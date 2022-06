Mới đây, ngôi sao 41 tuổi khiến mọi người bất ngờ với thông tin chuẩn bị kết hôn. Jang Nara cho biết, chồng sắp cưới của cô không phải là người nổi tiếng, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân sau thời gian hẹn hò.

Theo tiết lộ, chồng của Jang Nara là người làm ngoài ngành giải trí, kém cô 6 tuổi.

"Chúng tôi đã hứa sẽ trở thành những người bạn đồng hành trong cuộc sống của nhau", Jang Nara chia sẻ. Jang Nara tâm sự rằng cô "đã phải lòng nụ cười đẹp đẽ, trái tim nhân hậu và chân thật của anh ấy, và hơn hết là cách anh ấy tràn đầy sự chân thành và dốc hết tâm huyết vào công việc của mình".

Cô cũng xin lỗi vì không thể tiết lộ danh tính chồng sắp cưới vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của anh.

Bên cạnh việc tò mò về danh tính chồng sắp cưới của Jang Nara, fan hâm mộ cũng vô cùng háo hức với những khách. Mới đây, truyền thông đã đăng tải thông tin về khách mời dự kiến có mặt trong đám cưới của người đẹp.

Park Bo Gum

Theo một nguồn tin cho biết, Park Bo Gum - người vừa trở về sau đợt nhập ngũ có thể sẽ có mặt trong đám cưới của Jang Nara. Park Bo Gum và Jang Nara trở thành chị em thân thiết sau khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim kinh dị bí ẩn Hello Monster năm 2015.

Có giai đoạn, Jang Nara và Park Bo Gum có xuất hiện tin đồn hẹn hò vào đầu năm 2016. Có thời điểm còn xuất hiện tin kết hôn khi Park Bo Gum được dân mạng bắt gặp đeo nhẫn tại một buổi ký tặng người hâm mộ cho drama Reply 1988.

Park Bo Gum cho biết bản thân đã rất ngạc nhiên về những nguồn tin vô căn cứ trên. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1993 cũng lập tức khẳng định rằng những tin đồn đó sai sự thật, đồng thời thanh minh rằng họ chỉ là chị em bạn bè tốt của nhau.

Chính vì thế, có thông tin rằng nam diễn viên này sẽ góp mặt trong đám cưới của Jang Nara.

Kim Nam Gil

Kim Nam Gil và Jang Nara từng có tin đồn hẹn hò với nhau dù chưa góp mặt trong các dự án phim. Nguồn cơn là do cả hai có mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết và ngọt ngào. Thậm chí, có giai đoạn cả hai còn bị đồn đoán đang hẹn hò và chuẩn bị kết hôn,.

Trong chương trình tạp kỹ Trans-Siberian Pathfinders của đài tvN, Kim Nam Gil đã rất ngạc nhiên khi biết có tin đồn anh kết hôn cùng Jang Nara. Nam diễn viên cho biết anh nhận được vô số tin nhắn vì tin đồn lan ra nhanh chóng.

Theo một nguồn tin, Kim Nam Gil đã chia sẻ với nhóm sản xuất rằng anh ấy muốn "thành thật xin lỗi Jang Nara", đồng thời nói thêm rằng những tin đồn hẹn hò và kết hôn "gây tổn hại nhiều hơn cho phái nữ".

Jang Hyuk

Một người nữa được cho là không thể vắng mặt trong đám cưới Jang Nara là nam diễn viên Jang Hyuk, người nên duyên với người đẹp trong bộ phim nổi tiếng Fated To Love You. Người ta nói rằng cả hai ngôi sao vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết sau khi đóng chung Fated To Love You. Jang Hyuk và Jang Nara từng chiến thắng giải "Cặp đôi đẹp nhất năm" nhờ màn kết hợp ăn ý trong phim.

Trong một cuộc phỏng vấn, Jang Nara cho biết họ "thường xuyên gặp gỡ và chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống."

Hà Nhuận Đông

Theo tiết lộ của truyền thông nam diễn viên/ca sĩ nổi tiếng Hà Nhuận Đông cũng được đồn đoán sẽ góp mặt trong đám cưới của Jang Nara. Hà Nhuận Đông và Jang Nara đã từng hợp tác trong bộ phim My Bratty Princess và kể từ đó họ vẫn giữ được tình bạn của mình.

Thậm chí, thời điểm đóng chung còn có tin đồn cả hai từng bên nhau. Khi đó, Jang Nara phủ nhận tin đồn cô và Hà Nhuận Đông đang hẹn hò. Jang Nara giải thích, cô thậm chí còn không thể sử dụng trôi chảy tiếng Trung nên không thể hẹn hò hay yêu Hà Nhuận Đông được.

https://afamily.vn/dan-khach-hang-a-trong-dam-cuoi-jang-nara-toan-nhung-nam-than-dinh-dam-park-bo-gum-cung-co-mat-20220610161403413.chn