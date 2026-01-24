Dẫn đầu danh sách ghi bàn, Đình Bắc vẫn trượt giải Vua phá lưới vì điều luật đặc biệt?

Với pha lập công vào lưới U23 Hàn Quốc, Đình Bắc đã nâng tổng số bàn thắng tại giải U23 châu Á 2026 lên con số 4. Chân sút xứ Nghệ hiện đang dẫu đầu danh sách ghi bàn cùng với Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon).

Đình Bắc có 4 bàn thắng tại giải U23 châu Á 2026

Thời điểm này, chỉ còn các cầu thủ của U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc là có thể vượt qua thành tích 4 bàn. U23 Nhật Bản có Ryūnosuke Satō (3 bàn) và Shusuke Furuya, Yuto Ozeki (cùng 2 bàn). Dẫn đầu danh sách lập công của U23 Trung Quốc là Peng Xiao (2 bàn).

Trong trường hợp không cầu thủ nào vượt qua con số 4 bàn, ban tổ chức sẽ dùng đến chỉ số phụ để xác định ngôi Vua phá lưới. Tại giải U23 châu Á, điều luật quy định cầu thủ có số phút thi đấu ít nhất trong số các chân sút có cùng số bàn thắng sẽ giành được giải thưởng.

Đình Bắc đã ra sân tổng cộng 361 phút trong màu áo U23 Việt Nam. Leonardo Farah Shahin thi đấu tổng cộng 258 phút. Còn số phút của Ali Azaizeh là 296. Như vậy, Leonardo Farah Shahin đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026.

Leonardo Farah Shahin nhiều khả năng sẽ là Vua phá lưới

Vua phá lưới là giải thưởng với những quy định phong phú trong thế giới bóng đá. Ngoài việc phân định bằng số phút thi đấu, có những giải đấu tính số đường kiến tạo hoặc thậm chí là cho các cầu thủ đồng giải Vua phá lưới.