Dàn diễn viên phim 18+ Hàn Quốc "Người hầu" sau 14 năm bây giờ ra sao?

Bên cạnh những câu chuyện tình yêu lãng mạn, làng điện ảnh xứ Kim Chi nổi tiếng với những bộ phim 18+ táo bạo, mang đậm tính nghệ thuật và có nội dung hấp dẫn. "Người hầu" (tựa Anh: "The servant") ra rạp năm 2010 là một tác phẩm như thế.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng lật lại bộ phim và xem dàn diễn viên từng tham gia dự án điện ảnh này hiện tại ra sao.

"Người hầu", bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian về nàng Chun Hyang

"Người hầu" là một bộ phim 18+ hay của màn ảnh Hàn Quốc.

Nội dung phim "Người hầu" xoay quanh câu chuyện giữa ba nhân vật chính Lee Myong Ryong, Chun Hyang và Bang Ja. Nhân vật Bang Ja hiện tại là ông chủ lớn trong vùng, kể lại câu chuyện của mình cho một tiểu thuyết gia.

Trong quá khứ, Bang Ja từng là người hầu cho cậu chủ quý tộc Lee Myong Ryong. Dù mang thân phận thấp hèn, thế nhưng Bang Ja lại có trí thông minh, sự nhạy bén và kỹ năng quyến rũ phụ nữ hơn hẳn Lee Myong Ryong, người mang thân phận cao quý nhưng có phần ngờ nghệch, vụng về.

Một ngày nọ, Bang Ja tháp tùng Lee Myong Ryong đến kỹ viện chơi. Tại đây, họ đã gặp rắc rối và Bang Ja là người đứng ra giải quyết. Hành động này giúp anh lọt vào mắt xanh của nàng kỹ nữ xinh đẹp Chun Hyang. Dẫu vậy, cậu chủ Lee Myong Ryong mới là người mà Chun Hyang muốn lấy. Nàng ta xem Lee Myong Ryong như một nấc thang giúp mình thoát khỏi phận kỹ nữ hèn mọn.

Chỉ vì sự khác biệt trong xuất thân mà mình lại không thể chiếm được người đẹp. Với suy nghĩ đó, Bang Ja cảm thấy uất ức và quyết định quyến rũ Chun Hyang nhằm đoạt lấy cả trái tim lẫn tấm thân ngọc ngà của người đàn bà này. Tuy nhiên đổi lại, anh cũng phải giúp Chun Hyang có thể thuận lợi bước vào cánh cổng hào môn.

Bằng sự mưu trí của mình, Bang Ja đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Dẫu vậy, một sai lầm của họ khiến cho Lee Myong Ryong phát hiện ra mọi thứ. Liệu đến cuối cùng, cái kết nào sẽ đến với bộ ba nhân vật?

Dàn diễn viên phim "Người hầu" sau 14 năm bây giờ ra sao?

Bộ phim "Người hầu" đạt doanh thu 19,9 triệu USD đồng thời nhận những đề cử quan trọng tại các giải thưởng điện ảnh uy tín tại Hàn Quốc như giải Đại Chung, giải Rồng Xanh và giải Baeksang. Góp phần vào thành công của tác phẩm này dĩ nhiên là diễn xuất tuyệt vời của bộ ba diễn viên chính Ryu Seung Beom, Cho Yeo Jung cùng với Cho Yeo Jung. Sau 14 năm kể từ ngày phim ra rạp, bây giờ họ ra sao?

Nữ chính phim "Người hầu" đóng tuyệt phẩm càn quét Oscar nhưng sau đó là những thất bại liên tiếp

Đảm nhận vai nữ chính Chun Hyang là Cho Yeo Jung. Cô từng được biết đến với biệt danh "nữ hoàng cảnh nóng", thế nhưng sau thành công vang dội của "Ký sinh trùng", khán giả còn nhờ tới cô như một trong những mảnh ghép tạo nên quả bom tấn từng càn quét Oscar.

Dẫu vậy, đáng tiếc là kể từ sau "Ký sinh trùng", sự nghiệp của Cho Yeo Jung trong 5 năm gần đây lại đang xuống dốc rõ rệt. Ở màn ảnh rộng, cô không có hoạt động nổi bật nào. Còn ở màn ảnh nhỏ, các bộ phim "Lừa em, cưng tiêu rồi", "Đẳng cấp thượng lưu" đều có rating không khả quan. Năm 2024, Cho Yeo Jung có màn tái xuất trong bộ phim "Tarot" chiếu trên nền tảng U+ Mobile TV. Tuy nhiên, tác phẩm này cũng chẳng tạo được tiếng vang lớn.

Cho Yeo Jung trong bộ phim "Tarot" mới chiếu cách đây không lâu.

Ryu Seung Beom góp mặt trong siêu phẩm xuất sắc nhất 2023

Đảm nhận vai nam chính Lee Myong Ryong là nam diễn viên Ryu Seung Beom. Thực tế, Ryu Seung Beom không phải là một tài tử hạng A tại làng điện ảnh xứ Kim Chi và anh cũng không có quá nhiều hoạt động nghệ thuật.

Trên màn ảnh rộng, Ryu Seung Beom vai diễn đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của anh là ở bom tấn "Hồ sơ Berlin" chiếu năm 2013. Còn với các tác phẩm còn lại Ryu Seung Beom tham gia, đa phần chúng đều không đạt doanh thu quá tốt. Dự án gần nhất anh góp mặt là "Con tin: Ngôi sao mất tích" đạt doanh thu 13,1 triệu USD.

Ở mảng truyền hình, Ryu Seung Beom chỉ đóng tổng cộng 6 phim mà thôi. Năm 2004, anh đóng vai chính trong phim "Ánh sáng tình yêu" cùng Song Hye Kyo và Jo Hyun Jae. Sau đó phải đến năm 2010, Ryu Seung Beom mới xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ với một vai nhỏ ở bộ phim "Pasta - Hương vị tình yêu" của Gong Hyo Jin.

Và rồi suốt hơn một thập kỷ sau đó, Ryu Seung Beom hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của các khán giả thích xem phim truyền hình. Đến năm 2023, khi "Moving" tạo nên cơn sốt toàn cầu, đó mới là lúc Ryu Seung Beom có màn trở lại ấn tượng. Trong phim, anh đảm nhận vai Frank, một cỗ máy sát nhân cực mạnh và tàn nhẫn, chuyên săn giết những người sở hữu siêu năng lực.

Trong bom tấn "Moving", Ryu Seung Beom vào vai Frank. Hắn ta là cỗ máy giết người tàn nhẫn ẩn mình dưới vỏ bọc của một tài xế chở hàng.

Cố tài tử Kim Joo Hyuk qua đời ở tuổi 45 khiến ai nấy xót xa

Khác với Ryung Seung Beom, Kim Joo Hyuk lại hoạt động nghệ thuật khá chăm chỉ. Anh để lại dấu ấn ở cả địa hạt truyền hình lẫn địa hạt điện ảnh. Kim Joo Hyuk góp mặt trong những dự án điện ảnh nổi tiếng như "Người yêu tôi là ai?", "Nhiệm vụ tối mật" và "Độc chiến". Ở màn ảnh nhỏ, Kim Joo Hyuk góp mặt ở bộ phim quốc dân "Hồi ức 1988" với vai chồng tương lai của Deok Sun.

Kim Joo Hyuk qua đời vào năm 2017 vì tai nạn giao thông, để lại nhiều sự tiếc thương trong lòng khán giả.

Năm 2017, hàng triệu khán giả bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Kim Joo Hyuk. Anh qua đời giữa lúc nhiều dự định còn dang dở, một trong số đó là kế hoạch kết hôn với người bạn gái kém 17 tuổi Lee Yoo Young. Cả hai gặp nhau khi hợp tác ở tác phẩm điện ảnh "Love yourself and yours".