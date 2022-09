Dân IT phản ứng thế nào trước thông tin kiếm 140 triệu/tháng?

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin "Lương IT Việt Nam lên đến hơn 140 triệu/tháng". Thông tin nhanh chóng được hàng loạt diễn đàn lớn chia sẻ và thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.



Phía dưới những bài đăng này, rất nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Có người tò mò về công việc này, có người bán tín bán nghi về độ chính xác của thông tin nhưng cũng không ít người tỉnh táo khẳng định nghề nào cũng sẽ có thu nhập cao nếu đủ trình độ. Với hàng chục nghìn lượt bình luận, không khó để nhận thấy mức độ quan tâm của dân tình dành cho nghề IT thế nào.

Dân trong nghề nói về lương

Trước những bàn tán về mức lương của dân IT, chúng tôi đã tìm đến những người trong ngành để tìm hiểu sự việc. Đáp án là ở thị trường Việt Nam, có nhân sự IT đạt đến mức lương 140 triệu/tháng nhưng rất hiếm, đó thường phải là người đã làm đến vị trí giám đốc.

Với nhiều năm kinh nghiệm và đã mở công ty trong lĩnh vực IT, Phương Nguyễn cho biết: "Lương của lập trình viên sẽ rơi vào khoảng vài trăm đến 3.000 USD/tháng (khoảng 71 triệu/tháng), ai xịn hơn thì cao hơn một chút. Một số người làm cho công ty nước ngoài thì khoảng 4.000 - 5.000 USD/tháng (khoảng 94,6 - 118,3 triệu/tháng) là hoàn toàn có thể nếu giỏi. Những người khoảng 8 năm kinh nghiệm trở lên, "ăn" 2 - 3 đầu lương thì thu nhập mỗi tháng thường từ 90 triệu trở lên.

Tuy nhiên để đạt được những con số này thì lập trình viên thường phải rất vất vả, làm muốn bung não, làm đến mức nói lảm nhảm một mình luôn. Vì vậy đa phần lương IT rơi vào khoảng 10 - 50 triệu, là những người bình thường, đi làm xong về ngủ chứ không làm thêm việc này việc kia".

Ở vị trí lập trình viên, Hồng Sơn (25 tuổi, web developer - phát triển web) cho biết: "Con số này là có nhưng không nhiều, nếu không muốn nói là cực ít. Để đạt được 140 triệu/tháng thì phải ở tầm CTO còn lập trình viên bình thường thì không được như vậy".

Cụ thể hơn, Sơn tiết lộ theo quan sát cá nhân như sau: "Con số thực tế nhìn chung không cao được như trong báo cáo. Thực tập sinh và sinh viên mới ra trường sẽ dưới 10 triệu/tháng. Lập trình viên có kinh nghiệm 1 - 2 năm sẽ tầm 10 - 17 triệu/tháng, kinh nghiệm 3 - 5 năm rơi vào khoảng 20 - 30 triệu,... tùy vào số năm kinh nghiệm".

Huy Hoàng (25 tuổi, mobile developer - phát triển ứng dụng di động) cũng cho rằng mức lương IT được tính dựa theo kinh nghiệm và năng lực.

Mức lương của dân IT mà Hoàng đưa ra có phần nhỉnh hơn so với Sơn: "Theo mình thấy, lập trình viên kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm có mức lương 500 - 800 USD/tháng (khoảng 11,8 - 19 triệu/tháng), 2 - 3 năm kinh nghiệm sẽ tầm 1.000 - 1.500 USD/tháng (khoảng 23,6 - 35,5 triệu/tháng) và con số này ở 3 - 5 năm kinh nghiệm là 1.500 - 3.000 USD/tháng (khoảng 35,5 - 71 triệu/tháng). Còn nhiều hơn thì mình chưa với tới nên chưa quan tâm. Những con số mình đưa ra là tổng thu nhập, chưa trừ tiền thuế, bảo hiểm, công đoàn,...".

Người giỏi thì sẽ giàu

Với những con số nói trên, có thể nói thu nhập trung bình của các công việc trong ngành IT khá cao (thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 là 6,5 triệu đồng/tháng - Tổng cục thống kê). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình này như sự phát triển của lĩnh vực công nghệ, nhu cầu nhân sự IT của các doanh nghiệp, độ khó và đòi hỏi nhiều kỹ năng của công việc,...

Nhận định về thu nhập trong lĩnh vực IT nói chung, Phương Nguyễn thẳng thắn: "Dân IT giờ giàu lắm! Nhiều người vô thị trường sớm, nhà cửa xe cộ rực rỡ, du lịch thoải mái. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhiều bạn đi làm cũng khổ. Nhìn chung IT cần nhân sự giỏi chứ nhân sự bình thường thì thừa nhiều".

Hồng Sơn cho biết, sau 3 năm đi làm, cậu cũng gặp nhiều trường hợp đổi ngành, từ nghề khác sang làm IT vì nghe nói lương nghìn đô. "Thực ra làm IT cũng có những phần dễ mà lương lại cao hơn lương văn phòng bình thường nên mọi người chuyển ngành cũng dễ hiểu. Thế nên bây giờ người giỏi mới thiếu còn trình độ làng nhàng thì ra chợ vơ vội cũng được 1 rổ ‘thợ’ code. Nhưng nhìn chung IT vẫn đang là lĩnh vực có cơ hội nghề nghiệp lớn, thu nhập tùy số năm kinh nghiệm nhưng mặt bằng chung thì dân IT cũng giàu".

"Nghề IT đã hot từ chục năm nay rồi và được duy trì nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ. Ngoài ra công việc này cũng khó, đòi hỏi nhân sự phải bỏ ra nhiều công sức, chất xám nên đôi khi lương không đủ bù tiền đi khám bệnh" - Huy Hoàng bày tỏ.

Mới đây, nền tảng tuyển dụng IT - TopDev đã phát hành "Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2022" và đưa ra những con số đáng chú ý về mức lương IT tại Việt Nam hiện tại. Theo đó, các vị trí CTO/CIO (Giám đốc công nghệ/Giám đốc thông tin) hoặc Tech Management (Quản trị công nghệ) được trả mức lương đến 6.000 USD/tháng (khoảng 142 triệu đồng/tháng).

Các vị trí còn lại sẽ phụ thuộc vào lượng công việc và năm kinh nghiệm. Theo TopDev, mức lương dành cho lập trình viên (IT) dưới 2 năm kinh nghiệm dao động từ 350 - 565 USD/tháng (khoảng 8,3 - 13,4 triệu/tháng). Các lập trình viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên dao động từ 2.230 - 2.435 USD/tháng (khoảng 53 - 57,6 triệu/tháng). Vị trí giám đốc (tức hơn 10 năm kinh nghiệm) sẽ được hưởng mức lương từ 2.300 - 2.750 USD/tháng (tương đương 54,4 - 65 triệu/tháng).