Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026

Sáng 13/1, Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” đã chính thức diễn ra tại khách sạn Sheraton (Hà Nội). Sự kiện vừa tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân và dấu ấn nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2025, vừa mở ra không gian đối thoại chuyên sâu về con đường hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026–2030.

Ngay từ buổi sáng, thảm đỏ của chương trình đã đón tiếp đông đảo chuyên gia kinh tế uy tín, đại diện cơ quan hoạch định chính sách cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn, định chế tài chính và doanh nghiệp lớn. Sự hiện diện của các khách mời cấp cao không chỉ thể hiện sức hút của FChoice 2025 mà còn phản ánh sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp đối với chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế.

Diễn ra vào thời điểm Việt Nam bước vào năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2026–2030, sự kiện tập trung làm rõ những yêu cầu đổi mới về thể chế, mô hình tăng trưởng và chất lượng phát triển. Hai phiên thảo luận của hội thảo lần lượt phân tích các động lực tăng trưởng mới và nhận diện cơ hội đầu tư trong bối cảnh tăng trưởng cao, qua đó kết nối góc nhìn vĩ mô với thực tiễn kinh doanh.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, HDBank (bên trái) trao đổi cùng ông Phạm Quang Minh, Giám đốc CafeF, trước sự kiện.

PGS.TS. Trần Đình Thiên - Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital.

Bùi Quang Cương Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin TPBank.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Kinh Bắc City.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Công ty Cổ phần Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest).