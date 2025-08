Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện được chia thành các khối đứng, khối xe chỉ huy - Tổ quân kỳ, khối xe chỉ huy - Tổ công an kỳ, 42 khối đi cùng với 14 khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an. Trong hình là các xe tăng T-54B, T-55 do Liên Xô cũ sản xuất đã được Việt Nam cải tiến, nâng cấp.