để kiếm danh tiếng, Louis Phạm không ngần ngại đưa ra những lời thề khắc nghiệt ảnh hưởng đến cả tính mạng và tương lai:

"Vâng ạ em dám thề là nếu em và người yêu em tự tung ra, thì ra đường ô tô đâm chết em cả đời này em không ngóc đầu lên được. Và mất phước què chân cụt tay được chưa anh?".

Động thái cực đoan này cho thấy sự uất ức tột cùng của cô gái trẻ khi bị đẩy vào đường cùng. Khi mọi lời giải thích bằng lý lẽ có thể bị bóp méo, cô chọn cách dùng danh dự và mạng sống của mình ra để bảo chứng cho việc mình hoàn toàn là nạn nhân trong vụ việc này.

Louis Phạm cũng thẳng thắn chỉ ra sự nực cười trong logic của "Cô Gái Có Râu". Cô khẳng định các tài khoản mạng xã hội của mình không hề rơi vào tình trạng mất tương tác đến mức phải dùng đến "chiêu trò bẩn" này:

"Em cũng đâu có flop, đăng video vẫn 800k, 1tr view thì có phải là flop không anh? Em nghĩ thật sự anh cần view nên anh mới nghĩ như vậy đúng không ạ, chứ em đầu óc bình thường không ai lại bán mình lên mạng đâu anh".

Thực tế chứng minh, với tư cách là một KOL có hơn 1,3 triệu người theo dõi, lượng tiếp cận tự nhiên của Louis Phạm vẫn rất ổn định. Nhận định của cô hoàn toàn chính xác: Không một ai có lý trí bình thường lại đi đánh đổi toàn bộ danh dự, sự nghiệp, tương lai của bản thân và gia đình chỉ để đổi lấy vài triệu lượt xem ngắn ngủi trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở việc khẩu chiến, Louis Phạm đưa ra lời cảnh báo đanh thép về mặt pháp lý: "Nếu anh còn sẽ đưa ra những lời lẽ không có bằng chứng, em chắc chắn sẽ làm việc với cơ quan chức năng để kiện anh nhé".

Đồng thời, để trả đũa lối nói chuyện quy chụp của "Cô Gái Có Râu", cô lập tức dùng chính bài toán tâm linh, thề thốt để ép nam TikToker vào thế bí: "Còn nếu như anh đổ điêu cho em, thì cả nhà anh bị mất phước. Cả gia đình của anh cũng như vậy, ra đường ô tô đâm chết, anh có dám thề không anh???".

Vụ việc giữa Louis Phạm và "Cô Gái Có Râu" là một ví dụ điển hình cho thấy mặt tối của văn hóa mạng hiện nay.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung tự cho mình cái quyền được phân tích, mổ xẻ cuộc đời của người khác như một món hàng. Họ quên mất rằng, đằng sau những nhân vật trên màn hình là một con người bằng xương bằng thịt, đang phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi quyền riêng tư bị chà đạp.

Sự phản ứng dữ dội của Louis Phạm và làn sóng tẩy chay từ netizen dành cho "Cô Gái Có Râu" chính là một tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy cộng đồng mạng đang ngày càng tỉnh táo, biết phân biệt giữa một video phân tích khách quan và một chiêu trò "bú fame" bẩn thỉu.

Về phần "Cô Gái Có Râu", video "bắt trend" vô cảm này sẽ khiến làn sóng tẩy chay nam TikToker này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Kiếm tiền và danh tiếng từ mạng xã hội không sai, nhưng kiếm tiền bằng cách xát muối vào vết thương của một nạn nhân đang hoạn nạn thì cái giá phải trả chắc chắn sẽ là sự quay lưng triệt để từ công chúng.