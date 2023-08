Đàn em tiết lộ lòng tốt ít người biết của Trấn Thành sau hậu trường

Mới đây, chương trình The Mask Singer đã lên sóng với sự tham gia của Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương và Hà Nhi trong ban cố vấn.

Trấn Thành chia sẻ ước mơ

Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ cùng nhau tâm sự về ước mơ, hoài bão. Tóc Tiên nói: "Tôi còn nhớ, ngay từ nhỏ tôi đã thích thú, bị kích thích bởi những thứ bí ẩn nên ước mơ trở thành nhà khảo cổ học, đi tìm hiểu kim tự tháp hay những công trình cổ".

Trấn Thành chia sẻ: "Nói ra thì hơi buồn cười nhưng tôi luôn ước mơ có siêu năng lực. Tôi muốn có phép màu, bay chỗ này chỗ kia, hiện ra giúp mỗi người một chút. Cuộc đời này trôi qua rất nhanh nên tôi luôn muốn làm nhiều hơn, sống nhiều hơn và yêu thương mọi người nhiều hơn".

Trấn Thành

Nghe đàn anh chia sẻ, Ngô Kiến Huy hé lộ: "Đúng vậy, tôi nghe nhiều nghệ sĩ tham gia mùa trước nói rằng họ được anh Trấn Thành tư vấn, tâm sự về tình cảm, ước mơ, công việc. Anh Trấn Thành như tổng đài, cứ gọi là được giải đáp".

Về vấn đề này, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi may mắn được anh em trong nghề tin tưởng. Mọi người có khó khăn, khúc mắc thường hỏi tôi để tìm cách giải quyết. Có thể họ nghĩ tôi có kinh nghiệm và tôi cũng thích chia sẻ. Mỗi lần chia sẻ, tôi đều cho họ được lời khuyên. Tôi khuyên cụ thể lắm, không khuyên chung chung nên được mọi người tin tưởng. Tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người càng nhiều càng tốt".

Tới lượt mình, Bích Phương nói: "Quê tôi ở Quảng Ninh, nhiều mỏ than, chú tôi làm trong mỏ nên tôi hay được ăn bánh mì cho công nhân mỏ, rất ngon. Vì vậy nên tôi ước mơ được làm công nhân mỏ để được ăn bánh mì.

Ở mỏ, mọi người hay thi hát với nhau. Từ bé tôi đã biết hát và được cầm mic hát. Tôi là người thuận tự nhiên, được âm nhạc dắt đi. Từ mỏ, tôi vào Sài Gòn và vẫn được đi hát. Khi nào về quê, tôi vẫn mua bánh mì mỏ để ăn".

Xuất hiện những nhân tố mới

Mascot đầu tiên lên sân khấu tuần này là Kỳ Lân LãngTử với bài hit Tell me why. Không chỉ hát, mascot này còn gây bất ngờ khi nhảy rất điệu nghệ, cuồng nhiệt, nhưng vẫn chắc nhịp, khác với tập đầu tiên. Dù đã là lần xuất hiện thứ hai, nhưng Kỳ Lân Lãng Tử vẫn giấu giọng quá tốt nên không ai đoán được danh tính thật của nam ca sĩ này. Hà Nhi dự đoán đây là ca sĩ Anh Tú vì thấy Kỳ Lân Lãng Tử tiết lộ có từng gặp, quen biết với cô, nhưng cũng không dám khẳng định.

Mascot Ong Bây Bi

Mascot thứ hai xuất hiện là nhân vật hoàn toàn mới – Ong Bây Bi với ca khúc Giá như cô ấy chưa từng xuất hiện. Giọng hát của mascot này mảnh nhưng khá kỹ thuật, luyến láy, nhả nhịp liên tục và có thể lên quãng rất cao bằng giả thanh, nên được nhiều khán giả dự đoán là ca sĩ Orange.

Trấn Thành vừa nghe xong đã đoán ra Ong Bây Bi là ai, liền thốt lên: ""Ong là ca sĩ quá tài năng, tuyệt vời, mới đi hát 3 năm đã đạt đến như vậy. Khi thi đấu, ít ai đủ bình tĩnh để hát một bài hát tình cảm, sâu lắng nhưng Ong lại chạm được vào trái tim người nghe. Ở độ tuổi của Ong mà có thẩm mỹ âm nhạc, cách xử lí tốt như vậy thì không nhiều".

Bích Phương thậm chí còn biết rõ về mascot này tới mức tiết lộ: "Ong từng sang nhà tôi ngồi nhậu vì chuyện tình yêu, khóc như mưa. Hai chị em tóc bạc như nhau, ngồi tâm sự chuyện tình yêu".

Hà Nhi cũng đoán ra và nói: "Gần đây tôi lướt TikTok và thấy hình ảnh Ong ngày xưa, nay lại được thấy Ong với diện mạo mới, cũng dễ thương".

Mascot thứ ba là sự trở lại của Hippo Happy với những cú belting quãng cao chới với quen thuộc trong khúc Vùng ký ức. Tới đây, khán giả càng đoán rõ hơn là ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.

Trấn Thành cũng nói: "Ở vòng này, tôi biết bạn là ai. Như tôi đã nói, ở Việt Nam không mấy người hát được như vậy. Ở vòng trước, tôi không đoán ra bạn vì không nghĩ bạn lại hát được như vậy, tinh tế và điêu luyện vô cùng. Bạn bắn được những nốt rất cao nhưng lại rót từ trên xuống.

Phải là người luyện tập thượng thừa mới làm được như vậy. Bạn đã luyện được tầm xuất quỷ nhập thần so với lứa tuổi của bạn. Bạn hát rất gãy gọn, tự sự, dù hát nhạc buồn nhưng vẫn bình tĩnh. Đó là cách hát của quốc tế hiện nay.

Bạch Khổng Tước

Mascot thứ tư Bạch Khổng Tước cũng là nhân vật mới, biểu diễn ca khúc Như lời đồn. Vừa bước ra, mascot này đã gây ấn tượng bởi chiều cao khủng, lại nhảy đẹp, khiến mọi người đoán là Thu Minh, Hồ Ngọc Hà. Chương trình cũng hé lộ thông tin về mascot này từng là một người mẫu trên sàn catwalk, có quan hệ thân thiết với Quân AP. Tuy nhiên, không ai đoán được mascot này là ai.

Mascot thứ năm khá quen thuộc và từng làm mưa làm gió ở tập đầu tiên là Cú Tây Bắc, người được dự đoán là một danh ca lớn. Ở tập này, Cú Tây Bắc khiến ai cũng bất ngờ khi hát nhạc trẻ sôi động, thay đổi hoàn toàn cách hát, rất trẻ trung nhưng vẫn đầy kỹ thuật, xuống trầm tốt. Tuy biến hóa một cách khó lường nhưng vẫn nhiều khán giả dự đoán mascot này là danh ca Hương Lan.

Hà Nhi nghe xong phải thốt lên: "Tôi phải bái phục cô vì giả giọng quá giỏi. Tôi cũng rất muốn giả giọng như không làm được".

Tóc Tiên nói: "Ở tập trước, tôi đoán ra được là một bậc tiền bối nào đó nhưng đến giờ thì chịu, không thể đoán ra vì hát khác quá, như một trang giấy trắng".

Trấn Thành nhận định: "Tôi không biết là ai nhưng chắc chắn phải là danh ca lớn mới có giọng dày cỡ đó. Nếu là vị tiền bối đến đây mà chịu hát nhạc trẻ để hòa nhập thì khâm phục. Tôi đoán là ca sĩ Cẩm Vân vì giọng chị có độ rền, khè khè, hát gãy gọn, chắc chữ".

Tóc Tiên thì đoán mascot này là ca sĩ Phương Thảo.