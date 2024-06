Deadpool & Wolverine sẽ là dự án phim đầu tiên mà Marvel Studios trực tiếp khai thác các nhân vật, các siêu anh hùng đến từ loạt phim X-Men trước đây của 20th Century Fox (nay là 20th Century Studios). Đó là lý do vì sao bên cạnh Ryan Reynolds và Hugh Jackman, bộ đôi sẽ tái hiện lại vai Wade Wilson và Logan, Deadpool & Wolverine cũng sẽ đón chào màn trở lại của rất nhiều dị nhân quen thuộc với đủ các vai trò từ chính đến phụ, và cả những vai cameo chớp nhoáng.



Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra một bài toán hóc búa dành cho Marvel Studios. Họ phải đưa ra lời giải thích hợp lý nhất cho sự vắng mặt của các X-Men trong MCU xuyên suốt thời gian qua. Các dị nhân đã ở đâu và làm những gì khi Trái Đất bị tấn công bởi Loki, Ultron hay nghiêm trọng hơn là Thanos? Dĩ nhiên, hiện tại vẫn còn quá sớm để nói về X-Men phiên bản MCU, thế nhưng các “giả thuyết gia” trên Reddit đã đưa ra những “thuyết âm mưu” khá thuyết phục liên quan đến sự vắng mặt của dàn dị nhân đình đám này.

Wolverine là nguyên nhân khiến các X-Men “bốc hơi” khỏi MCU?

Wolverine là “tội đồ” trong Deadpool & Wolverine - Ảnh: Internet.

Logan (Hugh Jackman) đã chính thức lộ diện trong đoạn trailer thứ 2 của Deadpool & Wolverine. Dường như anh chàng đã bị tổ chức Time Variance Authority gán mác “tội đồ” sau khi khiến cho thế giới của mình sụp đổ. Điều đó cho thấy dường như chàng Người Sói đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Rất nhiều giả thuyết đều chỉ ra rằng chính Wolverine đã phá hủy một thực tại trong đa vũ trụ Marvel, qua đó trở thành đối tượng truy đuổi của TVA.



Tuy nhiên, theo Redditor yoyofro25 nhận định, phiên bản Wolverine này rất có thể đến từ dòng thời gian chính của MCU (Earth-616/Earth-19999) chứ không phải là chàng dị nhân nhà Fox hay bất cứ thực tại nào khác trong đa vũ trụ Marvel. Đó chính là lý do vì sao anh không nhân ra Deadpool khi hai người chạm mặt tại một quán bar. Ngoài ra, vì bộ phim này lấy bối cảnh trước Loki mùa 2, khi mà dòng thời gian vẫn chưa bị phân nhánh, rất có thể toàn bộ bối cảnh của Deadpool & Wolverine sẽ diễn ra trên dòng thời gian thiêng liêng của MCU.

Lúc này, quá khứ của Wolverine sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc lý giải sự vắng mặt của X-Men trong MCU. Theo giả thuyết của yoyofro25 cho biết, chàng Người Sói đã tàn sát toàn bộ các dị nhân khác trong quá khứ, trước khi những sự kiện liên quan đến Avengers diễn ra. Quá dằn vặt bởi hành động của mình, Wolverine quyết định ở ẩn và dành phần lớn thời gian trong các quán rượu để giải sầu. Rất có thể Cassandra Nova, phản diện chính của Deadpool & Wolverine, kẻ đã bị đày ải đến vùng không gian The Void, đã thao túng tâm trí và buộc Logan phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

Giả thuyết này cũng hợp lý hóa chi tiết liên quan đến Wolverine trong series She-Hulk: Attorney at Law. Cụ thể, trong tập phim thứ 2, nếu để ý thật kỹ, bạn có thể thấy mẩu tin tức với tiêu đề “Man Fights With Metal Claws in Bar Brawl”, tạm dịch: “Một người đàn ông sử dụng móng vuốt kim loại để chiến đấu trong một vụ ẩu đả tại quán bar”. Điều này cho thấy Wolverine thực chất vẫn luôn ẩn mình trong vũ trụ chính của MCU suốt thời gian qua.

Wolverine và Cassandra Nova từng hạ sát X-Men trong nguyên tác

Việc Wolverine tàn sát X-Men là hoàn toàn có cơ sở - Ảnh: Internet.

Trong truyện tranh, Wolverine cũng từng nhiều lần thảm sát những người đồng đội X-Men của mình, mà nổi tiếng nhất có lẽ là bộ truyện “Old Man Logan” - nguồn cảm hứng chính cho bom tấn Logan (2017). Bối cảnh của bộ truyện này diễn ra trong một thực tại thay thế của đa vũ trụ Marvel, khi chàng Người Sói bị thao túng bởi Mysterio.



Sử dụng ảo ảnh tinh vi, Mysterio đã đánh lừa Wolverine, khiến anh lầm tưởng bản thân đang cứu giúp những dị nhân trẻ tuổi trong khu nhà X-Mansion khỏi nanh vuốt của hàng loạt siêu phản diện đình đám. Tuy nhiên trong thực tế, anh lại đang mù quáng sát hại gia đình của mình mà không hề hay biết.

Tương tự như Wolverine, Cassandra Nova cũng từng thực hiện một cuộc diệt chủng dị nhân quy mô lớn trong nguyên tác. Là người em trùng sinh của Charles Xavier và từng bị chính người anh tìm cách tiêu diệt từ trong bụng mẹ, Cassandra đã dành nhiều năm để khôi phục bản thân và nung nấu kế hoạch trả thù. Sau khi trưởng thành, ả đã giải phóng hàng loạt Sentinels chết người lên Genosha, “quê nhà” của rất nhiều dị nhân. Sự kiện này đã được Marvel Studios đưa vào trong series hoạt hình X-Men ‘97, nhưng vai trò phản diện chính được chuyển sang cho Bastion và “để dành” Cassandra Nova cho Deadpool & Wolverine.

Dị nhân đã xuất hiện trong MCU, nhưng theo một cách rất khác

Một số X-Men đã lộ diện trong MCU, nhưng các dị nhân đến từ dòng thời gian chính vẫn bặt vô âm tín - Ảnh: Internet.

Giả thuyết trên đây cũng hợp lý hóa về cách Marvel Studios khai thác X-Men và nhiều dị nhân khác trong MCU, tính đến thời điểm hiện tại. Thay vì trực tiếp tạo ra dàn X-Men mới, họ liên tục sử dụng những nhân vật cũ của Fox, do chính các diễn viên cũ đảm nhiệm. Trong đó có thể kể đến sự xuất hiện của Charles Xavier/Professor X (do Sir Patrick Stewart thủ vai) trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, hay Beast (Kelsey Grammer) trong The Marvels. Nam diễn viên Evan Peters cũng từng tái hiện lại vai Quicksilver trong WandaVision, dù đây chỉ là phiên bản “fake” do phù thủy Agatha tạo ra để đánh lừa Scarlet Witch.



Sở dĩ Marvel Studios lại khai thác X-Men theo hướng này là bởi, theo giả thuyết trên đây, các dị nhân đều đã bị Wolverine “cho bay màu” khỏi dòng thời gian chính của MCU. Và sẽ không ngạc nhiên khi Deadpool & Wolverine tiếp tục chiến lược đó: Đưa rất nhiều diễn viên quen thuộc với vai diễn dị nhân quen thuộc lên màn ảnh lớn, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số đó đến từ Earth-616.

X-Men sẽ gia nhập MCU bằng cách nào?

Dù đã bị thảm sát nhưng X-Men vẫn có thể gia nhập MCU sau bom tấn Avengers: Secret Wars - Ảnh: Internet.

Nếu như các X-Men đã bị Wolverine sát hại, vậy họ sẽ góp mặt trong MCU bằng cách nào? Câu trả lời đơn giản và rõ ràng nhất lúc này chính là đa vũ trụ, mà cụ thể hơn là hiện tượng xâm lấn (Incursion), xuất hiện lần đầu tiên trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Về cơ bản, hiện tượng này xảy ra khi hai thực tại va chạm với nhau khiên một trong hai (hoặc cả hai) bị phá hủy hoàn toàn. Khi sự xâm lấn xảy ra giữa thực tại của X-Men và Earth-616, các dị nhân hoàn toàn có thể rời bỏ thế giới đang sụp đổ của mình và “di cư” đến dòng thời gian chính của MCU.



Đã có rất nhiều tin đồn liên quan đến việc MCU sẽ được “khởi động lại” sau sự kiện Avengers: Secret Wars - bom tấn khép lại mạch truyện đa vũ trụ. Điều đó giúp Marvel Studios có thể quy toàn bộ các thực tại về một mối, đồng thời thay đổi diễn viên cho một số vai siêu anh hùng quen thuộc như Captain America hay Iron Man, và quan trọng hơn cả, họ có thể tạo ra một dàn X-Men cho riêng mình thay vì phụ thuộc vào các phiên bản của Fox.

Bằng cách này, Marvel Studios sẽ nắm trong tay các biệt đội siêu anh hùng đình đám như Avengers, X-Men hay Fantastic Four, với nguồn chất liệu nội dung dồi dào để họ khai thác thêm 1 thập kỷ, hoặc lâu hơn nữa.

Nguồn: ScreenRant