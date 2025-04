Dàn cảnh cướp 2 thùng bia và màn rượt đuổi "đau thương" của người phụ nữ: Tiếng la hét vang khắp đường

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 19/4 tại một của hàng tạp hóa nằm trên tuyến đường Võ Văn Bích (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) và một phần diễn biến được đã camera an ninh ghi lại. Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm này, một nam thanh niên đang cửa hàng tạp hóa và vờ hỏi mua 2 thùng bia.

Khi thấy nữ chủ tiệm không chú ý, nam thanh niên ôm 2 thùng bia lên xe rồi phóng vụt đi. Thấy vậy, nữ chủ tiệm lao như bay ra ngoài, la hét vang khắp đường, cố đuổi theo tên cướp nhưng không kịp. Người phụ nữ này sau đó ngã ra đường, bị thương, tay chân bị chầy xước. 2 thùng bia bị mất có giá trị khoảng 700 nghìn đồng.

Sau khi nắm bắt được thông tin, công an xã Bình Mỹ đã xuống tận nơi để ghi nhận vụ việc. Thông tin trên báo Thanh Niên, công an đã lập hồ sơ, lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy xét đối tượng.