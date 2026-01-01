Đội nhà thua đau trước U23 Việt Nam, báo Hàn Quốc sốc nặng

Trước thềm trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn so với U23 Hàn Quốc. Đoàn quân áo đỏ vừa thua 0-3 tại vòng bán kết đồng thời còn tổn thất lực lượng nghiêm trọng với 2 trung vệ phải ngồi ngoài (Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức bị treo giò).

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã thi đấu quyết tâm và giành chiến thắng đầy kịch với tỉ số 7-6 trong loạt đá luân lưu 11m (2 đội hòa 2-2 sau 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ). Với thắng lợi này, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành được HCĐ trong khi U23 Hàn Quốc trắng tay rời giải.

U23 Việt Nam chiến thắng nhờ tinh thần thi đấu tuyệt vời

Trang Sports Seoul (Hàn Quốc) bình luận: "Thất bại gây sốc và đáng xấu hổ trước U23 Việt Nam khiến U23 Hàn Quốc chỉ xếp thứ tư tại giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước ở phút thứ 30 của hiệp một. Nguyễn Đình Bắc chuyền bóng từ cánh trái. Nguyễn Quốc Việt băng lên và tung cú sút chân trái mạnh mẽ đưa bóng vào lưới.

U23 Hàn Quốc gỡ hòa khi Kim Tae-won ghi bàn bằng một cú sút xoay người tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm. Tuy nhiên, ở phút thứ 26 của hiệp hai, U23 Hàn Quốc lại để thủng lưới. Cú đá phạt bằng chân phải của Nguyễn Đình Bắc vượt qua bàn tay thủ môn Hwang Jae-yoon và đi vào lưới.

Tình hình thay đổi ở phút thứ 40 của hiệp hai. Nguyễn Đình Bắc có pha phạm lỗi thô bạo dẫn đến việc trọng tài rút thẻ đỏ. Với việc U23 Việt Nam chơi thiếu người, U23 Hàn Quốc dồn lên tấn công. Ngay trước khi hiệp hai kết thúc, Shin Min-ha gỡ hòa 2-2 bằng một cú sút chân trái.

Với lợi thế hơn người, U23 Hàn Quốc tiếp tục gây sức ép lên khung thành Việt Nam trong suốt thời gian hiệp phụ, nhưng không thành công. Và cuối cùng họ đã để thua U23 Việt Nam trong loạt sút luân lưu".

U23 Việt Nam giành HCĐ giải U23 châu Á 2026

Phóng viên Park Sang-wook của trang Newspim (Hàn Quốc) viết: "Thật bất ngờ, nhưng U23 Hàn Quốc đã để thua U23 Việt Nam. "Phép màu Kim Sang-sik" đã kết thúc chuỗi trận không thắng trước U23 Hàn Quốc kéo dài nhiều năm của U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên U23 Hàn Quốc Lee Min-sung, người đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích trong suốt giải đấu vì màn trình diễn của đội tuyển, sẽ phải đối mặt với những cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của mình. Hơn nữa, toàn bộ kế hoạch tham dự Asiad và Olympic của đội tuyển U23 Hàn Quốc sẽ phải được xem xét lại".

Giải U23 châu Á 2026 là lần thứ hai liên tiếp U23 Hàn Quốc trắng tay sau khi thua một đại diện Đông Nam Á. 2 năm trước, đội bóng xứ kim chi dừng chân ở vòng tứ kết sau trận thua trước U23 Indonesia cũng trên chấm luân lưu 11m.