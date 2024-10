Dàn diễn viên phim 18+ Hong Kong "Ba người chồng" sau 6 năm bây giờ ra sao?

Phim 18+ là một "đặc sản" của màn ảnh Hong Kong với những tác phẩm có thừa độ táo bạo nhưng cũng mang đậm tính nghệ thuật. Năm 2018, bộ phim "Ba người chồng" ra mắt khán giả, thu hút nhiều sự chú ý bất chấp việc không có những ngôi sao lớn. Bây giờ, hãy cùng lật lại bộ phim này và tìm hiểu xem sau 6 năm, dàn cast từng tham gia diễn xuất bây giờ ra sao?

"Ba người chồng", thước phim gây "nổi da gà" về cô gái mắc bệnh rối loạn ham muốn

"Ba người chồng" là một bộ phim 18+ được đánh giá cao. Tác phẩm này được vinh danh là phim hay nhất tại Giải thưởng của Hội phê bình phim Hồng Kông lần thứ 25.

Bộ phim "Ba người chồng" xoay quanh nhân vật chính là A Muội, một cô gái bất hạnh. Cô phải sống trong cảnh nghèo khổ, chỉ có thể quanh năm lênh đênh trên thuyền, bị thiểu năng trí tuệ và mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục bệnh lý. Vì căn bệnh này, A Muội luôn muốn được "ân ái" sẽ cảm thấy cực kỳ bứt rứt, khó chịu khi không được thỏa mãn.

A Muội sống cùng hai người "chồng" già. Phần vì không thể phục vụ cô, phần khác lại muốn tìm kế sinh nhai, họ quyết định kiếm tiền trên thân xác của A Muội. Một ngày nọ, vị khách nghèo ngốc nghếch tên Bốn Mắt đem lòng yêu A Muội và muốn cưới cô làm vợ.

Một đám cưới đơn giản nhưng đầy ắp hạnh phúc được tổ chức. Ban đầu, cuộc sống của Bốn Mắt cũng ngập tràn niềm vui như bao người chồng khác. Thế nhưng, anh không lường trước được những rắc rối sẽ xảy ra khi cưới một người bệnh như A Muội.

Tồi tệ hơn, Bốn Mắt còn bị ông chủ đuổi việc. Cuộc sống khắc nghiệt đẩy đôi vợ chồng son vào đường cùng. Và rồi trong cơn bĩ cực, Bốn Mắt đành phải đưa A Muội quay về sống với hai người "chồng" còn lại. Tất nhiên, A Muội cũng trở lại với "công việc" cũ.

Bộ phim "Ba người chồng" xoay quanh cuộc sống của A Muội, cô gái thiểu năng trí tuệ và mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục

"Ba người chồng" tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Trần Quả trong series "Kỹ nữ tam bộ khúc". Tác phẩm này được đánh giá là dù đầy rẫy cảnh nóng, thế nhưng lại không mang cảm giác thô tục, thay vào đó khiến người xem ám ảnh trước sự vật vã, đau đớn của nhân vật, đồng thời thương cảm cho số phận của một cô gái trẻ vốn có thể được sống như bao người nhưng vì bệnh tật mà bị cuốn vào vòng xoáy tình dục không hồi kết, đến mức cuộc đời chỉ có mỗi tình dục mà thôi. Song song với đó, "Ba người chồng" cũng khắc họa cuộc sống bế tắc, đầy khó khăn của những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội.

Dàn diễn viên phim "Ba người chồng" sau 6 năm bây giờ ra sao?

Dàn diễn viên tham gia đóng phim "Ba người chồng" không phải những ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, đạo diễn Trần Quả lại cho thấy khả năng chọn mặt gửi vàng ấn tượng của mình. 6 năm kể từ ngày phim chiếu, bây giờ họ ra sao?

Tăng Mỹ Tuệ Tư

Tăng Mỹ Tuệ Tư là linh hồn của bộ phim "Ba người chồng". Đạo diễn Trần Quả từng phải chờ 10 năm để có thể đưa một Tăng Mỹ Tuệ Tư ở phiên bản hoàn hảo nhất vào tác phẩm của mình và những gì cô thể hiện cho thấy sự đánh đổi của Trần Quả là đáng giá.

Tăng Mỹ Tuệ Tư trở thành Ảnh hậu Kim Tượng nhờ vai A Muội trong "Ba người chồng".

Qua diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1988, nhân vật A Muội được khắc họa một cách ấn tượng đến ám ảnh. Cô có vô số những phân cảnh khỏa thân nóng bỏng, nhưng thứ mà khán giả nhớ nhất lại là diễn xuất thần sầu.

Nhờ vai A Muội trong "Ba người chồng", Tăng Mỹ Tuệ Tư trở thành Ảnh hậu Kim Tượng - một trong ba giải thưởng danh giá nhất làng giải trí Hoa ngữ. Không những vậy, cô cũng nhận đề cử cho vị trí Ảnh hậu tại giải Kim Mã.

Tăng Mỹ Tuệ Tư có tài năng nhưng không thể trở thành một ngôi sao hàng đầu.

Từ một cái tên vô danh, Tăng Mỹ Tuệ Tư vụt sáng chói lọi nhờ vai diễn để đời. Dẫu vậy, cô lại không thể tận dụng bàn đạp đó để trở thành một ngôi sao hàng đầu. Cho đến hiện tại, cô vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không tạo được nhiều tiếng vang. Gần đây, Tăng Mỹ Tuệ Tư có một vai phụ trong tác phẩm truyền hình đình đám "Phồn hoa" của Vương Gia Vệ.

Trần Trạm Văn

Trần Trạm Văn đảm nhận vai Bốn Mắt, nam chính của bộ phim "Ba người chồng". Thực tế, anh chàng Bốn Mắt trong phim "Ba người chồng" chính là vai diễn đầu tay của anh. Dù trước đó không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, thế nhưng Trần Trạm Văn đã có màn thể hiện xuất sắc. Cũng nhờ thế, anh nhận đề cử cho giải diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 38 và Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 13.

Nam diễn viên Trần Trạm Văn.

Sau "Ba người chồng", Trần Trạm Văn tiếp tục hoạt động nghệ thuật một cách năng nổ. Anh tham gia thêm nhiều dự án phim điện ảnh và cũng để lại được những dấu ấn. Năm 2023, Trần Trạm Văn nhận đề cử cho giải diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 41.

Đặng Nguyệt Bình

Mỹ nhân xinh đẹp Đặng Nguyệt Bình cũng góp mặt trong phim "Ba người chồng". Nhân vật do cô thủ vai cũng là một kỹ nữ như A Muội nhưng thuộc hạng "sang" hơn. Cô gặp rắc rối nhưng được Bốn Mắt giúp đỡ. Sau đó, cô quyết định hoàn lương.

Mỹ nhân xinh đẹp Đặng Nguyệt Bình.

Đặng Nguyệt Bình khá nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng bốc lửa. Cô từng được gọi là "thiên thần boxing" của Hong Kong. Đặng Nguyệt Bình đóng khá nhiều phim kể từ sau "Ba người chồng". Trong năm 2024, Đặng Nguyệt Bình góp mặt trong phim điện ảnh "Out of the shadow" và phim truyền hình "The Divination Gossip Club".