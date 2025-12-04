HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Dán "bùa" che biển số xe, 2 phụ nữ ở TPHCM bị mời đến trụ sở công an

Anh Vũ |

Từ phản ánh về việc một xe máy che biển số, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã yêu cầu xác minh.

Ngày 4-12, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử phạt người phụ nữ dán "bùa" che biển số xe.

2 Phụ nữ ở TPHCM dán bùa che biển số xe bị xử phạt nghiêm khắc - Ảnh 1.

Người phụ nữ dán "bùa" che biển số.

Trước đó, số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT - Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình tiếp nhận thông tin một phụ nữ điều khiển xe máy có hành vi dùng miếng vải che biển kiểm soát, lưu thông trên đường.

Ngay sau đó, Đội CSGT Hàng Xanh xác định người lái xe là chị Bùi Thị Hanh T., 32 tuổi và chủ xe là chị Lê Thị Bích P., 35 tuổi, cùng ngụ TPHCM và mời cả hai đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận đã lái xe bị che biển số và chị P. thừa nhận việc mình đã không thực hiện đúng quy định về biển số xe, dùng miếng vải che dọc chính giữa biển số (từ trên xuống dưới, giống như "bùa").

Đội CSGT Hàng Xanh sau đó lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt T. và P. về các lỗi sử dụng chất liệu khác che, dán lên phần chữ, số của biển số xe và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp, với tổng mức phạt 5,9 triệu đồng.

