Dàn dựng livestream ‘cắt đá tìm ngọc’, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng

"Đá" được chuẩn bị sẵn, kết quả tìm thấy "ngọc" do nhóm tổ chức ra tín hiệu để người dẫn livestream thông báo. Với thủ đoạn này, các bị cáo cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của nạn nhân.

Ngày 5/11, TAND TP Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 36 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ livestream “cắt đá tìm ngọc” trên Facebook.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/11.

Trong số các bị cáo có Trần Thị Chi (SN 1989, trú phường Móng Cái 2), Vũ Văn Hải (SN 1995, trú phường Móng Cái 3), Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú phường Móng Cái 1), cùng ở Quảng Ninh.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2024, một nhóm người Trung Quốc tuyển người Việt Nam tại khu vực biên giới Móng Cái sang Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức livestream “cắt đá, đổ thạch”, đưa thông tin gian dối để lôi kéo người xem chuyển tiền.

Chi, Hải và Cảnh ban đầu làm thuê, sau đó góp vốn cùng nhóm người Trung Quốc. Các bị cáo còn lại được phân công dẫn livestream, dùng tài khoản ảo bình luận, chăm sóc khách hàng, hưởng tiền công và một phần lợi nhuận từ số tiền chiếm đoạt.

Trên các trang Facebook như “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá may mắn”…, nhóm này mời người xem mua từng viên đá hoặc góp tiền mua suất tham gia cắt đá tìm ngọc. Tuy nhiên, đá đã được chuẩn bị sẵn; kết quả trúng hay không do người cắt đá ra tín hiệu để người dẫn livestream thông báo.

Để tạo lòng tin, nhóm tổ chức hoàn tiền cho một số người tham gia với khoản tiền nhỏ. Khi người xem chuyển số tiền lớn, nhóm này thông báo không trúng hoặc tiếp tục dụ mua đá ở các vòng sau.

Với những người còn khả năng chuyển tiền, nhóm tổ chức thông báo cắt được “ngọc quý”, hứa trả thưởng từ vài trăm triệu đồng trở lên. Hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả cũng được đưa lên livestream nhằm khiến người xem tin rằng tiền thưởng đã được thanh toán.

Sau đó, người phụ trách “chăm sóc khách hàng” yêu cầu nộp thuế, phí để nhận thưởng. Khi nhận tiền, nhóm này tiếp tục viện lý do chuyển sai cú pháp, thiếu nội dung hoặc cần xác minh nguồn tiền để yêu cầu nộp thêm. Đến khi người tham gia không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc.

Cáo trạng xác định, các bị cáo cùng đồng phạm người Trung Quốc đã lừa đảo 32.167 bị hại, chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng qua hơn 114.000 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được 311 bị hại cụ thể, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng.

Cả 36 bị cáo bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối với nhóm người Trung Quốc đứng đầu cùng những người liên quan chưa được làm rõ hoặc chưa đủ căn cứ xử lý, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra.

Phiên tòa diễn ra từ 4 đến 5/11.



