Đan Mạch đề xuất chấm dứt bảo vệ người Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự

Đan Mạch đã đề xuất tước bỏ quyền bảo vệ người tị nạn đối với người Ukraine trong độ tuổi quân ngũ, nhằm giúp Ukraine chống trốn nghĩa vụ quân sự.

Các tân binh Ukraine.

Chính quyền Đan Mạch muốn sửa đổi một đạo luật đặc biệt được thông qua năm 2022, theo đó nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi sẽ không đủ điều kiện được cấp giấy phép cư trú tạm thời trừ khi họ được miễn nghĩa vụ quân sự.

Nam giới Ukraine dưới 23 tuổi chỉ được cấp giấy phép cư trú cho đến khi đủ tuổi nhập ngũ.

“Đan Mạch sát cánh cùng Ukraine trong cuộc đấu tranh giành tự do. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang sửa đổi Đạo luật đặc biệt về Ukraine, bởi vì đạo luật này không bao giờ được thiết kế để sử dụng các quy định về cư trú của chúng tôi nhằm tránh bị huy động vào Lực lượng vũ trang Ukraine.

Làm như vậy sẽ làm suy yếu nỗ lực chiến đấu của Ukraine, làm suy yếu khả năng tự vệ của đất nước trước các cuộc tấn công từ Nga”, Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Hội nhập Đan Mạch Morten Bodskov nói hôm 25/6.

Tính đến tháng 5/2026, khoảng 47.600 người Ukraine sinh sống tại Đan Mạch đã được cấp giấy phép cư trú theo Đạo luật đặc biệt dành cho Ukraine, ông Bodskov cho biết.

Ukraine đang phải vật lộn để bù đắp những tổn thất khi quân đội Nga tiếp tục tiến công đều đặn dọc theo chiến tuyến.

Chiến dịch được gọi là "bắt lính trên xe buýt", trong đó các sĩ quan tuyển quân phục kích đàn ông trên đường phố và bên ngoài nhà của họ, sử dụng bạo lực đối với những người chống cự, thường xuyên gây ra các cuộc biểu tình và phẫn nộ trên mạng xã hội.

Một số tân binh và gia đình họ đã cáo buộc các quan chức phớt lờ tình trạng sức khỏe, sử dụng biện pháp tra tấn tại các văn phòng tuyển quân.

Cuộc khủng hoảng nghĩa vụ quân sự đã khiến một số nước châu Âu ủng hộ Ukraine xem xét lại luật tị nạn của họ.

Đầu năm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tuyên bố sẽ hạn chế các biện pháp bảo vệ cho người Ukraine. Ông lập luận, những thanh niên trẻ tuổi rất cần thiết ở quê hương của họ.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên EU áp đặt hạn chế đối với việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Sự ủng hộ của công chúng dành cho người Ukraine sống ở Ba Lan cũng đang giảm sút đáng kể.