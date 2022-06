Niềm đam mê với mỹ phẩm được "tiếp lửa"

Từng được ví như Michelle Phan của Việt Nam, beauty blogger Changmakeup, tên thật là Ngô Quỳnh Trang, là một gương mặt quen thuộc dẫn đầu nhiều xu hướng làm đẹp mới. Giai đoạn những năm 2012, những video đăng tải của beauty blogger sinh năm 1994 nhận được sự chú ý lớn của các fan nữ nhờ những clip ‘swatch’ son, chia sẻ bí quyết trang điểm và dưỡng da.

Trước khi được biết đến với vai trò là beauty blogger, Changmakeup từng là một dancer nổi bật với nghệ danh Trang Tracy của St.319 - nhóm nhảy cover Kpop ở Hà Nội từng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên, Changmakeup bất ngờ "chia tay" nhóm sang Mỹ để tập trung vào việc học tập.

Cũng trong thời gian đi du học, Changmakeup có nhiều thời gian cho sở thích cá nhân và tìm tòi, học hỏi một vài kĩ năng. Sau khi xem những video trang điểm của Michelle Phan, cô cũng bắt đầu tìm hiểu việc quay video thử son môi, sản xuất video đăng tải lên kênh YouTube cá nhân. Song song với đó, Changmakeup cũng tìm hiểu nhiều hơn những kiến thức về son môi.

Nhờ cách nói chuyện gần gũi, lượng kiến thức bổ ích tới người xem và màn 'swatch' son hấp dẫn, các video của Changmakeup đều nhận được lượng lớn tương tác từ người xem. Bên cạnh đó, trong các video, cô cũng "tranh thủ" cập nhật các dòng son rẻ tới người theo dõi bao gồm cả son môi giá rẻ hoặc các dòng high-end.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2018, nữ YouTuber bất ngờ bị "tố" liên quan đến một shop mỹ phẩm bị phát hiện có bán đồ giả. Cụ thể, khi đó, một nữ doanh nhân có tiếng tại TP.HCM, đã đăng tải một bài viết cho rằng shop F. - một shop mỹ phẩm khá nổi tiếng trên Facebook đã bán một loại kem body nhái của nước ngoài. Điều đáng nói là shop mỹ phẩm này do mẹ của Changmakeup quản lí. Sau một số giải thích qua lại trên MXH, Changmakeup dường như "chia tay" Facebook, sống lặng lẽ hơn.

Vai trò mới, thành công mới

Tới tháng 3/2019, nữ YouTuber chính thức nhận được nút vàng quý giá và cô chính thức trở thành nữ beauty blogger đầu tiên tại Việt Nam nhận được nút vàng nhờ có hơn 1 triệu người theo dõi. Trước đó, cô vượt qua những cái tên đình đám khác như Chloe Nguyễn, Trinh Phạm để nhận giải thưởng Top 1 Beauty Influencer 2017 tại lễ trao giải Influence Asia 2017 - giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có ảnh hưởng lớn nhất đến mạng xã hội diễn ra tại Malaysia.

Đồng thời, vào năm 2016, 9x ra mắt hãng mỹ phẩm của riêng mình - mang tên Ofélia. Ngày 3/2/2020, tạp chí Forbes Việt Nam đã công bố danh sách "30 under 30" gồm 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam, trong đó cô nàng beauty blogger 26 tuổi được tôn vinh trong lĩnh vực kinh doanh & startup với vai trò Giám đốc sáng tạo và đồng sáng lập Ofélia.

Đảm nhiệm nhiều công việc hơn, tần suất Changmakeup xuất hiện trên các nền tảng MXH cũng dần ít đi. Cô chia sẻ: "Có thể, khi còn trẻ, 1 triệu sub khiến mình tự tin và có chút tự mãn nhưng nhìn lại, 1 triệu sub ấy chỉ là một con số, nó cho mình một sự công nhận. Với thế giới bên ngoài rộng lớn và có nhiều điều phải học, 1 triệu sub trên YouTube đôi khi chẳng có ý nghĩa gì. Mỹ phẩm là đam mê lớn của tôi, vì thế, tôi vẫn đem đam mê ấy 2 tuần 1 lần vào video của mình và chia sẻ với các subcribers trên YouTube của mình. 70% thời gian dành cho công việc và 30% tôi vẫn dành cho YouTube."

Cuộc sống của Changmakeup hiện tại dường như tập trung vào "gia đình nhỏ" nhiều hơn. Năm 2020, cô và người bạn trai lâu năm đã chính thức về chung một nhà sau 7 năm hẹn hò. Cả hai cũng dành nhiều thời gian hơn cho cậu con trai đầu lòng.

